Überall in der Region nahmen Teams, Würdenträger oder Privatleute am Stadtradeln teil. Archivfoto: Jan A. Pfeifer

Walldorf. (rnz) Dass der Walldorfer Gemeinderat beim diesjährigen Stadtradeln bundesweit das "fahrradaktivste Kommunalparlament" (unter den Kommunen mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern) gewesen ist, wird jetzt auch vom Land Baden-Württemberg gewürdigt. Binnen drei Wochen wurden pro Parlamentarier 190,7 Kilometer zurückgelegt. Wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitgeteilt hat, gewinnt die Stadt Walldorf dafür fünf "Rad-Service-Stationen".

Die Pump- und Reparatur-Stationen sind mit gängigen Werkzeugen bestückt. Sie werden in den nächsten Wochen im Stadtgebiet aufgestellt und können von den Bürgern genutzt werden, um Fahrräder vor Ort zu warten oder um kleine Reparaturen durchzuführen.

Bürgermeisterin Christiane Staab sagte dazu: "Wir haben 2018 zum ersten Mal am Stadtradeln teilgenommen und natürlich war auch ich selbst dabei - im 263-köpfigen Team der Stadt Walldorf. Die Teilnahme ist für uns selbstverständlich, denn das Radfahren hat in Walldorf eine lange Tradition und bietet sich durch die kurzen Entfernungen geradezu an. Umso mehr freut es mich, dass in besonderer Weise der Walldorfer Gemeinderat für viele Menschen in unserer Stadt ein Vorbild sein konnte und dazu motivierte, das Fahrrad auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder in der Freizeit zu nutzen."

Insgesamt haben laut dem Verkehrsministerium über 32.000 Menschen in Baden-Württemberg dieses Jahr beim bundesweiten "Stadtradeln" ein Zeichen für den Radverkehr und für Klimaschutz gesetzt. Landesverkehrsminister Winfried Hermann sagte: "Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen - das Stadtradeln verbindet Nachhaltigkeit mit etwas Angenehmen, das Freude macht. Darum fördern wir die Teilnahme der Kommunen bereits im zweiten Jahr und sind begeistert, dass wir 2018 fast doppelt so viele Menschen wie 2017 dazu motivieren konnten, bei dem Wettbewerb mitzumachen".

Zwischen Mai und September wurde in 136 Kommunen im Land kräftig in die Pedale getreten. So kamen rund acht Millionen Fahrrad-Kilometer zusammen und damit wurden verglichen mit Pkw-Fahrten mehr als 1000 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Zum Vergleich: 2017 waren es 18.000 Menschen in Baden-Württemberg, die in 66 Kommunen über vier Millionen Kilometer zurücklegten.

"Wir werden die Kooperation mit Stadtradeln auch im Jahr 2019 fortführen und die Beteiligung der Kommunen fördern. Schon jetzt rufen wir alle interessierten Kommunen auf mitzumachen, um noch mehr Menschen einen Anstoß zu geben, das Fahrrad stärker in ihrem Alltag zu nutzen", erklärte der Minister.

Neben der Stadt Walldorf wurden vom Land auch das "Privatgymnasium Weinheim" als Team mit den meisten Mitgliedern (175 Personen), "Phoenix RSG" von der Realschule in Güglingen im Landkreis Heilbronn als Team mit den meisten Kilometern pro Teammitglied (1783,2) und Günter Glatter aus Güglingen als Einzelperson mit den meisten Radkilometern (3055) ausgezeichnet.