Die Spotmessstelle für Stickstoffdioxid-Messungen in der Baiertaler Straße in Altwiesloch ist bereits eingerichtet. Foto: Rößler

Altwiesloch. (rnz) Wie die Stadt Wiesloch am Dienstag mitgeteilt hat, ist die bereits im November angekündigte Einrichtung einer Spotmessstelle für Stickstoffdioxid-Messungen an einem Straßenlaternenmasten in der Baiertaler Straße inzwischen erfolgt. Noch in dieser Woche wird sie laut Stadt ihren Messbetrieb aufnehmen. Die Auswertungen der Ergebnisse der Messungen der ersten drei Monate werden über den weiteren Messverlauf entscheiden.

Sollte dann eine Überschreitung des Jahres-Grenzwertes auf dieser Basis nicht sicher ausgeschlossen werden können, sollen die Messungen auf das Kalenderjahr 2019 ausgedehnt werden. Dabei würden dann ab Juni 2019 zusätzliche Sammler in der Baiertaler Straße installiert werden, um auch Aussagen über die räumliche Belastungssituation innerhalb des betroffenen Straßenabschnittes zu erhalten.

Zur Einrichtung der Spotmessstelle kam es laut der städtischen Mitteilung auf Initiative von Oberbürgermeister Elkemann, nachdem eine SWR-Messaktion im Herbst 2017 alarmierende Ergebnisse von mehr als 40 Mikrogramm/m³ NO2 ergeben hatte. Mit dem ersten Schritt soll auf die Belastungssituation der Altwieslocher Bürger, die sich ebenfalls stark bei dem Thema engagiert hatten, angemessen und den gesetzlichen Möglichkeiten entsprechend reagiert werden. Bereits im Jahr 2007 war in der unmittelbaren Nähe eine einjährige Spotmessung durchgeführt worden, deren Ergebnisse im ähnlichen Bereich lagen.