Walldorf/St. Leon-Rot. (seb) Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat es durch Tests im Zwei-Wochen-Rhythmus bestätigt: Die Wasserqualität der Badeseen in St. Leon und in Walldorf ist gut bis ausgezeichnet. Auch in diesen rekordverdächtig heißen Tagen, in denen der Andrang groß ist, können sich die Badegäste beruhigt ins Nass stürzen. Während der St. Leoner See sich von jeher ausgezeichneter Wasserqualität erfreut, hatte der See im Aqwa Bäder- und Saunapark Walldorf gerade in den Jahren 2015 und 2016 Probleme, "ausreichend" lautete das Urteil der LUBW.

Doch die erhöhten Werte bestimmter Bakterien gehören der Vergangenheit an, wie Aqwa-Leiter Stefan Gottschalk berichtet. "Wir haben eine gute Wasserqualität, auch wenn die Temperatur etwas erhöht ist." 25 Grad habe man gemessen, "das ist schon viel", im Sommer seien sonst eher 21 bis 22 Grad üblich. Die große Hitze und die anhaltende Trockenheit wirkten sich durchaus auf den Badesee aus, auf den der Mensch nur "wenig Einfluss" habe: "Wir warten auf Regen."

Wichtig, um den See lebendig zu erhalten und vorm "Umkippen" zu schützen, ist die Sauerstoffzufuhr: Mit Pumpen werden die tieferen Wasserschichten mit Frischluft versorgt und eine gewisse Umwälzung in Gang gesetzt, damit Wasserpflanzen und Fische trotz der Temperaturen erträgliche Bedingungen vorfinden.

Der Andrang im Aqwa ist auf einen Rekordwert nach dem anderen geklettert, vor Kurzem verzeichnete man den 125.000. Gast dieser Saison, "jeden Tag haben wir über 3000 Besucher", so Gottschalk. Doch das wirkt sich nicht messbar auf den Badesee aus, "in dieser großzügigen Anlage verteilen sich die Besucher weit, da gibt es auch keine Kapazitätsengpässe".

"Der St. Leoner See ist ein Vorzeigegewässer im Verantwortungsbereich des Gesundheitsamts": Das habe der zuständige Mitarbeiter im Landratsamt ihm mitgeteilt, berichtet der technische Betriebsleiter Georg Grimm stolz. Er kann auch auf beeindruckende Messdaten der LUBW verweisen: Nur in ganz vereinzelten Fällen traten in den vergangenen Jahren Bakterienvorkommen überhaupt über die Nachweisgrenze, und selbst da waren sie weit entfernt von gesundheitlich bedenklichen Zahlen. Wie auch in Walldorf habe man derzeit allerdings recht hohe Wassertemperaturen, erklärt Grimm weiter: 25,5 Grad, und das obwohl der Badesee mit seinen zehn Hektar und einer Tiefe von bis zu 26 Metern weitaus größer ist als der des Aqwa.

Zwei Umstände helfen laut Grimm, den St. Leoner Badesee frisch und hygienisch einwandfrei zu halten: seine Tiefe und auch die Wasserski-Anlage, die ständig für eine gewisse Umwälzung und Sauerstoffanreicherung des Wassers sorgt. Insofern "greifen wir auch nicht ins Wasser ein", Frischluft-Pumpen etwa seien nicht notwendig, und wenn es Probleme gäbe, würde man sich sofort ans Gesundheitsamt wenden.

Was dem Team des St. Leoner Sees derzeit aber Sorgen bereitet, sind tierische Besucher: "Wie alle See-Betreiber haben wir Probleme mit Nil- und Kanada-Gänsen", so Georg Grimm. Die sorgten an den Ufern und auf den Liegewiesen für Hygienemängel. Mit aufwendigem Personal- und Maschineneinsatz sammle man täglich die Hinterlassenschaften ein. Wünschenswert wäre natürlich eine dauerhafte Lösung. "Aber jagdlich können wir da nichts tun", erklärt Grimm verärgert: "Die Behörden sind sich da nicht einig, da wird der Tier- oder Naturschutz über den Gesundheitsschutz der Menschen gestellt." Auf einem "Gänsegipfel" in Ladenburg wollten See-Betreiber gemeinsam mit Vertretern der zuständigen Behörden das Problem jetzt erörtern.

Bis irgendwelche Ergebnisse kommen, hilft nur, die Anlage mit harter Arbeit sauberzuhalten. Der Erfolg gibt Georg Grimm und seinen Mitarbeitern recht: "Der St. Leoner See ist sehr beliebt", von jeher sei man sehr gut frequentiert, doch in dieser Badesaison habe man zur Halbzeit praktisch schon die Besucherzahlen wie 2017 insgesamt, "rund 200.000 ", so Grimm. Da ist der übers ganze Jahr gehende Camping-Betrieb nicht eingerechnet. "Wir kriegen Zahlen wie im Rekordsommer 2003", prognostiziert der Betriebsleiter. Während die schiere Zahl der Leute für den See selbst kein Problem sei, werde das Team "im Höchstmaß belastet", von den Parkplätzen über die Kasse bis zur Sicherheit der Gäste.

Gute Nachrichten gibt es übrigens auch vom Anglersee in Rot, in dem es 2012 wegen Sauerstoffmangels zu einem großen Fischsterben kam und auch in späteren Jahren wegen des geringen Seevolumens bei Hitze Probleme auftraten. Jetzt geht es dem einstigen Sorgenkind "sehr gut", berichtet Johann Reichenbach, Vorsitzender des Angelsportvereins Rot, Pächter des Sees. "Die Belüftungsanlage läuft 24 Stunden am Tag", ergänzt er, die Wasserwerte seien akzeptabel bis gut. Gemeinsam mit Fachleuten und unterstützt von der Gemeinde St. Leon-Rot wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den See zu sanieren, Wasserpflanzen und Uferbewuchs wurden gemäht, die Graskarpfen, die einst als Lösung für den übermäßigen Bewuchs galten, aber eigentlich nur Probleme bereiteten, abgefischt. Ohne die Sauerstoffzufuhr aber stünde der See bei derart lang anhaltender Hitze unter großem Stress: "Die Anlage ist Gold wert." Reichenbach ergänzt, dass es ja bald wieder etwas kühler werden soll, "dann erholt sich der See ziemlich schnell".