St. Leon-Rot/Dielheim. (seb) Baulücken, freie Grundstücksflächen, Leerstände: Um der riesigen Nachfrage nach Wohnraum in unserer Region entgegenzukommen, wäre eine Nachverdichtung innerorts hochwillkommen. Doch was von außen vielleicht leer und brach wirkt, muss noch lange nicht verfügbar sein. Für die Verwaltung einer Gemeinde stellt es eine außerordentliche Kraftanstrengung dar, herauszufinden, ob Besitzerinnen oder Besitzer überhaupt bereit sind, selbst zu bauen oder zu verkaufen.

2017 hat St. Leon-Rots Bauamt mit großem Zeit- und Personalaufwand recherchiert, wie sich Leiter Werner Kleiber erinnert: 170 freie Flächen in den zuletzt entwickelten Neubaugebieten und 130 Brachen innerorts wurden ermittelt, zusammen beachtliche 12,5 Hektar Land, die bebaubar wären. 450 Personen gehören diese Grundstücke, was Verhandlungen noch mal erschwert, und weniger als 200 antworteten.

Viele der angesprochenen Personen leben nicht mehr in der Region oder in Deutschland, einen seiner Briefe musste das Bauamt bis nach Australien schicken. Bedauerlicherweise signalisierten die wenigsten der Eigentümerinnen und Eigentümer, die reagierten, Bereitschaft, sich jetzt überhaupt Gedanken um eine Nutzung ihres Grundstücks zu machen.

"Wir haben Hilfe angeboten, ganz konkret, bei der Planung und der Bebauung", berichtete der Bauamtsleiter. "Aber die Zahl derer, die tätig geworden sind, ist sehr überschaubar." Was Lückenschlüsse angehe, sei allenfalls in den Neubaugebieten etwas los. Man habe da zwar ein Auge drauf, aber so einen "Gewaltakt" wie 2017 könne das Bauamt nicht jedes Jahr leisten.

St. Leon-Rot habe sich nun für eine Bauverpflichtung entschieden, spätestens drei Jahre nach Kauf müsse wenigstens ein Bauantrag gestellt sein, so Kleiber. Diese gelte aber nur für die neusten ausgewiesenen Flächen, nicht rückwirkend, und aus rechtlichen Gründen nur, wenn die Gemeinde Verkäuferin ist.

Die Erfassung von Leerstand ist laut Kleiber noch mal "eine ganz andere Frage". Bloß weil ein Haus oder eine Wohnung verlassen aussehen, heißt das noch lange nicht, dass sie auf dem Markt sind, und auf die nötigen Daten hat die Gemeinde nicht ohne Weiteres Zugriff.

Das "Sandlochgewann" in St. Leon, wo drei Häuser entstehen sollen, ist eins der jüngsten Beispiele für Innenverdichtung. Die rückwärtige Bebauung von großen Grundstücken will St. Leon-Rot laut Kleiber in zwei Bereichen ins Auge fassen: der eine hat acht bis zehn, der andere sogar 100 Grundstücke. Die Gemeinde muss vor allem über Bebauungspläne die Weichen dafür stellen, was sehr zeitaufwendig ist, weiß Werner Kleiber. Und: "Nicht jeder will nachverdichten": Die Gemeinde könne nur Möglichkeiten aufzeigen und zu überzeugen versuchen.

282 Baulücken mit zusammen fast zwölf Hektar und dazu 3,6 Hektar auf 84 Grundstücken, auf denen nachverdichtet werden könnte: Das hat ein Fachplanungsbüro in der Gesamtgemeinde Dielheim ermittelt. "Das ist schon enorm", meinte Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ: Allerdings bewerte man aktuell nur rund vier Hektar dieser Flächen als realisierbar, also als zeitnah und mit überschaubarem Aufwand baulich nutzbar.

"Wir müssen alles versuchen, um eine Bebauung mit Wohnungen zu realisieren." Man spüre den Druck, der Bedarf sei groß, so Glasbrenner. Daher müsse die Gemeinde sich Gedanken machen, wie sie die Menschen findet, denen die erwähnten freien Flächen gehören, und wie sie sie direkt anspricht. "Potenzial ist einiges da, aber wie man es aktiviert, ist die Frage." Für das Problem gebe es auch kein Patentrezept, manche Menschen sagten schlicht, dass sie für ihr Geld auf der Bank nichts bekommen und daher an einer greifbaren Immobilie festhalten, weil die wahrscheinlich eher noch im Wert steigt.

Für künftige Baugebiete werde ähnlich wie in St. Leon-Rot eine Bauverpflichtung verhängt, so Glasbrenner. Weit gediehen sind bereits die Vorbereitungen fürs Neubaugebiet "Neuwiesen" und "Am Eichbaum" in Horrenberg oder die "Hofäcker" in Balzfeld, die beiden letztgenannten sind Verdichtungen von bereits besiedelten Arealen. Hinzu kommt die alte Landfriedsche Tabakmanufaktur, in der ein Investor Wohnungen einrichtet.

Als interessantes nächstes Projekt möchte Dielheim ein "Sanierungsgebiet der Nachkriegszeit" ausweisen. Die Häuser dort sollen modernisiert werden, als Anreiz winken den Eigentümerinnen und Eigentümern steuerliche Vorteile. Dabei können sie sich der Energieeffizienz widmen, dem baulichen Zustand im Allgemeinen oder auch der Aufteilung der Zimmer. Vorstellbar wäre laut Glasbrenner auch, Dachgeschosse auszubauen oder anderweitig zusätzliche Wohnflächen zu schaffen.

In beiden Gemeinden fragt man sich, ob die Grundsteuer C ein wirksames Instrument sein könnte: Sie würde das Nichtnutzen von bebaubaren Flächen teurer machen. Ob Eigentümerinnen und Eigentümer dann zum Bauen oder Verkaufen motiviert werden, ist nicht gesagt.