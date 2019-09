Wiesloch. (hds) Die Vielfalt wird größer. Künftig können Hochzeitspaare in der Weinstadt unter mehreren Möglichkeiten wählen, wo sie sich den Trauschein ausstellen lassen wollen, denn das Standesamt geht "auf Achse". In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt stellte die Verwaltung ein entsprechendes Konzept vor. Es sieht vor, neben dem Standesamt im Alten Rathaus Ausweichmöglichkeiten anzubieten: im Gerbersruhpark, im Bürgerhaus in Altwiesloch und im Palatin. Der Ausschuss votierte einstimmig für den Vorschlag.

"In der Vergangenheit wurden immer wieder Anfragen an uns gestellt, ob es nicht andere Orte für die standesamtlichen Trauungen geben könnte, insbesondere der Wunsch, sich das Ja-Wort im Freien geben zu können, wurde mehrfach geäußert", so Barbara Juhnke vom zuständigen Fachbereich in der Sitzung. Man habe den Wunsch aufgegriffen und die Voruntersuchungen eingeleitet.

Es seien, erläuterte Juhnke, mehrere Vorgaben zu beachten. Der Trauort müsse im zuständigen Standesamtsbezirk liegen, ein "würdiger Rahmen" sei ebenso notwendig wie das Vermeiden möglicher Störungen. "Wir haben verschiedene Standorte geprüft und diejenigen, die nicht alle Kriterien erfüllt haben, herausgenommen", sagte Barbara Juhnke.

So sei beispielsweise der Vorschlag unterbreitet worden, das "Bussierhäusel" in den Weinbergen mit in Betracht zu ziehen. "Solche Lokalitäten gehen nicht", es gebe keine Parkplätze und keine Toiletten, "also haben wir sie erst gar nicht mit aufgenommen".

Im Gerbersruhpark ist laut Barbara Juhnke eine Trauung möglich, Parkplätze seien vorhanden, ebenso Stühle und Strom, zudem könnten die Toilettenanlagen des benachbarten Minigolfplatzes gegen eine Gebühr genutzt werden. Der Bauhof überprüfe das Areal am Pavillon und reinige es, wenn nötig, er sorge für eine Absperrung und stelle die benötigten Stühle auf, so Juhnke. Die anfallenden Kosten müssen dann vom Brautpaar übernommen werden.

Es ist zunächst angedacht, Trauungen im Gerbersruhpark in einer Einführungsphase immer freitags in den Schulferien anzubieten. Da habe man eine entspanntere Parkplatzsituation und eventuelle Störungen der Zeremonie durch Schulkinder könnten vermieden werden. "Wir wollen erst mal beobachten, wie das angenommen wird", ergänzte Barbara Juhnke.

Sie verwies auch darauf, dass das Zimmer im Standesamt trotzdem zur Verfügung stehen müsse, falls das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen sollte. So werden vermutlich nur die Sommerferien genutzt werden können. Der Gerbersruhpark wurde bereits am vergangenen Wochenende für eine Trauung genutzt. Hier sei das Standesamt kurzfristig eingesprungen, so Juhnke.

Das Bürgerhaus Altwiesloch werde bereits jetzt für Hochzeitsfeiern angemietet und künftig sollen dort auch standesamtliche Trauungen angeboten werden. "Hier müssen wir allerdings berücksichtigen, dass die Standesbeamten einen längeren Anfahrtsweg haben, das bedeutet einen höheren zeitlichen Aufwand".

Das werde sich in den Gebühren niederschlagen. Vorgesehen sind standesamtliche Trauungen im Bürgerhaus jeweils samstags. "Und auch nur eine jeweils, da das Bürgerhaus über das gesamte Wochenende von den interessierten Nutzern reserviert werden muss."

Keine Probleme gibt es im Palatin. Auch hier soll es an Samstagen die Möglichkeit geben, standesamtlich zu heiraten. "Das Palatin richtet ja schon lange die klassischen Hochzeitsfeiern aus und wird für das Zusatzangebot verschiedene Paketlösungen vorlegen", sagte Barbara Juhnke. Die Verwaltung wird nun die Gebührenordnung ausarbeiten, damit mögliche Interessenten wissen, welche Mehrkosten im Gegensatz zur "normalen" Trauung im Standesamt auf sie zukommen.