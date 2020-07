Das baufällige Sanitärgebäude 7 am St. Leoner See wird ab Oktober durch einen Neubau ersetzt. Investiert werden insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Die Gemeinde und ihr Eigenbetrieb machen am St. Leoner See keine halben Sachen: Die Angebotsvielfalt mit Camping, Miethäuschen, Wassersport, Spielplätzen, Freizeitschwimmen und Gastronomie wird kontinuierlich weiterentwickelt und man ist stolz auf die Vier-Sterne-Bewertung des Bundesverbands der Campingwirtschaft und die einmal mehr von Gesundheitsamt sowie Landesanstalt für Umwelt bestätigte "ausgezeichnete Wasserqualität".

Die Erholungsanlage ist ein Besuchermagnet, wäre ohne die Coronakrise sehr profitabel, und damit spüren Verwaltung und Rat auch die Verantwortung, das Niveau zu halten und möglichst zu steigern.

Und trotzdem waren einige in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Umfang und Kosten des geplanten Neubaus eines Sanitärgebäudes am See überrascht, zumal die finanziellen Spielräume in der Coronakrise enger werden. Trotzdem fielen die Beschlüsse einstimmig. Für insgesamt 1,4 Millionen Euro wurde das erste Auftragspaket vergeben, insgesamt sollen sogar rund 2,5 Millionen Euro investiert werden. Die Baumaßnahme soll im Oktober starten.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger unterstrich die Notwendigkeit der Maßnahme und sah es positiv: "Die Gemeinde bleibt in der Krise aktiv und trägt zur Förderung des Wirtschaftslebens bei."

Das bestehende Sanitärgebäude 7, das größte am See und inzwischen baufällig, wird laut Ortsbaumeister Peter Dietz "bis unter die Bodenplatte abgerissen". Für den Entwurf des Neubaus habe man mit Fachleuten zusammengearbeitet und sich an anderen Campinganlagen orientiert.

Alle Versorgungsleitungen müssen ersetzt werden. Anders als andere Gebäude am See, etwa das Restaurant, wird es kein Holzständer-, sondern ein Massivbau. Geplant ist eine hochwertige Ausstattung. Daher und weil man beispielsweise bei Fliesen im Hallenbad schlechte Erfahrungen gemacht habe, "haben wir uns die Bieter-Firmen sehr genau angeschaut", so Dietz zur Ausschreibung.

Im Gespräch mit der RNZ erläuterte Bauamtsleiter Werner Kleiber, dass das Gebäude zuletzt vor 18 Jahren generalsaniert wurde – und schon damals waren Abriss und Neubau im Gespräch. Jetzt gehe man die Maßnahme in Zusammenarbeit mit einem Camping-Experten an, der den Eigenbetrieb auch in einer Personal- und Organisationsanalyse unterstützt, damit die Abläufe am See effizienter werden.

Aus Gründen der Hygiene und der Energieeffizienz hat man sich laut Kleiber für einen Massivbau entschieden. Das Sanitärgebäude sei nicht nur während der Sommersaison, sondern das ganze Jahr über in Betrieb, da werde regelmäßig von zahlreichen Leuten geduscht, also müsse es praktisch ständig geheizt werden, was wie die Lüftung ebenfalls nach neustem technologischen Stand geschehen werde.

Man lasse hoch gedämmte Aluminium-Fenster einbauen, die höchsten Effizienzstandards genügen und wenig anfällig für Rost oder Schimmel seien – dieser Posten allein beläuft sich auf über eine Viertelmillion Euro. Auch die Trennwände zwischen den Nasszellen und Toiletten werden gemauert und gefliest, "auch das ist deutlich hygienischer", so Kleiber.

Doch heutige Campinggäste haben darüber hinaus noch hohe Ansprüche. So wird ein Wartebereich vor Duschen und WCs eingerichtet, der Unterhaltung unter anderem in Form eines Fernsehers bietet. Gerade wenn die Eltern sich frisch machen und die Kinder warten, ist auch eine Kuschel- und Spielecke willkommen, die mit Spielgeräten und Computerspielen aufwarten soll.

Peter Dietz betonte: "Für die Bewertung des Sees mit vier bis fünf Sternen fällt dieses Gebäude stark ins Gewicht."