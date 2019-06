Walldorf. (seb) Im sehr guten Storchenjahr 2018 fanden sich in Walldorf 14 Jungtiere in den fünf für sie angelegten Nestern. Da gingen Helmut Stein von der Vogelwarte Radolfzell sogar die Ringe aus, ehe er alle für spätere Beobachtungen ihrer Reisen und anderer Verhaltensweisen kennzeichnen konnte. In diesem Jahr sind es sogar acht Nester, allerdings ist der Bruterfolg wegen einiger Wetterunbilden nicht so groß.

"So etwas haben wir uns anfangs gar nicht zu erträumen gewagt", sagt Klaus Brecht vom Fachbereich Ordnung und Umwelt der Stadtverwaltung. Eine veritable Storchenkolonie findet man nun auf der Wiese im Gewann Röhrig, am Ortsausgang Richtung Nußloch: Die vier von der Stadt auf Plattformen aus Douglasienholz angelegten Nester sind belegt, außerdem nisten zwei Storchenpaare auf den beiden alten Hochsitzen am Rand der Wiese und eines hat sich im nahen Wald niedergelassen. Am Aussiedlerhof Nauert befindet sich ein weiteres Nest.

Sieben Jungstörche konnten diesmal beringt werden. Einen fand Helmut Stein, der seit Jahren ehrenamtlich in der Region von Weinheim bis Mingolsheim Störche beringt, im ersten Nest vor, in den übrigen drei Nestern auf der Storchenwiese selbst waren jeweils zwei. Auf dem ersten Hochsitz waren ebenfalls zwei Jungtiere, das Nest auf dem zweiten wiederum war verlassen, offenbar schon seit einiger Zeit. Die Tiere im Nest auf einer hohen Kiefer im Wald wirkten auf Helmut Stein noch zu jung, da wolle er es in den nächsten Wochen noch einmal versuchen und die Beringung für dieses Jahr dann abschließen.

Das Nest am Aussiedlerhof war leer, als das Beringer-Team anrückte. Günter Keim hatte zuvor zwei Jungtiere dort beobachtet, "das Nest ist das erste, in dem Störche dieses Jahr gebrütet haben". Er vermutete daher, dass auch diese Jungtiere schon flugfähig und in der Region unterwegs sind. Um das zu klären, will man das Nest in den nächsten Tagen weiter beobachten.

Nicht alle Jungstörche konnten beringt werden, zwei waren schon zu alt, mit ihren circa neun Wochen waren sie flügge und machten sich gemeinsam mit ihren Eltern aus dem Staub, als sie das Team der Stadt mit Brecht, Stein, Günter Keim, ehrenamtlicher Vogelbeobachter, und zwei Bauhof-Mitarbeitern mit ihrem Hubsteiger herannahen sahen. Vier bis sechs Wochen alt sollten die Tiere sein, dann kann der Fachmann sie aus dem Nest nehmen und die Ringe mit einem Code aus Buchstaben und Ziffern anbringen: Die Jungtiere stellen sich in dem Alter noch quasi reflexhaft tot und lassen die Prozedur über sich ergehen.

Vier bis sechs Eier legen Störche in der Regel. Dass es nur maximal zwei Jungstörche pro Nest waren, liegt laut Klaus Brecht einerseits an der Konkurrenz der Storchenfamilien untereinander. Vor allem aber, betonte Helmut Stein, hatten die Tiere unter der Witterung im Frühjahr gelitten: unter den mitunter heftigen Niederschlägen und auch unter den Eisheiligen mit teils frostigen Nächten. "Wenn die Jungtiere zu groß sind, um noch von ihren Eltern geschützt und abgedeckt zu werden, aber noch empfindlich gegenüber Kälte und Nässe: Dann drohen Lungenentzündung oder andere Erkrankungen."

Auf dem unebenen, vom Regen aufgeweichten Boden der Storchenwiese war es gar nicht einfach, mit der Hubarbeitsbühne an die Nester heranzufahren, das Team musste sich stellenweise vorsichtig herantasten, um einen Weg zu finden. Grund ist auch das mit Rücksicht auf die Tierwelt insgesamt ausgearbeitete Mäh-Management, wie Klaus Brecht erklärte: Die Storchenwiese wird immer nur abschnittsweise gemäht, um Insekten, Mäusen oder anderen Tieren Nahrung und Unterschlupf zu bieten. So tummeln sich hier, ebenso wie im von der Stadt angelegten Tümpel, zahlreiche potenzielle Beutetiere für die Störche, haben aber auch eine Chance, sich vor ihnen zu verstecken.

Überhaupt bietet die Gegend um Walldorf mit Ackerflächen, Wiesen und Gewässern die für Artenreichtum generell notwendige Strukturvielfalt, so Helmut Stein. Für Störche, die nicht sonderlich wählerisch sind, ist ihm zufolge außerdem die Abfallverwertungsanlage der AVR in Wiesloch interessant, dort finden sie zusätzlich noch Nahrung.

Und so vermutet Helmut Stein, dass künftig noch weitere Brutpaare Walldorf für sich entdecken und die Storchenkolonie vergrößern. Und nicht nur die: Helmut Stein machte sich gleich im Anschluss an die Walldorfer Beringungsaktion auf nach Nußloch zu mindestens zwei Nestern mit Jungstörchen, die auf ihre Ringe warteten.