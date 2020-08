Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Die Kramersche Mühle liegt den St. Leon-Rotern am Herzen, das wurde bereits mehrfach deutlich, etwa schon 2013, als eine Infoveranstaltung zum bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" viele hundert Interessierte anlockte. Zwei Jahre später, Ende 2015, hat die Gemeinde die Mühle erworben und ab da unzählige Anregungen für eine sinnvolle Nutzung des über 500 Jahre alten Gebäudeensembles erhalten.

Die wurden 2017 über eine "Bürgerwerkstatt" mit 106 Beteiligten gesammelt und zu einem umfassenden Nutzungskonzept verdichtet. Außerdem kümmert sich die "Projektgruppe Mühle" mit Vertretern von Gemeinderat, Verwaltung, Vereinen, Freundeskreis Kramer-Mühle, Arbeitskreis Heimatgeschichte, Gewerbe, Gastronomie und Jugendzentrum um das Großprojekt.

Der Heilige Nepomuk steht an der Brücke über den Kraichbach und wacht über die Kramer-Mühle in St. Leon-Rot. Im Bild links sind oben die Scheune, rechts das Haupthaus und unten die Ölmühle zu sehen. Fotos: Lerche

Einige gut besuchte Feste, darunter das Mühlenfest der Ortsvereine und der große Kultursommer, fanden bereits statt. Aber alle, die sich darauf freuen, dass die Mühle ihr volles Potenzial als kulturell-gesellschaftlicher Anziehungspunkt entfaltet, müssen sich noch gedulden. Die Gemeinde hat jetzt im Juli einen Architektenwettbewerb gestartet, dessen Frist zwar im Februar 2021 endet, der aber Entscheidungsprozesse und Weichenstellungen nach sich zieht, die noch mal mehrere Monate dauern könnten.

"Das ist ein sehr umfangreiches Vorhaben", machten Ortsbaumeister Peter Dietz und Hauptamtsleiterin Anette Reich im RNZ-Gespräch deutlich. Sanierung und Ausbau der Mühle müssten in mehreren Abschnitten erfolgen, so Dietz, der hierfür einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren durchaus für realistisch hält. Das berücksichtigen auch die Förderprogramme, von denen die Mühle profitiert: Fast drei Millionen Euro haben Bund und Land zugesagt und bis 2023 ist Zeit, diese Mittel zu verwenden.

Die schieren Dimensionen der Kramer-Mühle werden hier deutlich: Hauptamtsleiterin Anette Reich ist auf den Dachboden der Scheune geklettert, wo ein Festsaal eingerichtet werden könnte. Ortsbaumeister Peter Dietz hebt die Möglichkeiten hervor, die die ehemalige Ölmühle für einen Gastronomiebetrieb bietet. Fotos: Lerche

Ein erfahrenes Fachbüro betreut den Architektenwettbewerb und entlastet damit die Gemeindeverwaltung. Laut Dietz ist der Wettbewerb europaweit, wie vorgeschrieben, die Gemeinde hat aber auch vier bekannte, erfahrene Kandidaten direkt angeschrieben. Natürlich wird ein Kostenbewusstsein erwartet, doch gilt keinesfalls "Hauptsache billig": Punkte werden zudem nach der Kompetenz der Bewerber, der Qualität ihrer bisher schon realisierten Projekte sowie auch nach dem persönlichen Eindruck vergeben. Insgesamt stehen für die ersten vier Plätze 115.000 Euro zur Verfügung, mit 40.000 Euro ist der erste Preis dotiert.

Die Bausubstanz ist in gutem Zustand, doch muss einiges geschehen, bis die verschiedenen Räume nutzbar und wohnlich sind. Dabei müssen – in Absprache mit dem Denkmalamt – historische Elemente und Optik der Mühle bewahrt bleiben. Ein wesentlicher Aspekt ist die Barrierefreiheit, vorhanden sind nur kleinere, in die Jahre gekommene Lastenaufzüge.

