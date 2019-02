Dielheim. (köpa) Die Weichen sind gestellt für die Dielheimer Zukunft. Zu dieser Erkenntnis konnte man bei der Auftakt- und Informationsveranstaltung zum Gemeindeentwicklungskonzept "Strategie 2035" in der Dielheimer Kulturhalle kommen. Ein langwieriges und ehrgeiziges Projekt, in dessen Verlauf der Ort sein Gesicht verändern wird, steht den Dielheimern in den nächsten Jahren bevor. Dieses Projekt kann nur mit breiter Bürgerbeteiligung gelingen. Es kann nur erfolgreich realisiert werden, wenn die Dielheimerinnen und Dielheimer ihm zustimmen, so Bürgermeister Thomas Glasbrenner bei seinen Begrüßungsworten zur Auftaktveranstaltung.

Deshalb stehen jetzt am Anfang, noch lange bevor über einzelne Maßnahmen debattiert und ein Projekt nach dem anderen festgezurrt wird, viel Information und Diskussion, so der Bürgermeister weiter. Er forderte die Bürger auf, sich an der Erarbeitung des Entwicklungskonzepts zu beteiligen und mit Sachverstand und vielen kreativen Ideen den nun startenden Planungsprozess zu begleiten.

Auf diese Unterstützung seitens der Bevölkerung sind nicht nur die Gemeindeverantwortlichen angewiesen, sondern auch die "STEG", eine Gesellschaft für städtebauliche Entwicklung. Mit diesem professionellen Partner, der bundesweit von sechs Standorten aus agiert, soll das richtungsweisende Projekt angegangen und realisiert werden. Als Projektbegleiter waren an diesem Abend Dr. Tilmann Sperle und Sebastian Brandsch mit viel Information vor Ort, um den zahlreichen interessierten Mitbürgern zu ihren Fragen Rede und Antwort zu stehen. Eine gute Möglichkeit für die beiden Stadtplaner, schon mal festzustellen, wo die Dielheimer "der Schuh drückt". Die Planer hatten sich im Vorfeld bereits intensiv mit der Situation in Dielheim vertraut gemacht.

Eine Grundlage künftiger Planungen ist die Bevölkerungsentwicklung und der sich daraus ableitende Wohnflächenbedarf. Nach den Prognosen der Planer wird die Einwohnerzahl Dielheims bis 2035 eher zurückgehen (nach der Hauptvariante um knapp 590 auf rund 8300 Einwohner). Dem entspräche ein Rückgang des Wohnflächenbedarfs um rund zwei Hektar.

Daneben hatten die Besucher auch die Möglichkeit, mittels eines roten oder grünen Würfels ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und auf einem großen Luftaufnahmebild von der Gemeinde Dielheim zu platzieren. Sicherlich werden diese Momentaufnahme sowie die Fragen des Abends bei der weiteren Vorgehensweise entsprechende Berücksichtigung finden. Ein Thema stach dabei besonders hervor: der Verkehr.

Als nächsten Schritt im Umsetzungsprozedere sieht der Fahrplan folgende Maßnahmen vor: Per Zufallsauswahl werden ab Mitte Februar 2500 Einwohner angeschrieben mit der Bitte, Fragen zur aktuellen und zukünftigen Gemeindeentwicklung zu beantworten. Diese Rückmeldungen aus der Bürgerschaft dienen als wichtige Informationsquelle. Sie geben Hinweise auf aktuelle Themen, Anliegen, Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten der Dielheimer Wohn- und Lebensqualität.

Im Sommer 2019 erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen offener Bürgerwerkstätten. Auch diejenigen Einwohner, die keinen Fragebogen erhalten, sind herzlich und ausdrücklich eingeladen, an den Bürgerwerkstätten aktiv teilzunehmen. Die genauen Termine hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ziel ist es, bis zum Herbst 2019 Leitlinien, Ziele und Maßnahmen der Gemeindeentwicklung zu erarbeiten, denen anschließend Schritt für Schritt Taten folgen sollen.