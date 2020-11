Von Sabine Hebbelmann

Region Wiesloch. Wenn viele sich bewegen, lässt sich viel bewegen. Diese großartige Erfahrung machten auch in unserer Region zahlreiche Aktive bei der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis, an der sich auch der Rhein-Neckar-Kreis mit 45 Kommunen beteiligte. Vom 20. September bis 10. Oktober ging es darum, den Spaß am Radfahren zu wecken und auf die Belange der Radfahrenden aufmerksam zu machen. Obwohl das Wetter eher durchwachsen war und coronabedingt Radtouren und Aktionstage ausfielen, "erradelten" 6112 Radfahrerinnen und Radfahrer mit 562 Teams insgesamt 1.104.840 Kilometer.

Aus Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot, Rauenberg, Dielheim, Mühlhausen und Malsch beteiligten sich insgesamt 1157 Menschen aktiv an der Aktion für umweltfreundliche Mobilität und legten dabei 196.010 Kilometer zurück. Gemeinsam haben die Bewohner der sieben Kommunen damit quasi fünf Mal den Äquator umrundet und rund 28 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden, die angefallen wären, wenn sie die gleiche Strecke mit dem Auto zurückgelegt hätten. Der Schnitt der gefahrenen Strecken pro Person lag bei 169 Kilometern.

Unter den teilnehmenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises belegte Wiesloch bei der Zahl der Radkilometer den dritten Platz. 255 Wieslocher, darunter elf Gemeinderatsmitglieder, erradelten zusammen 56.460 Kilometer. Auf Platz eins der 24 Wieslocher Teams landete wieder der Radsportclub RSC Wiesloch mit 10.228 Kilometern. "Prima-Klima in Frauenweiler" belegte nur knapp dahinter Platz zwei mit 10.124 Kilometern.

Bei den geradelten Kilometern waren Walldorf (54.082) und St. Leon-Rot (53.895) der Großen Kreisstadt dicht auf den Fersen. 28 Teams mit insgesamt 286 Walldorfern traten dieses Jahr in die Pedale – die Astorstadt war bereits zum dritten Mal dabei und landete hinter Wiesloch auf dem vierten Platz im Ranking des Rhein-Neckar-Kreises. Mit 36 Radelnden brachte die Stadtkapelle das größte Walldorfer Team auf die Räder, knapp vor dem Schulzentrum mit 34 Radfahrerinnen und Radfahrern. Mit insgesamt 9021 gefahrenen Kilometern erreichte erneut der Radtreff das beste Ergebnis als Team. Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Teammitglied war das Green Team mit 815 Kilometern pro Mitglied.

Besonders groß war mit 426 aktiv Radelnden die Beteiligung in St. Leon-Rot. Allein das Team Löwenrot des gleichnamigen Gymnasiums steuerte mit 200 Mitgliedern 9531 Kilometer bei. Es folgte das Green-Team SLR mit 23 Mitgliedern und 7476 Kilometern. In der Kategorie "fahrradaktivste Kommunalparlamente" belegten die Stadt Walldorf mit 158,1 und die Gemeinde St. Leon-Rot mit 53,5 "Parlamentarierkilometern" kreisweit den zweiten und dritten Platz. Dabei wurden die Kilometer in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote aller Gemeinderatsmitglieder gesetzt.

Auch die Stadt Rauenberg war bereits zum dritten Mal am Start. In sieben Teams erradelten 52 Rauenberger insgesamt 9808 Kilometer. Dabei lag die Familie Rößler & Freunde mit 4246 Kilometern weit vorn. Es heißt, dass einige Berufspendler zu diesem Erfolg beigetragen haben sollen. In Dielheim sammelten 52 Radelnde in neun Teams insgesamt 8627 Radkilometer. Besonders aktiv war hier das Offene Team Dielheim mit 15 Mitgliedern und 3572 Kilometern, gefolgt vom TV Horrenberg-Balzfeld mit zwölf Mitgliedern und 2540 Kilometern.

Insgesamt 55 Personen in fünf Teams haben in Mühlhausen in die Pedale getreten. Gemeinsam erradelten sie 7607 Kilometer. Das Team "Grünes Mühlhausen/Rettigheim/Tairnbach mit 37 Radlern und einem Gesamtergebnis von 4559 Kilometern lag klar vorn, gefolgt vom Team "Die Weizenradler" mit zehn Teilnehmenden und einer Summe von 1600 geradelten Kilometern. Malsch nahm zum zweiten Mal am Stadtradeln teil. 31 Radbegeisterte fuhren in fünf Teams 5531 Radkilometer. Schneller als die Feuerwehr (1402 Kilometer) war nur das Team "NeueRAdel" mit 1915 Kilometern.