St. Leon-Rot. (seb) 156.000 Badegäste zählte der St. Leoner See im Jahr 2017, "immer noch eine stolze Zahl", erklärte Eigenbetriebsleiter Sebastian Thome in der jüngsten Gemeinderatssitzung, "aber 2018 wird eine ganz andere Hausnummer". Der Rat stimmte dem Ergebnis einhellig zu und war sich einig, dass sowohl See als auch Hallenbad attraktiv sind und so bleiben müssen.

Bei Erträgen von rund 1,8 Millionen Euro waren es 2017 Ausgaben von knapp 2,4 Millionen Euro, so Thome. Unterm Strich steht für den Eigenbetrieb also ein Minus von knapp 567.000 Euro. Da das Hallenbad auch durch günstige Preise attraktiv gehalten wird, weist es ein nicht unerwartetes Minus von knapp 847.000 Euro auf - der Verlust wird durch die Gemeinde ausgeglichen. Der See wiederum liegt mit 288.000 Euro im Plus, leichte Verluste gibt es auch im Betrieb von Fotovoltaik und Blockheizkraftwerk des Hallenbads.

Eine weitere Steigerung der Nachfrage nach den Miethäusern am See war Thome zufolge ebenso zu verzeichnen wie eine gewachsene Zahl der Gäste im Hallenbad: Rund 73.000 waren es insgesamt, davon über 30.000 beim öffentlichen Baden (gegenüber rund 27.000 im Vorjahr) - was vor allem der Ausweitung der öffentlichen Badezeiten zu verdanken war. Die Investitionen machten 2017 knapp 574.000 Euro aus, zu den größten Maßnahmen des Eigenbetriebs zählten am See die Sanierungsarbeiten an einer Wachstation, an Sanitäranlagen, Mietbädern und Heizungsanlagen.

Nachdem wichtige Reparaturen bereits 2016 erledigt worden waren, sanken die Unterhaltskosten 2017, jedoch war mehr technisches und Rettungs-Personal gefordert. Fachkräfte sind laut Bürgermeister Dr. Alexander Eger "der bestimmende Faktor": "Das wird für uns ein größeres Problem", ohne das passende Personal helfe das schönste Bad oder der beste See nichts.

Einstimmig befürwortete man auch eine leichte Gebührenerhöhung bei der Nutzung des Bibliotheks-Angebots. Die Jahresgebühr der Metropol-Card steigt damit von 20 auf 24 Euro. Seit Oktober 2017 ist die Gemeinde Mitglied im Verein Metropol-Card-Bibliotheken, die Nutzer haben dadurch Zugang zu aktuell 46.000 Medien über die Internetseite www.metropolbib.de und zudem zu physischen Medien wie Büchern und Zeitschriften der derzeit 33 anderen angeschlossenen Büchereien in der Metropolregion Rhein-Neckar. Da das Medien-Angebot in letzter Zeit ausgebaut wurde, hielt man die Gebührenerhöhung für angemessen.