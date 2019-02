Wiesloch. (hasc) In diesem Jahr feiert der Stadtteil 725 Jahre Schatthausen - unter anderem mit einem Wochenende im Mittelalter zum Feiertag St. Peter und Paul am 29. und 30. Juni. Der erste Schritt dafür ist inzwischen geschafft: Fast die Hälfte des für das mittelalterliche Jubiläumsfest benötigten Geldes ist in Form von Spenden auf den entsprechenden Konten eingegangen, teilt das Organisationsteam mit. Für das Team und die nun schon seit geraumer Zeit in den Startlöchern stehenden Teilnehmer bedeutet das endlich den Startschuss zu diesem Schatthausener Ehrenprojekt.

Los gehen die Vorbereitungen am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr mit einem Treffen der Vereinsvertreter im Feuerwehrhaus. Hier sollen die Rollen und Aufgaben, das Erscheinungsbild und die Angebote der örtlichen Vereine und Gruppierungen besprochen und beschlossen werden. Deren Hauptaufgabe wird laut Planungsstab die Verköstigung der Besucher mit Speis und Trank sein. Kommerzielle oder private Anbieter in diesem Bereich sollen nicht zugelassen werden. Alle Vereine und Gruppierungen, die sich bereits bei der Ortsverwaltung angemeldet haben, aber auch jene, die noch dazustoßen wollen, sind zu dem Termin herzlich eingeladen.

Barbara Dortants, Elfriede Imbeck und Harry Schilles vom Organisationsteam werden anwesend sein und auf Anregungen sowie Fragen ausführlich eingehen. Vereine, Institutionen und Gruppierungen, die sich noch am Mittelalterfest beteiligen möchten, wenden sich an die Ortsverwaltung in Schatthausen: Sylvia Grimm, 06222/98250 oder s.grimm@wiesloch.de

Spenden können weiterhin mit dem Verwendungszweck "725-Jahr-Feier Schatthausen" auf folgende Konten eingezahlt werden: Sparkasse Heidelberg: IBAN DE84.6725.0020.0050 0072 35; BIC SOLADES1HDB, oder Volksbank Kraichgau eG: IBAN DE716729.2200.0000 0337 07; BIC GENODE61WIE.

Anlässlich des 725-jährigen Ortsjubiläums lädt die Kultur AG Schatthausen außerdem alle Kinder im Grundschulalter zum Workshop "Leben im Mittelalter: Ritter, Burgen und Turniere" ein. Dieser findet statt am Sonntag, 17. März, von 14 bis 17 Uhr im Feuerwehrhaus in Schatthausen. Dozentin ist die Archäologin Dr. Irina Shvets. Teilnahmegebühr und Materialkosten werden von der Kultur AG teilweise übernommen, sodass für jedes Kind nur noch 7,25 Euro zu entrichten sind.

Was können die Kinder lernen? Etwa wie der Alltag auf einer mittelalterlichen Burg aussah? Welche Kleidung damals getragen wurde? Was und wie zu Tisch gespeist wurde? Oder wer zum tapferen Ritter wurde? Auf der Reise ins Mittelalter haben die Kinder die Gelegenheit, diese spannende Epoche zu erleben, mit vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen. Einige der Einzelthemen sind: Schmuck und Schreibkunst des Mittelalters, Kochen im Mittelalter, Ritterkleidung, Baukunst und Kinderspiele des Mittelalters und vieles mehr. Immer stehen das Selbermachen und Ausprobieren im Vordergrund, begleitet von kindgerechter Wissensvermittlung.

Info: Anmeldungen unter kultur.ag@web.de oder bei der Ortsverwaltung Schatthausen, s.grimm@wiesloch.de, 06222/98250.