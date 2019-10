Wiesloch. (hds) Das Grundgesetz, das seit 70 Jahren die Grundlage der Demokratie in der Bundesrepublik in seinen Artikeln zusammenfasst, stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Kulturhaus, zu der die Stadt- und Ortsverbände der CDU sowie die Frauenunion eingeladen hatten. Referent des Abends war Prof. Dr. Stephan Harbarth, der seit November 2018 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts ist und zuvor über neun Jahre hinweg den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag vertreten hatte. Bei der Begrüßung der zahlreich erschienen Gäste hob der Vorsitzende des Stadtverbands Wiesloch, Michael Wanner, hervor, er freue sich, mit Harbarth einen "Hüter des Grundgesetzes" begrüßen zu können. Dieser betonte, das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes sei mit Abstand das bedeutendste Jubiläum in diesem Jahr.

Es sei, so führte Harbarth aus, damit die Basis für Freiheit, Wohlstand und Frieden geschaffen worden. Dabei habe es am Anfang nicht nach einem solchen Erfolg ausgesehen. Von Kritikern sei gar behauptetet worden, die Inhalte seien "oberflächlich und ideenlos", dies habe sich allerdings im Lauf der Jahre zum Positiven hin entwickelt. "Zu Beginn standen die Mütter und Väter unter einem großen zeitlichen Zwang", so Harbarth. Die Umstände seien nicht unbedingt geeignet gewesen, dass sich die Bevölkerung dafür interessierte. "Wir hatten in jenen Tagen die Rosinenbomber am Himmel, es herrschte Nahrungsknappheit und das Land wurde von Flüchtlingen und Vertriebenen überschwemmt", umriss der Verfassungsrichter die ungünstigen Rahmenbedingungen. Damals sei trotz aller Widrigkeiten ein Haus für Menschenrechte entstanden. "Und dies ist schöner und größer als beim Spatenstich." Seitens der Alliierten gab es unterschiedliche Meinungen. Während Amerikaner und Briten sich für einen deutschen Bundesstaat aussprachen, waren die Franzosen und auch die Sowjetunion dagegen. Heute habe sich die Verfassung jedoch längst internationalisiert und habe als nachahmenswerte Grundlage für viele Länder gedient.

Somit genieße das Grundgesetz längst eine hohe, gesellschaftliche Akzeptanz. "In den Artikeln sind eine Vielzahl von Schutzmechanismen gegen die Feinde von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat eingebaut", sagte Harbarth. Allerdings müsse das verbriefte Wort auch durch die Menschen in diesem Land mit Leben erfüllt werden. Das bedeute, sich mit Leidenschaft und Überzeugung gegen Machenschaften der Feinde der Verfassung und des Rechtsstaats zur Wehr zu setzen. Harbarth ging unter anderem auf die Zielsetzung der "Macher" des Grundgesetzes ein. Wichtig sei es damals gewesen, und dabei hätten die negativen Erfahrungen der Weimarer Republik und des NS-Regimes sicherlich eine entscheidende Rolle gespielt, die Gefahr einer Diktatur zu minimieren. Daher sei das Demokratie-, Sozial- und Rechtsstaatsprinzip entstanden.

"Die persönlichen Freiräume galt es, mit aufzunehmen", referierte Harbarth. Und eben diese Grundrechte stünden an der Spitze der Verfassung. "Es ist wichtig, Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu garantieren", fügte er hinzu. Als besonders bedeutend bezeichnete er mit dem Grundgesetz den Weg für die europäische Integration und den Frieden geebnet zu haben, auch wenn dies gerade heute zu verblasen drohe. Er nannte in diesem Zusammenhang die Situation um den Brexit. "Aus meiner Sicht muss nicht alles bis in Detail in Brüssel oder Straßburg entschieden werden", machte Harbarth seine Einstellung deutlich.

Das Grundgesetz stelle für ihn einen "stabilen Ordnungsrahmen" dar, aber selbst die beste Verfassung habe keinen Erfolg ohne die Menschen. "1951 kannte nur knapp über 50 Prozent der Menschen überhaupt die Verfassung, heute hat sich dies entscheidend geändert." Das Grundgesetz habe sich längst zu einem "Pfeiler der Demokratie" entwickelt.

Musikalisch wurde der Abend von Henrik Srama und Paul Joachim von der Musikschule Südliche Bergstraße auf ihren Celli gestaltet.