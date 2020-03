Malsch. (RNZ) Am vergangenen Samstag rundeten die beiden Glücksschweine im Letzenberg-Tierpark, Jolanda und Miranda, ihr Lebensalter mit dem zehnten Geburtstag ab. Etwas länger als zehn Jahre währt jedoch die eng geknüpfte Freundschaft zwischen der Tierparkfamilie und dem Freundeskreis des FC-Astoria Walldorf.

Vorangegangen war dem seinerzeit der 70. Geburtstag des Hoffenheim-Mäzens und SAP-Mitbegründers Dietmar Hopp, der ein damals für die Schlachtung vorgesehenes Ferkel lieber in einer gemütlichen, mit Stroh ausgelegten Hütte statt auf dem Teller sehen wollte. Also verschaffte er der jungen Schweinedame ein Schwesterchen und übergab die beiden in die Obhut der Malscher Tierparkhüter. Diese behandeln die beiden Residentinnen schon seit einem runden Jahrzehnt mit fürsorglicher Hingabe. Auf ihrer Geburtstagsparty am vergangenen Samstag, dem 7. März, war dies auch zu erkennen. Mit einer außergewöhnlichen Torte und einem hohen Besucheraufkommen wurde das Jubiläum ausgiebig gefeiert.

Besonders freute sich die Vorstandschaft des Letzenberg-Tierparks über den Besuch der Kinder- und Jugendabteilung des FC-Astoria Walldorf. Um das Zuhause von Jolanda und Miranda hatte sich an diesem Vormittag ein blaues Meer aus Trainingsanzügen und Luftballons sowie von Besuchern aus der Region versammelt. Die Gäste wurden von den Tierparkhelfern mit Waffeln, heißen Würstchen und Getränken versorgt.

Eine Abordnung des FC-Astoria Walldorf kam zur Gratulation nach Malsch. Der Verein hatte Dietmar Hopp zum Siebzigsten ein Spanferkel geschenkt. Er wollte, dass es am Leben bleibt und gab es zusammen mit einem weiteren Ferkel in die Obhut des Malscher Tierparks. Foto: Pfeifer

Der Vorsitzende Peter Laier begrüßte die Schar mit einem großen Dankeschön für die Verbundenheit zwischen den beiden Vereinen aus Walldorf und Malsch. Die "Walldorfer" hatten einst den Stein ins Rollen gebracht, da sie es selbst waren, die das Ferkel damals Dietmar Hopp geschenkt hatten.

Glücklich war auch der Umstand, dass das Ferkel nicht allein bis zu seinem natürlichen Lebensende im Tierpark hat residieren sollen. Vor diesem Hintergrund wünschte der Vorsitzende den beiden "Damen" noch eine lange Lebenszeit unter der fürsorglichen Obhut im Letzenberg-Tierpark.

Daraufhin servierten der Präsident der "Astorianer", Willi Kempf, und Tierparkhelfer Leo Müller den beiden Schweinen eine fantasievoll zubereitete Geburtstagstorte mit vielen leckeren und gesunden Zutaten wie Erdbeeren, Äpfeln, Tomaten und Eiern. Abschließend konnten alle Teilnehmer feststellen, dass selbst mit dem Wetter an diesem Vormittag zum runden Geburtstag der beiden Glücksschweine alles rund lief.