Wiesloch. (BeSt) Mit einer Feier verabschiedete das Technische Gymnasium (TG) der Hubert-Sternberg-Schule die Schüler des Abiturjahrgangs 2019 erstmals in der festlich geschmückten Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums. Die Moderatoren des Abends, Maren Schrabback und Burak Özgül, begrüßten die rund 150 Gäste und blickten auf die rund 5300 geleisteten Unterrichtsstunden an 760 Schultagen zurück. Neben Präsentationen, Integralen und Interpretationen sei auch das geschichtliche Wissen in den vergangenen drei Jahren enorm gewachsen. Nach der Kennenlern-Übernachtung an der Schule und der Ski-Freizeit in der Eingangsklasse sei in der 12. Klasse die Studienfahrt nach Kopenhagen das Highlight am TG gewesen, bevor in der 13. Klasse das Abitur das alles umfassende Thema gewesen sei. Besonders hoben die beiden Moderatoren die gute Lehrer-Schüler-Beziehung an der Sternberg-Schule und die gute Unterrichtsatmosphäre hervor.

Hintergrund Wiesloch. (BeSt) Auf der Abiturfeier des Technischen Gymnasiums der Hubert-Sternberg-Schule wurden zahlreiche Schüler für besondere Leistungen ausgezeichnet. HSS-Medaille für die Jahrgangsbeste: Maren Schrabback; Informatik-Preis der SAP SE: Andreas Ott; Mechatronik-Preis der Heidelberger Druckmaschinen AG: Marlin Desombre; Umwelttechnik-Preis der ARES Energiesysteme GmbH: Kevin Klein; [+] Lesen Sie mehr Wiesloch. (BeSt) Auf der Abiturfeier des Technischen Gymnasiums der Hubert-Sternberg-Schule wurden zahlreiche Schüler für besondere Leistungen ausgezeichnet. HSS-Medaille für die Jahrgangsbeste: Maren Schrabback; Informatik-Preis der SAP SE: Andreas Ott; Mechatronik-Preis der Heidelberger Druckmaschinen AG: Marlin Desombre; Umwelttechnik-Preis der ARES Energiesysteme GmbH: Kevin Klein; Mathematik-Preis der Deutschen-Mathematiker-Vereinigung: Jakob Schmitt; Innotech-Award für die beste Performance in Englisch: Maren Schrabback; Buchpreise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Physik): Alexej Herdt und Maximilian Schindler; Qualifizierte Preise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Martin Desombre, Max Eiseler und Jakob Schmidt; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (Chemie): Nico Greiner; Maul-Medaille für besondere Leistungen im Fach Sport: David Baust; Sportpreis der HSS: Maximilian Schindler; Sport-Preis des Sportkreises Rhein-Neckar: Maximilian Herb; Thomas-Naogeorgus-Preis der evangelischen Kirchengemeinde Wiesloch (evangelische Religion): Andreas Ott; Preis der Erzdiözese Freiburg für hervorragende Leistungen im Fach katholische Religion: Maren Schrabback; Leonard-Happel-Preis der katholischen Kirchengemeinde Wiesloch-Dielheim: Maximilian Schindler, Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch: Theresia Jovic.

[-] Weniger anzeigen

Schulleiter Klaus Heeger rief den Abi-turienten zu, dass sie stolz auf das Erreichte sein könnten. Gemeinsam mit den ebenso stolzen Lehrern und Eltern, die häufig über so manche Motivationsschwankung hinweggeholfen haben, sei das Ziel erreicht worden. Heeger sah das bestandene Abitur als die größte Eintrittskarte in die Berufswelt. Eine unmessbare Zahl an Möglichkeiten stehe nun offen. Auf die sich immer schneller drehende Welt seien die Schüler aufgrund ihrer Profilfächer im technischen Bereich ebenso wie durch ihre Sprachen und die allgemeinbildenden Fächer bestens vorbereitet.

Jürgen Edinger, der Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, berichtete von 60 Schülern, die sich zu Beginn vor drei Jahren auf den Weg Richtung Abitur gemacht haben, wovon 49 zum schriftlichen Abitur zugelassen worden seien. Letztlich konnten 43 Absolventen das TG mit der allgemeinen Hochschulreife verlassen. Sie sind zwischen 18 und 24 Jahren alt, 92 Prozent sind männlich. Der Abi-Schnitt der Hubert-Sternberg-Schule liegt bei 2,5. Drei Schüler haben einen besseren Schnitt als 1,5 erreicht. Mit einem Notenschnitt von 1,1 ist Maren Schrabback die Jahrgangsbeste. Edinger lobte, dass jeder seine besonderen Talente und Stärken eingesetzt habe.

Die beiden Klassenlehrer Roman Haas und Thomas Karrer gratulierten ihren Schützlingen zum höchstmöglichen Schulabschluss in Deutschland, einem Land der Möglichkeiten. Ebenso wie vor drei Jahren stünden die jungen Menschen nun wieder an einem Scheideweg und dabei vor einer Flut an beruflichen Wegen. Der große soziale Zusammenhalt des Jahrgangs habe sich im Besonderen bei der gegenseitigen Unterstützung während der Abiturprüfung gezeigt. Hierbei sei die Heterogenität und Diversität der Klassengemeinschaften bereichernd gewesen. Aus den Händen ihrer beiden Klassenlehrer erhielten die Absolventen dann ihre Reifezeugnisse.

Nach der Auszeichnung besonderer Leistungen zeigte sich die Scheffelpreisträgerin, Theresia Jovic, von der Unterrichtsatmosphäre der vergangenen drei Jahre begeistert. Anders als in der Sekundarstufe war es in der Oberstufe gestattet, in Deutsch wieder kreativ zu werden. "Andererseits bliebt es ungewiss, was Hermann Hesse in seinem Steppenwolf uns heute sagen will", zeigte sich Theresia Jovic kritisch. Trotz der oft mühseligen Interpretationen sei es die Kreativität, die einen durch das Leben trage. Mangelnde Inspiration sei dabei nicht auf mangelndes Selbstbewusstsein zurückzuführen, sondern die Zufriedenheit mit sich selbst sei der Schlüssel zum Erfolg.

Mit einem gemeinsamen Abendessen und dem Dank der Schüler an ihre Lehrer endete die Feier.