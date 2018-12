Wiesloch. (teu) Der kalte Wind pfeift den zwei Kandidaten kräftig um die Ohren, hier oben, auf Wieslochs "schönstem Balkon" am Rande des Gerbersruhparks. Die Künstlerin Ingrid Westermann zieht den blauen Wollschal noch etwas fester, Feuerwerker Thomas Fischer hingegen wirkt in seiner molligen Arbeitsjacke komplett tiefenentspannt. "Ist dieser Blick auf Wiesloch nicht herrlich?", weist Ines Adam von der Stadtverwaltung das SWR-Fernsehteam um Moderator Jens Hübschen auf die Schönheiten der Weinstadt hin. "Fast wie bei Caspar David Friedrich", fügt sie schwärmerisch hinzu und wirft einen versonnenen Blick hinunter ins Tal. Dann beziehen die Kameramänner Klaus Woller und Stefan Zaiser sowie Oliver Stockinger und Timo Deichmann, die beide für den Ton zuständig sind, Stellung. Die erste Klappe fällt für die Dreharbeiten der Sendung "Stadt, Land, Quiz".

Krachender Auftakt zur Sendung: das Feuerwerk im Gerbersruhpark. Foto: Noah Steidel

"Ist für Sie Feuerwerk eigentlich auch Kunst?", will Jens Hübschen als Erstes von der Wieslocher Künstlerin Ingrid Westermann wissen. "Klar", meint die, "aber manchmal ist es halt doch ein bisschen laut." Fachmann Thomas Fischer kontert: "Das lässt sich kaum vermeiden. Die Kunst ist es jedoch, ein schönes Feuerwerk mit neuen Effekten abzuliefern, das die Zuschauer begeistert und in einem Finale mündet, das seinen Namen verdient."

Fischer führt das in Baiertal ansässige Unternehmen Beisel Pyrotechnik in der zweiten Generation und vertritt heute gemeinsam mit Ingrid Westermann als "Experte" "seine" Stadt bei dem SWR-Quiz, das sich diesmal kurz vor dem Jahreswechsel schwerpunktmäßig dem Thema Feuerwerk widmet. In der jeden Samstag im Vorabendprogramm ausgestrahlten Sendung treten jeweils zwei Gemeinden aus dem Südwesten in einem Städtequiz gegeneinander an und müssen bei zwei Bilderrätseln und Quizfragen unter Beweis stellen, wie gut sie ihre Heimat kennen.

Diesmal heißt es: Wiesloch gegen Rodalben in der Südpfalz. Warum? Ganz einfach: Rodalben hat ebenfalls eine Feuerwerksfirma vorzuweisen, was schließlich zum Motto passt. Die Kandidaten beider Städte müssen zunächst erraten, was sich hinter den Fotos verbirgt, die ein winziges Detail aus der eigenen Stadt sowie einen Ausschnitt irgendwo im Umkreis von hundert Kilometern zeigen. Dabei tickt die Uhr: Fünf Stunden Zeit gibt es für diese teils akribische Suche.

Währenddessen ist das Fernsehteam in der Stadt unterwegs und stellt hier Bürgern und Passanten knifflige Fragen, die ebenfalls in die Wertung einfließen. Fernsehmann Jens Hübschen freut sich: "Das Schöne daran ist: Man spielt mit Menschen, die von sich aus bestimmt niemals in einer Quizsendung mitmachen würden. Alles ist hundertprozentig spontan, das ist der Reiz des Ganzen." Bei einer weiteren Fragerunde am Ende der Aktion können die beiden "Experten" dann noch einmal punkten - maximal können insgesamt 1000 Punkte eingeheimst werden.

"Wie stark ist denn die Unterstützung?", fragt Moderator Hübschen die beiden Wieslocher Kandidaten. "Die ganze Stadt steht hinter uns", gibt Ingrid Westermann strahlend zur Antwort. Also kann’s losgehen und das erst mal mit einem Feuerwerk, das Thomas Fischer extra für die Sendung im Gerbersruhpark steigen lässt. Danach dann das erste Bilderrätsel mit dem Stadtdetail. Ein Blick auf das Foto und Ingrid Westermann ist sich sicher: Das ist doch die römische Zwölf auf dem Ziffernblatt der Sonnenuhr an der evangelischen Stadtkirche - Bingo! Wie gut, dass sich die Künstlerin perfekt vorbereitet hat und im Vorfeld mit der eigenen Kamera durch Wiesloch gestreift ist. Ein kurzer Abgleich der beiden Fotos reicht, und die Wieslocher Kandidaten haben sich den langwierigen Weg durch die Innenstadt schon mal gespart.

Schon schwieriger: das zweite Bilderrätsel. Ein Burgturm, irgendwo in Baden-Württemberg. Thomas Fischer bedauert: "Das ist keine Burg, auf der wir schon mal ein Feuerwerk gezündet haben." Zum Glück zieht Ines Adam hinter den Kulissen die Strippen und stellt das Foto in die sozialen Netzwerke der Stadt. Am Ende kommt der heiße Tipp von Geologe Dr. Ludwig Hildebrand im Schulterschluss mit den beiden Ortschaftsräten Harry Schilles und Marianne Kammer: Es ist, ganz klar, die Burg Eberstein in Gernsbach bei Rastatt, die da gesucht und gefunden wird.

Und so kann sich das Team aus der Weinstadt am Ende über stolze 825 Punkte freuen, die mit Unterstützung der Wieslocher Bürger erspielt werden konnten. Ob das wohl gegen Rodalben reicht, das einen Tag später zum Quiz-Duell antrat?

Info: Welche der beiden Städte letztlich das Duell gewonnen hat, wird dann in der Sendung zu sehen sein, die am Samstag, 29. Dezember, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. (Link zur Übersichtsseite der Sendung in der SWR-Mediathek)