Dem Benett-Känguru machen die Menschenmassen am Wochenende schwer zu schaffen. Foto: Helmut Pfeifer

Ob Streicheleinheit, Leckerli oder Ruhe: Tierpflegerin Melanie Bartsch weiß, was die Walldorfer Tiere wollen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Warten auf Nachricht aus Stuttgart: Das ist derzeit die Devise bei den meisten Tierparks in der Region. Denn die beliebten Ausflugsziele in Balzfeld, Malsch und Rauenberg sind seit Monaten geschlossen. Der Grund: die Corona-Verordnung des Landes. Nach dieser gilt die 3G-Regel für Freizeiteinrichtungen.

Und dieser kann derzeit nur ein Tierpark gerecht werden: nämlich der in Walldorf. Und das beschert der Anlage im Nordosten der Astorstadt seit Wochen einen Besucheransturm. Allein letztes Wochenende wurden über 11.400 Besucher gezählt.

Der Unterschied zwischen den Tierparks in Balzfeld, Malsch und Rauenberg zu Walldorf: Sie werden ehrenamtlich betrieben. Daher erhält man von allen dreien derzeit die gleiche Auskunft. So lange eine Zutrittsbeschränkung gilt, können sie nicht öffnen. "Wir können das nicht kontrollieren", erklärt etwa Christian Dumbeck von den Tierfreunden Balzfeld. Das könnten die ehrenamtlich Aktiven nicht stemmen.

Peter Laier vom Malscher Tierpark wird sogar mehrmals täglich angerufen und gefragt, wann der Tierpark wieder aufmacht. Jedes Mal muss er sagen: Wenn sich die Corona-Verordnung ändert. Die gute Nachricht: Die Verantwortlichen in Rauenberg, Malsch und Balzfeld versichern, dass sie jederzeit kurzfristig öffnen könnten.

Der Walldorfer Tierpark hat seit vier Wochen wieder eingeschränkt auf. Hier hat die Stadt einen Security-Dienst engagiert, der freitags, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr am Eingang kontrolliert, ob die Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. Das stört die Gäste kaum. Im Gegenteil: Die Besucherzahlen steigen stetig an.

Für letztes Wochenende vermeldete die Stadt 11.432. Der Parkplatz ist stets voll und geht man nach den Autokennzeichen, nehmen Familien Strecken von über 100 Kilometern auf sich, um die Tiere in Walldorf zu bestaunen.

Bei den Tieren sorgen die Besuchermassen für gemischte Gefühle. Die Ziegen, Lamas und Alpakas seien "interessiert", berichtet Tierpflegerin Melanie Bartsch. "Und die Esel fangen dann an zu betteln", lacht sie. Ganz anders die Benett-Kängurus: Sie seien durch die vielen Menschen und schreienden Kinder eher gestresst. "Sie verstecken sich dann", weiß Bartsch. Auch die Hirschziegen-Antilopen müssten sich an so viele Zweibeiner erst wieder gewöhnen. Die Beobachtung der Tierpflegerin: Unter der Woche, wenn der Tierpark geschlossen sei, seien viele Tiere entspannter.

Für Besucher, die den großen Trubel ebenfalls umgehen wollen, hat Bartsch übrigens einen Tipp: am besten direkt um 11 Uhr kommen oder zur Mittagszeit zwischen 12 und 14 Uhr. Dann sei am wenigsten los.