Was lange währt, wird endlich gut: Nun konnte die katholische Pfarrgemeinde in St. Leon ihr neues Gemeindehaus an der Kirche einweihen. Pfarrer Dr. Michael Hettich sprach die Segensworte, Bürgermeister Dr. Alexander Eger gratulierte für die Gemeinde. Fotos: Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. (leu) Nach einem fast zehnjährigen, nicht gerade leichten Entscheidungsprozess konnte die Pfarrgemeinde "St. Leo der Große" das "Haus der Gemeinde" einweihen und seiner Bestimmung übergeben. "Wir sind stolz auf das gelungene Bauwerk", stellte Pfarrer Dr. Michael Hettich, Leiter der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, mit Freude fest und hieß zahlreiche Gäste willkommen.

Der Neubau bietet auf zwei Stockwerken zusammen rund 278 Quadratmeter Nettofläche beziehungsweise 983 Kubikmeter Bruttovolumen, aufgegeben wurden 507 Quadratmeter Nettofläche und 1830 Kubikmeter Bruttovolumen im alten Pfarrhaus. Zu erwarten sind deutliche Kosteneinsparungen im Unterhalt durch die Flächenreduktion und eine erheblich bessere Energieeffizienz. Somit erwartet die Gemeinde langfristig eine Entlastung sowohl der Umwelt als auch der Finanzen.

Das Gebäude besteht aus zwei Büros im Erdgeschoss (für Pfarrsekretariat und Pastoralreferent Javier Sosa y Fink) und drei Räume, die verschiedene Gruppierungen, beispielsweise Frauengemeinschaft oder Ministranten, nutzen können, sowie ein Sitzungszimmer. Das "Haus der Gemeinde" ist barrierefrei (inklusive Aufzug). Das wäre im alten Pfarrhaus extrem aufwendig geworden und für das ganze Gebäude wahrscheinlich gar nicht realisierbar. Ebenso ist der neu renovierte Pfarrsaal unter der Kirche nun über eine Rampe barrierefrei zu erreichen.

Im Gemeindehaus befinden sich moderne, barrierefreie Sanitäranlagen, die auch von außen zugänglich sind. Die neue Außenanlage ermöglicht eine engere Verknüpfung von Kirche und Haus der Gemeinde. Investiert wurden 1.878.000 Euro für die Gesamtmaßnahme, davon entfallen circa 980.000 Euro auf den Neubau, 400.000 Euro auf die Außenanlagen und circa 500.000 Euro auf die Sanierung des Pfarrsaals.

Nach dem Liedvortrag "Jesus Christ" der "Leo Kidz" (Leitung Matthias Fuchs) segnete Pfarrer Dr. Hettich die Räume mit dem Segensspruch "dieses Haus, das heute seiner Bestimmung übergeben wird, soll uns helfen, deinen Auftrag zu erfüllen. Gib ihm deinen Segen und hilf, dass alles, was in diesem Haus geschieht, dem geistlichen Wachstum deiner Gemeinde dient". Nach dem offiziellen Teil lud er die Gemeindemitglieder und Gäste zum Neujahrsempfang in den renovierten Pfarrsaal zu einem kleinen Umtrunk ein.

Mit einem weiteren Liedvortrag "Hey Kids, der Pfarrsaal ist voll" stimmten die "Leo Kidz" den Neujahrsempfang ein. Für die erkrankte Gemeindeteamsprecherin Angelika Adelfang begrüßte Stephan Knaden (Pfarrgemeinderatsmitglied) die Anwesenden. Mit einem ermutigenden und humorvollen Neujahrswunsch von Albert Einstein ("Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht") ließ er das vergangene Jahr Revue passieren und hielt Ausblick auf das neue.

Vieles habe sich 2019 in der Pfarrgemeinde "St. Leo der Große" bewegt. Die drei größten Ereignisse im Jahre 2019 waren die Investitur von Pfarrer Dr. Hettich im Februar, das Pfarrfest an Fronleichnam (das letztmalig im Pfarrgarten stattfand), das 110-jährige Bestehen der katholischen Frauengemeinschaft im Juli sowie im November die 800-Jahr-Feier der Pfarrei mit einem Festgottesdienst mit Domdekan Andreas Möhrle sowie dem Verkauf der Festschrift. Außerdem wies er in seinen Grußworten auf die bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen im März sowie auf die Firmung im November hin.

Es folgte der Liedvortrag "Herr, deine Güte" des Kirchenchors unter Dirigentin Daniela Brockmann-Reichstädter. "Trotz schwieriger Zeit ist man immer auf einen Nenner gekommen", so Matthias Stöhr vom erzbischöflichen Bauamt. Er bedankte sich vor allem beim Bauausschuss für die gute Zusammenarbeit, auch wenn es öfter mal Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten gegeben hatte. Architekt Rainer Mertel bedankte sich bei allen ausführenden Firmen, die mit Tatkraft das neue "Haus der Gemeinde" gebaut hätten. 41 Firmen waren am Bau des Hauses beteiligt, darunter neun aus St. Leon-Rot.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger erläuterte in seinem Grußwort, dass die politische Gemeinde auch ihren Teil zur Finanzierung des Projekts beigetragen habe, indem die Gemeinde das denkmalgeschützte alte Pfarrhaus und den Pfarrgarten erworben habe. Er erwähnte, dass die Gemeinde das alte Pfarrhaus sanieren wolle und dort eine von Tagesmüttern betreute Krippe eingerichtet werden solle. Auf dem Pfarrgarten-Grundstück wiederum plant die Johannes-Diakonie Mosbach dem Bürgermeister zufolge die Errichtung eines Wohnhauses für Kinder und Jugendliche mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung mit 24 Plätzen.

Den offiziellen Teil beendete der Kirchenchor mit dem Liedvortrag "Wo man singt, da ist Vergnügen".

Im Anschluss hatten die Gäste Gelegenheit, sich die neu gestalteten Räume im Pfarrsaal anzusehen oder ins Gespräch zu kommen.