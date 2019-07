Wiesloch. (seb) Eine unangenehme Erfahrung hat eine Leserin mit der neuen Parkraumbewirtschaftung an der Stadt-Galerie in Wiesloch gemacht. Sie erhielt einen Strafzettel und obendrauf Mahngebühren, insgesamt 36,50 Euro. So weit, so schlecht.

Sie hätte sich von Rewe - als Generalmieter der Stadt-Galerie für das Parksystem zuständig - eine deutlichere Vorwarnung als nur die Hinweisschilder gewünscht, die sie schlicht übersah: Eineinhalb Stunden darf man jetzt an der Stadt-Galerie parken, nicht länger. Parkscheinautomaten, Parkuhren oder Ähnliches sucht man vergebens, weder kann man Münzen nachwerfen noch am Ende per Ticket für die Gesamtdauer zahlen. Wie lange man parkt, wird automatisch von Sensoren erfasst. Wer "überzieht", zahlt, offenbar hilft nach 90 Minuten nur umparken.

Aber wer macht das schon, wenn man einen umfangreichen Einkauf mitsamt größerer Schlange hat, die Beratung in der Apotheke länger dauert oder man im Gespräch bei einem Imbiss die Zeit vergisst? Unsere Leserin argumentiert, dass das 1,5-Stunden-Konzept alle, die sich eigentlich aufs Bummeln in der Stadt-Galerie freuen, abschreckt.

Noch dazu hatte unsere Leserin beim Kontakt mit der Firma, die mit der Parküberwachung beauftragt wurde, einen "unverschämten Mitarbeiter" am Telefon. Vor Ort im Rewe stieß sie noch auf Verständnis, eine Klärung ohne Bußgeld schien in Aussicht. Und plötzlich der Mahnbescheid, weil sie das Geld nicht überwiesen hatte - aber wie auch, der Strafzettel lag ja noch beim entgegenkommenden Rewe-Team. Ihre Beschwerde habe der Mitarbeiter der Parküberwachungsfirma als "Regierungsansprache" kommentiert und ansonsten auf der Zahlung der Strafe beharrt.

Zu diesem Telefonat konnte die Rewe-Pressestelle nichts sagen. Generell halte das Unternehmen die neue Parkraumbewirtschaftung für notwendig, hieß es auf Anfrage der RNZ: "In der Vergangenheit gab es an der Stadt-Galerie große Probleme mit Dauerparkern." Selbst zu Zeiten, an denen die Geschäfte noch gar nicht geöffnet hatten, waren die Parkplätze laut Rewe belegt.

Jetzt habe man auf vielfache Kundenbeschwerden reagiert, so Rewe, und sich für den Einsatz eines Dienstleisters entschieden, mit ihm teste man das neue System. "Eine umfangreiche Beschilderung informierte die Kunden vorab über die Änderungen", so Rewe. "Wir haben auch viele positive Reaktionen unserer Kunden, die nun wieder Parkplätze finden."

Zu etwaigen Problemen sagt Rewe: "Sollte ein Kunde von uns nachweislich zu Unrecht eine finanzielle Forderung unseres Dienstleisters erhalten haben, so setzt sich Rewe für eine kulante Lösung ein." Die 1,5-Stunden-Regelung sei auch nicht in Stein gemeißelt: "Wir werden prüfen, ob eine Verlängerung der kostenfreien Parkdauer sinnvoll ist, damit unsere Kunden noch gemütlich einen Kaffee trinken gehen können."