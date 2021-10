Von Sebastian Lerche und Tobias Törkott

Wiesloch/Region. Sturm "Ignatz" hat am Donnerstag auch in der Region um Wiesloch für zahlreiche Einsätze bei den Feuerwehren und Bauhöfen gesorgt. Am spektakulärsten war dabei wohl das teilweise abgedeckte Dach am Ottheinrich-Gymnasium (OHG) in Wiesloch. Für die Wieslocher Feuerwehr war dort aber, bis auf Absperrungen, verhältnismäßig wenig zu tun, wie Sprecher Marco Friz der RNZ mitteilte. Am Nachmittag halfen die Einsatzkräfte noch mit der Drehleiter aus, um die Schäden am Übergang zwischen B- und C-Trakt zu inspizieren. "Das war während des Sturms am Morgen nicht möglich", erklärte Friz. Verletzt wurde durch heruntergestürzte Dachteile niemand, die Schülerinnen und Schüler wurden über die Seiteneingänge gelotst.

Die Elternvertretung des Gymnasiums nahm den Schaden zum Anlass, gegenüber der RNZ dringend auf die "seit vielen Jahren" notwendige Sanierung des OHG hinzuweisen. Bürgermeister Ludwig Sauer betonte auf RNZ-Nachfrage, dass man die Sanierung im Blick habe, sie sei Thema der kommenden Gemeinderatssitzung am 27. Oktober.

Foto: Feuerwehr

Er wehrte sich aber gegen einen Zusammenhang zwischen unbestrittenem Sanierungsbedarf und Sturmschaden, auch neue Gebäude hätten beschädigt werden können. Heute soll eine Fachfirma das Dach begutachten und die Reparatur starten, laut Sauer ist mit Kosten von mindestens 35.000 Euro zu rechnen.

Insgesamt 18 Mal rückten die Wieslocher Feuerwehrleute am Donnerstag wegen des Sturms aus. Dabei fielen für die 40 Kräfte zwölf Einsätze in der Kernstadt, drei in Baiertal, zwei in Schatthausen und einer in Frauenweiler an. Fast überall ging es über etwa fünf Stunden hinweg um umgestürzte Bäume, ein Mal zudem um heruntergefallene Dachziegel.

"Jedes Fahrzeug ist für Unwetter ausgestattet", erklärte Friz. Kettensägen sowie andere Werkzeuge und Material seien an Bord. Friz sprach von "normalen Unwettereinsätzen", die aber viel Zeit und Aufwand erforderten.

Aufgrund der Unwetterlage hatte die Leitstelle Rhein-Neckar die Feuerwehren der Region zur Bereitschaft ab 7.30 Uhr alarmiert. "Bei uns ging es gleich direkt los", so Friz. In der Waldstraße fiel ein Baum auf einen Transporter. Da in den Wäldern noch zahlreiche Äste herunterzufallen drohen, sind mehrere Wege gesperrt, nicht nur in Wiesloch, sondern auch in der Umgebung.

Bis zumindest Freitagmorgen ist auch noch der Radweg zwischen Dielheim und Wiesloch gesperrt. Dort lag zunächst ein umgestürzter Baum und versperrte eine Seite der Landstraße 612. Als Mitarbeiter des Dielheimer Bauhofs noch Schäden auf dem daneben verlaufenden Radweg beseitigen wollten, stürzte in unmittelbarer Nähe ein weiterer Baum um, berichtete Wieslochs Bauhofleiter Jürgen Ronellenfitsch vom Gespräch mit seinem Dielheimer Kollegen. Dieser hatte den Wieslocher Bauhof-Chef informiert, damit sich dessen Mitarbeiter nicht in Gefahr begeben.

Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste beschäftigten die Wieslocher Feuerwehr gestern mehrfach. Foto: Feuerwehr Wiesloch

"Der Radweg wurde komplett gesperrt, wie auch alle Zufahrtswege zum Radweg von Wiesloch nach Dielheim", so Ronellenfitsch. Am heutigen Freitag sollen die restlichen Schäden beseitigt werden, wenn es die Wetterlage zulässt. Das Wieslocher Bauhofteam war am gestrigen Donnerstag an mehr als zehn Stellen im Einsatz. Unter anderem lag auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums ein Baum quer. Eine Linde in der Staatsbahnhofstraße, ein "Naturdenkmal", habe der Sturm gespalten, so Ludwig Sauer – ob sie zu retten ist, sei unklar. An der Kreisstraße zwischen Baiertal und Horrenberg waren schadhafte Bäume umgeweht worden, die der Bauhof ohnehin hätte entnehmen müssen.

Die Walldorfer Feuerwehr war am Donnerstag zwischen 7 und 13.45 Uhr mit 30 Einsatzkräften in Bereitschaft, bei elf Einsätzen waren diese gefordert. Kommandant Frank Eck bezeichnete alle als "Standard", man habe keine größeren Probleme gehabt und glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Dächer wurden beschädigt, Bäume stürzten um, einer lehnte sogar am Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Stiftstraße. So sah sich die Wehr vor die Herausforderung gestellt, den Baum schonend so zu entfernen, dass keine weiteren Schäden entstehen. Wichtig war auch die Sicherung eines Schulwegs: Auf dem Weg von der Kurpfalzstraße Richtung Schulzentrum mussten drei Bäume, die umzustürzen drohten, gefällt werden. Ein Zeltpavillon vor einer Gaststätte in der Schwetzinger Straße wurde gesichert. Neben der Feuerwehr war auch der Forst aktiv, um vor dem Besuch des Walldorfer Walds zu warnen und Wege zu sichern.

Fünf Einsätze hatte die Malscher Feuerwehr am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr: Keine größeren Schäden, keine Verletzten, meldete Kommandant Günter Miksch: nur ein Baum "in Schräglage" und von Hausdächern gefallene Ziegel.

Die Feuerwehr Mühlhausen war laut Gesamtkommandant Alexander Krotz wegen drei umgestürzten Bäumen unterwegs, zwei davon an der Kraichgauschule. Den dritten, der den Verkehr auf der B 39 gefährdete, entfernten Forst und Gemeindebauhof. Aus Rettigheim und Tairnbach waren keine Schäden gemeldet worden, so Krotz.

Neun Sturm-Einsätze hatte die Rauenberger Feuerwehr, die mit zwölf Einsatzkräften aktiv war, und fünf Mal rückten zehn Angehörige der Malschenberger Wehr aus. In Rotenberg gab es "nichts Größeres", wie Gesamtkommandant Friedrich Sommer meldete. "Wir sind gut davongekommen." Vor allem seien es Bäume gewesen, die umgestürzt waren oder auf Straßen zu fallen drohten. Ein Hausdach wurde in Malschenberg abgedeckt, so Sommer, es konnte aber kurzfristig von Fachleuten geflickt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Für die St. Leoner Wehr teilten Markus Blaß und Marco Lehn mit, dass ebenfalls niemand verletzt wurde. Auf die Kreisstraße Richtung Kirrlach war ein Baum gestürzt, das sei "unspektakulär" gewesen, und bei den St. Leoner Kleintierzüchtern wurde ein Hühnerstall beschädigt. In Rot "hatten wir gar nichts", sagte der stellvertretende Kommandant Marco Knopf.

Während in Dielheim ebenfalls "nichts los" war, rückten Horrenberger Einsatzkräfte laut Kommandant Dominik Krotz an der Landstraße Richtung Hoffenheim wegen zweier umgestürzter Bäume aus. Der Gemeindebauhof war aber schneller und räumte auf, die Wehr konnte sich ansonsten auf das Beseitigen herabgefallener Äste und Ziegel beschränken.