Von Agnieszka Dorn

St. Leon-Rot. Sich in die Fluten stürzen, Wasserski fahren, Wakeboarden, in die bunte Unterwasserwelt abtauchen – ein wahres Paradies erwartet sportlich Ambitionierte ebenso wie Freizeitschwimmer in der Erholungsanlage St. Leoner See. Die RNZ testete den Badesee.

> Der Badesee: Es gibt zwei Seen auf der Anlage. Der Badesee ist an seiner tiefsten Stelle 26 Meter tief. Im mit Bojen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich wird das Wasser bis zu 1,35 Meter tief – dem sicheren Badespaß der Kleinsten steht somit nichts im Weg. Die Erziehungsberechtigten sollten ihren Nachwuchs aber natürlich nicht aus den Augen lassen.

"Die Badegäste sind nicht die einzigen Gäste im See", sagt Georg Grimm, Verwaltungs- und Betriebsleiter der Erholungsanlage, mit einem Augenzwinkern: Denn im zehn Hektar großen Badesee tummeln sich Fische unterschiedlicher Arten. Jedes Frühjahr werden welche ausgesetzt, etwa Karpfen, denn der See ist auch für Angler interessant, die an eigenes gekennzeichneten Stellen aktiv werden. Fürchten muss man sich nicht vor den Tieren, so Georg Grimm.

Generell aber sollte man zu den guten Schwimmern gehören, wenn man sich ins tiefere Wasser wagt. Im Badesee als natürlichem Gewässer muss man Vorsicht walten lassen, Unterwasserpflanzen gilt es beispielsweise zu meiden.

Die Wassertemperatur ist von der Sonneneinstrahlung abhängig und liegt momentan bei 22 Grad. Mitarbeiter der Erholungsanlage und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben ein Auge darauf, dass den Badegästen nichts passiert. An dem See gibt es auch eine Wasserski- und Wakeboardanlage, Sportler können sich per Seilbahn durchs Wasser ziehen lassen und über Hindernisse springen.

Neben dem Badesee gibt es einen eigens für Wassersport ausgelegten See mit 16 Metern Tiefe, hier kann man beispielsweise surfen und segeln. An einigen Stellen wurden die Seeufer absichtlich der Natur überlassen, Schilf bietet so mancher Tierart Unterschlupf.

> Schattenplätze: Rund um den Badesee gibt es genügend schattenspendende Bäume, unter denen man der Sonne entkommen kann. Wer dennoch einen Sonnenschirm mitbringen möchte, kann das machen.

> Eingang: Die St. Leoner Erholungsanlage hat zwei Eingänge, einen Haupteingang, von der Straße Richtung Reilingen (L 546) kommend, und einen kleineren Eingang im östlichen Bereich. In Corona-Zeiten können sich am Wochenende an beiden Eingängen aufgrund des Mindestabstands Schlangen bilden – also rechtzeitig da sein oder ein wenig Geduld mitbringen.

> Umkleidekabinen: Es gibt am Haupteingang einen Umkleidebereich und entlang des Seeufers immer wieder Einzelumkleidekabinen und Duschen. Zudem gibt es verschiedene Toilettenstandorte. Den Badegästen stehen Schließfächer an beiden Eingängen zur Verfügung gegen zwei Euro Pfand.

> Freizeitgelände: Das Gelände bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Neben der Wasserski- und Wakeboardanlage im Badesee – die der Renner ist – hat man am Wassersportsee die Möglichkeit, mit dem Windsurfing- und Segelclub aktiv zu werden. Auch Stand-Up-Paddling kann man hier ausprobieren. Seit diesem Jahr muss man sich hier schriftlich verpflichten, die Nutzungsbedingung zu beachten, da der See nicht bewacht wird.

Im großen See kann man – auch außerhalb der Saison – tauchen, erforderlich ist allerdings ein Tauchschein. Weiterhin gibt es auf der Anlage für die Kleinen Spielplätze. Eine Minigolfanlage außerhalb des Geländes ist auch für Nicht-Badegäste zugänglich.

> Essen und Trinken: Rund um den See ist vielfach fürs leibliche Wohl gesorgt. Es gibt ein großes Restaurant samt Terrasse, von der man einen schönen Blick auf den Badesee hat, außerdem einen Kiosk und ein Bistro. Die Küchen bieten verschiedene Speisen an, nicht verzichtbar bei einem Badeausflug ist natürlich eine Portion Pommes Frites, aber auch ein italienischer Salat, jede Menge Eis und ein ganzes Menü sind zu haben.

> Parkmöglichkeiten: Genügend Parkplätze gibt es am Haupteingang, das ist auch erforderlich, denn bei Hochbetrieb in Nicht-Corona-Zeiten können es viele Tausend Badegäste werden.

> Gesamturteil: 1. Der Badesee mit seinem schönen Nichtschwimmerbereich ist überwacht und bietet Spaß für Jung und Alt. Das weitere Angebot ist enorm vielfältig und wird zudem permanent erweitert.

> Badezeiten: 1. Mai bis 14. Juni von 8 bis 20 Uhr, 15. Juni bis 31. August von 8 bis 21 Uhr und 1. bis 30. September von 8 bis 20 Uhr.