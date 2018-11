Wiesloch. (teu) "Schon am ersten Tag war hier ordentlich was los", freut sich Claudia Kellner. Viele Kinder und Eltern hätten den Weg in die Stadtbibliothek Wiesloch gefunden. Und, so fügt die für den Kinder- und Jugendbereich zuständige Bibliothekarin hinzu: "Bis abends hatten sich schon einige ihre Lieblingstitel vorgemerkt." Ja, genau: Die Rede ist von der beliebten Kinderbuchausstellung, die in der Stadtbibliothek wieder eine Auswahl an Neuerscheinungen präsentiert und das Interesse der kleinen Bücherfans regelmäßig im Herbst auf sich zieht. Eine feste Institution in der Wieslocher Bibliothek: Claudia Kellner zumindest hat hier 1989 angefangen zu arbeiten - "und da gab’s die Ausstellung schon".

Aus den 200 neu erschienenen Kinderbüchern, die in der Stadtbibliothek Wiesloch ausgestellt werden, hat Claudia Kellner eine "Bilderbuch-/Kinderbuchauswahl 2018" mit 18 Titeln erstellt (die Liste liegt in der Bibliothek aus). Für die RNZ und ihre Leser hat die Bibliothekarin ihre persönlichen "Top 5" benannt: "Die königlichen Kaninchen von London" von Santa Montefiore: Ausgerechnet Shylo, das ängstlichste Kaninchen weit und breit, gerät in ein riesengroßes Abenteuer: Es muss die "Razzis" (drei fiese Ratten) daran hindern, die Queen im Nachthemd zu fotografieren. Das klappt natürlich nur mithilfe der königlichen Kaninchen von London. Ob Shylo am Ende zum Helden wird? Ein Buch zum Mutmachen für alle ab sieben. "Siri und die Eismeerpiraten" von Frida Nilsson: Siri macht sich auf über 300 Seiten auf die gefährliche Suche nach ihrer Schwester Miki, die vom Piratenkapitän Weißhaupt entführt wurde. Dabei begegnet sie Eiswölfen, Meerjungfrauen und anderen mystischen Wesen. Am Ende geht natürlich doch alles gut aus. Eine sehr spannende Abenteuergeschichte für Kinder ab zehn Jahren und "ein ganz besonderes Highlight", sagt Claudia Kellner. "Das Nacht-Tier" von Jens Rassmus: Mit dem "Nacht-Tier" auf Traumreise gehen, übers Meer, über die Berge bis hin zum Mond - das können Kinder ab vier Jahren mit diesem faszinierenden Bilderbuch. Die wunderschön illustrierte Einschlafgeschichte wird in Versen erzählt. "Baby an Bord" von Allan Ahlberg und Emma Chichester Clark: Wenn ein Baby im Kinderwagen auf dem Meer herumsegelt, dann kann es eigentlich nur von den Kuscheltieren gerettet werden, oder? Dazwischen liegt so manches Abenteuer. Bilderbuch für alle ab drei. "Ich will einen Löwen!" von Annemarie van der Eem und Mark Janssen: Finn will ein Haustier. Sofort. Und am besten eins mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen. Was seine Mutter wohl dazu sagt? Vorlesespaß für Kinder ab vier mit vielen farbenfrohen Bildern zum Anschauen und Entdecken.

Rund 200 frisch gedruckte Bücher umfasst die aktuelle Kinderbuchausstellung, vom bunten Bilderbuch über spannende Schmöker zum Selberlesen bis hin zum informativen Sachbuch. Konzipiert ist die Ausstellung in der Stadtbibliothek - die übrigens ergänzt wird durch ein Bücher-Preisrätsel und einen Tisch mit Büchern, die für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 nominiert waren - für Kinder bis zwölf Jahren. Jugendromane sind in der Ausstellung nicht vertreten. "Die Jugendlichen, die lesen, kommen, leihen aus und gehen wieder", erklärt Claudia Kellner, "für mehr haben sie weder Zeit noch Interesse."

"Im Jahr schaffen wir insgesamt an die 700 neue Titel im Kinder- und Jugendbereich an", gibt Claudia Kellner Auskunft. Etwa 11.000 Medien versammele die Stadtbibliothek mittlerweile in dieser Sparte. "Der Kinderbereich", betont die Bibliothekarin, "ist immer noch der ausleihstärkste Bereich bei uns." Die Kleinen lesen eben noch. Oder lassen sich eben von Mama oder Papa vorlesen.

Und da kommt die Kinderbuchausstellung genau recht: Sie vermittelt einen Eindruck von dem, was neu im Bibliothekssortiment ist. Claudia Kellner: "Einmal im Jahr soll man sehen, was es Tolles an schönen neuen Titel gibt." Zum Beispiel den neuen "Räuber Hotzenplotz", von Otfried Preußler ursprünglich als Puppenspiel geschrieben und nun posthum erschienen. In dem vierten Abenteuer rund um den liebenswert-polternden Bösewicht sind Seppel und Kasperl fest entschlossen, den Räuber endgültig loszuwerden (daher auch der Titel "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete"). Oder das soeben veröffentlichte neue Werk aus der Feder von Kult-Kinderbuchautor Paul Maar: "Snuffi Hartenstein und sein ziemlich dicker Freund", in dem es nicht nur unsichtbare Hunde, sondern auch echte Freunde gibt.

Wer jetzt schon Lust auf mehr bekommen hat, der muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Die ausgestellten Bücher können derzeit nämlich nur vorgemerkt und erst nach dem letzten Ausstellungstag (18. November) ausgeliehen werden. Der wird auch diesmal wieder mit einer Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek samt buntem Programm für die ganze Familie verbunden sein. Und dann könnten auch die Eltern ruhig die Gelegenheit ergreifen und einen Blick in die Kinderbücher werfen, meint Bibliothekarin Claudia Kellner. "Die Ausstellung lohnt sich ebenso für die Erwachsenen." Wenn die auch mal ein Kinderbuch lesen würden, so wäre das "bestimmt nicht verkehrt".

Info: Die Kinderbuchausstellung in der Wieslocher Stadtbibliothek kann bis einschließlich Sonntag, 18. November, zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Einrichtung besichtigt werden. Zum Abschluss lädt die Bibliothek am letzten Ausstellungstag wieder zum "Familiennachmittag in der Bücherei" ein. Unter dem Motto "Mal am Sonntag schmökern..." hält die Stadtbibliothek dann am 18. November von 14 bis 17 Uhr ihre Pforten offen für alle interessierten Kinder samt Eltern, Geschwistern, Omas, Opas und Freunden. Sie können sich über die Neuanschaffungen im Kinder- und Jugendbereich informieren, DVDs können kostenlos ausgeliehen werden und es gibt Kaffee und frische Waffeln. Von 15 bis 16.30 Uhr wird zudem eine Spielestunde für Kinder angeboten.