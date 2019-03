Walldorf. (noas) "Wir freuen uns riesig", sagt Barbara Grabl, die Leiterin der Stadtbücherei Walldorf, mit Blick auf die vierte Kinder- und Jugendkulturwoche. Diese findet in Kooperation mit dem Jump vom 25. März bis 1. April statt. Bereits von Dienstag, 19. März, bis Samstag, 13. April, ist in der Stadtbücherei die Ausstellung "Drache Kokosnuss und mehr" mit Originalen von Ingo Siegner zu sehen. Mehr als 40 Bilder werden im ganzen Haus verteilt, das Thema Drachen wird am Ende der Veranstaltungswoche nochmals aufgegriffen.

Die ersten Lesungen der Kinder- und Jugendkulturwoche finden am Montag, 25. März, um 9 und 11 Uhr in der Stadtbücherei statt. Der Autor Oliver Scherz liest aus seinem Buch "Ein Freund wie kein anderer" vor. "Sein Ruf als Vorleser eilt ihm voraus", sagt Barbara Grabl, Scherz sei ein "Herzenswunsch, der uns erfüllt wurde". Beide Lesungen richten sich an die zweiten und dritten Klassen der Walldorfer Grundschulen, am Nachmittag liest Scherz dann ab 16 Uhr für alle Interessierten ab acht Jahren: In seinem Buch "Wenn der geheime Park erwacht, nehmt Euch vor Schabalu in Acht" geht es um einen angeblich verlassenen Vergnügungspark, in dem der große Schabalu lebt.

Am Mittwoch, 27. März, tritt der Autor Rüdiger Bertram um 9 und 11 Uhr mit seinem Buch "Stinktier & Co." für Schüler der dritten und vierten Klassen auf. "Er ist einer der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren und hat einen unglaublichen Humor", sagt Barbara Grabl über Bertram, der durch den Comic "Coolman" richtig bekannt geworden ist. Am Nachmittag liest er um 16 Uhr für Zuhörer ab sechs Jahren aus seinem Buch "Frieda Kratzbürste" vor.

Weiter geht das Programm schließlich am Freitag, 29. März, mit dem Figurentheater Winter, das um 9 und um 11 Uhr auftritt. Auf dessen Auftritt hofft man laut Barbara Grabl "schon über zehn Jahre", weshalb hierüber die Freude besonders groß ist. Das Theater sei "stimmungsvoll und von der Sprache her ungewöhnlich". Dabei wird das für Kindergartenkinder ab vier Jahren geeignete Stück "Eine Handvoll Drachenfeuer" präsentiert.

Ab 16 Uhr findet freitags zudem das "Drachenfest" statt, bei dem die Kinder (auch gerne verkleidet) dem kleinen Drachen Kokosnuss und anderen Drachen begegnen. Neben Drachengeschichten und -spielen werden Drachengesichter geschminkt und Basteleien angefertigt, zur Stärkung gibt es Drachenknabbereien. Wer in der Stadtbücherei eine Drachenschuppe oder ein Drachenei findet, bekommt eine kleine Belohnung.

Das Figurentheater Winter ist erneut am Samstag, 30. März, um 17 Uhr zu sehen, diesmal mit dem Stück "Der kleine Hobbit", inspiriert durch J.R.R. Tolkien, das sich an Zuschauer von acht bis 99 Jahren richtet. Sollte das Interesse so groß sein wie erwartet, wird es um 19 Uhr eine Zusatzvorstellung geben.

Die einzige Veranstaltung, die nicht in der Stadtbücherei stattfindet, ist das Theaterstück des Jumps in Kooperation mit der Waldschule, das am Montag, 1. April, 10.30 Uhr, in der Aula der Waldschule aufgeführt wird. Das Stück "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt" der Badischen Landesbühne handelt von Maulina, die nicht versteht, warum Erwachsene eigentlich alles entscheiden dürfen. Laut Jeanette Zeiher vom Jump findet nach dem Theaterstück ein Anschlussgespräch mit den Fünft- und Sechstklässlern der Waldschule statt, da im Stück "aktuelle Themen aus dem Alltag der Jugendlichen" thematisiert werden. Hierbei können Eindrücke aus der Vorführung und eigene Probleme angesprochen werden.

Info: Anmeldung für die Veranstaltungen in der Stadtbücherei unter Telefon 06227/352600 oder E-Mail stadtbuecherei@walldorf.de; für die Veranstaltung in der Waldschule unter Telefon 06227/352503, E-Mai jeanette.zeiher@jump-walldorf.de