Historisch interessante Elemente der Fassade müssen erhalten bleiben, für die Barrierefreiheit wiederum muss sich vieles ändern, wie Erich Heger augenzwinkernd zeigt. Fotos: Lerche

Selbstverständlich müssen sich die Bewerber nach dem Nutzungskonzept richten. Im zentral gelegenen Wohnhaus sollen einmal standesamtliche Trauungen stattfinden, nebenan, im früheren Mehllager, ist auf über 140 Quadratmetern Platz für Hochzeitsgesellschaften. Das Haupthaus bietet zudem diverse kleinere Räume, die Vereine und Gruppen für eigene Zwecke nutzen könnten.

Einen Schwerpunkt des Konzepts, der die Abstimmung mit der Fachstelle Bibliothekswesen im Regierungspräsidium erforderlich macht, ist die Mediathek in den beiden Geschossen über dem Mehllager. Hier stehen neben der klassischen Buchausleihe digitale Medien im Fokus. Es soll nicht nur ein Ort des Lesens, sondern auch des Lernens und der Begegnung werden. So könnten hier auch Seminare stattfinden und "eigentlich gehört ein 3D-Drucker fast schon zur Grundausstattung", so Dietz.

In der einstigen Ölmühle auf der anderen Seite des Kraichbachs soll eine Gaststätte eingerichtet werden, der teilweise offene Übergang dorthin bietet einen attraktiven Blick auf die Idylle des Bachs. Ein weiterer Festsaal mit gut 200 Quadratmetern und ein kleinerer Veranstaltungsraum könnten in der zweistöckigen Scheune eingerichtet werden. Ein Atelier ist hier ebenfalls angedacht, wo die örtliche Künstlergruppe selbst arbeiten oder auch Kurse geben kann. Die Mühlenwiese soll auch künftig für Feste genutzt werden. Niemand will dabei dem Harres Konkurrenz machen: In der Mühle wird alles einen kleineren, familiäreren Rahmen haben als dort.

Da die Verbindung von Historie und Moderne den Charme der Mühle ausmacht, soll sie auch ein Bewusstsein für die Heimatgeschichte wecken, so Anette Reich. Im Museum im Alten Rathaus St. Leon ist kein Platz mehr beispielsweise für die neuere Wirtschaftsgeschichte. Da bietet sich ihrer Ansicht nach an, die Mühle zu nutzen, ohne ihr aber "Museumscharakter" zu geben. Auf sowohl informative als auch dekorative Art sollen Handwerkzeuge, Maschinen und andere Zeugen von Tabak-, Spargel- und Hopfenanbau in der Gemeinde Begleiter in verschiedenen Räumen werden.

Ebenso ist laut Reich wünschenswert, dass die Geschichte der Mühle selbst präsent ist, in der Getreide bis in die Fünfziger gemahlen wurde und die Ölmühle bis Anfang der Achtziger aktiv war. Leider wurden die originalen Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände in den Achtzigern verkauft, nur zwei Mühlsteine wurden auf dem Gelände geborgen.

Vor Ort machte Peter Dietz auf die unzähligen scheinbaren Kleinigkeiten aufmerksam, auf die das Denkmalamt Wert legt, innen wie außen: Farbgebung, Materialwahl, Dachziegel, Fenster oder Fassadenelemente. Bewunderung ruft bei ihm beispielsweise das solide Dachgebälk von zirka 1800 hervor.

Da die Mühle schon so alt ist, stammen erhaltenswerte Dinge aus unterschiedlichen Epochen, das verkompliziert das Ganze. Heizung, Lüftung, Leitungen für Strom, Internet, Wasser und Abwasser: All das muss mit den verschiedensten Vorgaben im Kopf installiert werden, ehe auch nur ein Teil der Mühle in Betrieb gehen kann.

Dann aber soll hier, so die Vision, an jedem Tag der Woche, von morgens bis abends, etwas los sein, vom Gymnastik- oder Sprachkurs über Chorprobe und Vorstandsbesprechung sowie Hochzeiten und Teambildungs-Treffen regionaler Firmen bis hin zu Konzerten, Kleinkunst und Theater.