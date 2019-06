Karlsruhe/Wiesloch. (RNZ) Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hatte im Januar 2019 an zusätzlichen 39 verkehrsnahen Messpunkten mit orientierenden Messungen für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid begonnen (die RNZ berichtete). Darunter war auch die Baiertaler Straße in Altwiesloch. Jetzt liegen die ersten Zwischenergebnisse vor, welche die LUBW veröffentlicht hat.

Wiesloch gehört dabei zu den landesweit sechs Messstellen mit Stickstoffdioxid-Konzentrationen oberhalb der Grenzwerte, so die Mitteilung. Hier wurde für die Monate Januar bis März ein Mittelwert von 41 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ermittelt. Der abgeschätzte Jahresmittelwert liegt für Wiesloch bei 37 bis 42 Mikrogramm. Deshalb wird die Messstelle in der Baiertaler Straße in Altwiesloch auch bis zum Jahresende weiterbetrieben. Der gesetzlich relevante Jahresmittelwert liegt bei 40 Mikrogramm.

Die Ergebnisse an den verschiedenen Messstellen waren der LUBW zufolge sehr unterschiedlich. "An 30 von 39 Messstellen liegen die Werte für Stickstoffdioxid deutlich unterhalb des geltenden Grenzwertes, das ist eine gute Nachricht für alle Anwohnerinnen und Anwohner", fasst Eva Bell, Präsidentin der LUBW, die Ergebnisse für das erste Vierteljahr zusammen. Diese von der LUBW berechneten Mittelwerte für drei Monate zeigen eine Tendenz auf, ob der gesetzlich relevante Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an den betreffenden Straßenabschnitten eingehalten werden kann.

Sechs Standorte mit hohen Werten: Wiesloch ist dabei

An drei Messstellen liegt der Wert knapp unterhalb des Grenzwertes. Hier wird die LUBW die Messungen mittels Passivsammler vorläufig fortführen, um sich ein besseres Bild von der Belastungssituation zu machen. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Wetter, Verkehrsaufkommen und Ozon.

Lediglich an sechs Messstellen (darunter Wiesloch) wurden Stickstoffdioxid-Konzentrationen oberhalb der Grenzwerte nachgewiesen. Diese Messstellen werden von der LUBW bis zum Jahresende weiter betrieben. Erst dann wird sich zeigen, ob tatsächlich Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte vorliegen. "Wir rechnen damit, dass sich im weiteren Jahresverlauf nicht alle Überschreitungen bestätigen werden", so Bell.

Die höchste Belastung im Rahmen des Sondermessprogramms wurde mit 54 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Stuttgart am Messpunkt "Stuttgart Talstraße" festgestellt. Aber auch in kleineren Orten mit hoher Verkehrsbelastung wurden erhöhte Konzentrationen gefunden. So weist der Messpunkt in Blaustein mit 47 Mikrogramm vorläufig die zweithöchste Belastung auf. In Wiesloch liegt die Belastung, wie erwähnt, in den ersten drei Monaten bei einem Mittelwert von 41 Mikrogramm. Die anderen Messstellen mit hohen Belastungen, die bis Jahresende weiterbetrieben werden, sind in Esslingen (42), Geislingen (41) und Göppingen (41).

"Die Ergebnisse bestätigen das Vorgehen der LUBW: Nicht die Stadtgröße ist bei der Auswahl der Messstandorte entscheidend, sondern die ermittelte Verkehrsstärke und die örtlichen Verhältnisse beim Luftaustausch", stellt Eva Bell fest.