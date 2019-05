Im Rhein-Neckar-Kreis findet die Aktion "Stadtradeln" zeitgleich in 34 Kommunen von Samstag, 18. Mai, bis Freitag, 7. Juni, statt. In Walldorf wird es in diesem Rahmen wieder zahlreiche Aktionen geben, die dazu beitragen sollen, "einige aufs Rad zu bekommen", so Walldorfs Stadtradeln-Koordinator Christian Horny.

Ein Überblick:

Samstag, 18. Mai, 11 Uhr, Auftaktveranstaltung in Hockenheim;

Sonntag, 19. Mai, Tag der offenen Gärten und Höfe in Walldorf und Wiesloch;

Donnerstag, 23. Mai, 17 bis 18 Uhr Radeln auf dem Hockenheimring, Start in Walldorf um 16 Uhr am Feuerwehrhaus, Anmeldung bei Christian Horny;

Freitag, 24. Mai, 10 bis 16 Uhr, Fahrradcodierung vor dem Polizeiposten im Rathaus;

Dienstag, 28. Mai, 18.30 Uhr, Radtour mit Arnim Töpel: "Erst radeln, dann lesen", Start am Spielplatz bei der Waldschule;

Samstag, 1. Juni, Neubürgerradtour am Spargelmarktsamstag mit Start um 10 Uhr am Rathaus; 10 Uhr, Radtour des ADFC "Durch die Schwetzinger Hardt nach Heidelberg" mit Start am Bahnhof Wiesloch-Walldorf; 21 Uhr, Einladung zum "Sommernachtsradeln" in Wiesloch mit Start auf dem Marktplatz vor dem Wieslocher Rathaus;

Freitag, 7. Juni, Radtour mit den Stadtwerken Walldorf "Strom, Wasser, Wärme" mit Besichtigung des Solarparks und des Wasserwerks, Start um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus, Abschluss im Aqwa (Anmeldung bei Christian Horny);

Samstag, 13. Juli, Abschlussveranstaltung des Rhein-Neckar-Kreises in Neckargemünd.

Wer weitere öffentliche Veranstaltungen oder Radtouren durchführen möchte, kann sich bis 10. Mai bei Christian Horny (christian.horny@walldorf.de, 0 62 27/35 12 31) melden. Sie werden auf der Stadtradel-Seite unter www.stadtradeln.de/walldorf aufgenommen.

