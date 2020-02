St. Leon-Rot. (kf) Gewaltig war der Zuspruch der Bürgerschaft zum zweiten Neujahrsempfang der Gemeinde St. Leon-Rot im eng bestuhlten Harres. Besonders eingeladen waren diesmal die Neubürger. In seiner Begrüßung ermunterte Bürgermeister Dr. Alexander Eger die Bürger zur aktiven Teilnahme am kommunalpolitischen Leben. "Lesen Sie die Tagespresse oder die Ortsnachrichten", sagte er. "Erfahren Sie aus erster Hand, wie wir Ihr unmittelbares Lebensumfeld für Sie, für das Wohl unserer Gemeinde gestalten."

Ein Schwerpunkt war die Ehrung von Mitbürgern, die sich durch besonderen Einsatz im Ehrenamt hervorgetan haben, sowie die Würdigung sportlicher Erfolge. Die Bürgermedaille in Silber erhielt Franz Owesny. Der Geehrte übernahm nach seiner aktiven Zeit beim FC Rot 1976 die Tätigkeit als Jugendtrainer. Seit zehn Jahren betreut er die Bambini, zusätzlich ist er Sponsoring-Beauftragter. Bei Planung und Bau des neuen Jugendhauses und Mehrzweckgebäudes engagierte er sich, außerdem ist er für den "Harres-Cup" und andere Jugendturniere im Einsatz. Owesny wurde vom FC Rot zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt die goldene Ehrennadel des Badischen Fußballverbands.

Hildegard Martus wurde mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Sie ist seit 1985 in der Vorstandschaft der katholischen Frauengemeinschaft St. Leon aktiv und an zahlreichen Aktivitäten des Vereins beteiligt. Sie ist Ansprechpartnerin für die St. Anna-Kapelle in St. Leon, warb Spenden für die Renovierung des Gebäudes ein und trägt Sorge für die Pflege des Innen- und Außenbereichs. Bei Gottesdiensten und Andachten ist sie als Lektorin tätig. Über zehn Jahre hinweg war sie Kassenverwalterin des Dekanatsvorstands. Im VdK-Ortsverband St. Leon ist Hildegard Martus seit 1997 Schriftführerin und Kassiererin. Überdies war sie Schöffin am Amtsgericht Wiesloch und am Verwaltungsgericht Karlsruhe.

Ebenfalls mit der Landesehrennadel geehrt wurde Gertraud Back. Sie ist Gründungsmitglied des Amateurtheaters "Scheinwerfer ’87". 31 Jahre lang war sie Kassiererin, einen Großteil der Kostüme entwirft sie selbst und fertigt sie an, sie schauspielert, ebenso bringt sie sich in Vorbereitung, Auf- und Abbau sowie beim Schminken der Schauspieler ein. Vom Bund Deutscher Amateurtheater und dem Landesverband Amateurtheater wurde Gertraud Back für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde ebenso Bernd Merklinger. Er engagiert sich seit 1974 im Kleintierzucht- und Vogelverein Rot, unter anderem als Schriftführer, Vorsitzender verschiedener Festausschüsse und Zuchtwart für Vögel. Seit Jahrzehnten übernimmt er auf dem Vereinsgelände die Winterfütterung und trägt so zum Artenschutz bei. Für seinen Einsatz wurde er von verschiedenen Verbänden mit hohen Auszeichnungen bedacht.

Anschließend folgte die Würdigung sportlicher Leistungen: Die Geschwister Tanja und Jasmin Ittensohn gewannen im vergangenen Jahr den Europatitel im Frauen-Duo-Ju-Jutsu. Sie wurden dazu von Bürgermeister Eger beglückwünscht und erhielten eine Ehrengabe der Gemeinde. Für die Erringung sportlicher Erfolge wurde der Feld- und Compoundbogensportverein gewürdigt. Er erzielte im vergangenen Jahr einen Weltrekord. Die Erwachsenen und die jungen Erwachsenen gewannen in zwei Disziplinen eine Deutsche Meisterschaft. Finn Raabe wurde bei den Junioren zweifacher Deutscher Meister. Laetitia Hofmann und Tobias Hauk gewannen neben den Deutschen Meistertiteln die Europameisterschaft in zwei Disziplinen.

"Eine gute Idee", meinte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Carstellucci zum Neujahrsempfang der Gemeinde: So werde das Bemühen sichtbar, dass aus Einwohnern aktive Mitbürger werden. Er zeigte Verständnis für das von Bürgermeister Eger (im Gespräch mit der RNZ) kürzlich geäußerte Gefühl der Fremdbestimmtheit. Bei guter Zusammenarbeit gebe es aber auch gute Ergebnisse: Als Beispiele nannte er die Bereitstellung von 1,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis sowie die vor Kurzem erreichte Sprachfördermaßnahme. Castellucci kam auch auf Fachkräftemangel und legale Wege der Arbeitsmigration zu sprechen.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Martin benannte in ihren Grußworten anstehende Herausforderungen: Digitalisierung, Überalterung der Gesellschaft und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. In Sachen "Windpark Lußhardt" stehe sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Karl Klein auf Seiten der Mehrheit der Einwohnerschaft.

Kurzweilig und informativ verlief die Präsentation der Rathaus-Fachbereiche Kinderbetreuung und Kultur, Kinder und Jugend sowie Zukunft, Alter und Soziales. Die Ansprechpartnerinnen Ana-Sophie Walter, Anne Saladin und Angelika Adelfang stellten anhand einer originellen Bildgeschichte die umfangreichen und das Publikum beeindruckenden Angebote der Gemeinde für alle Altersgruppen vor.

Abwechslungsreich umrahmten die Musikkapelle St. Leon-Rot und der Frohsinn Rot mit Frauen- und Männerchor den Empfang. Später nutzten die Bürger bei einem Umtrunk die Möglichkeit zum zwanglosen Austausch und Gespräch.