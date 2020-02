Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Den Gemeindevollzugsdienst um eine halbe Stelle aufzustocken, war eine Kompromisslösung, auf die sich St. Leon-Rots Rat im April 2019 geeinigt hatte. Die Ausschreibung habe aber "kein befriedigendes Ergebnis" gebracht, wie Bürgermeister Dr. Alexander Eger in der jüngsten Gemeinderatssitzung feststellte. Man schlage daher vor, eine weitere volle Stelle zu schaffen, in der Hoffnung, dass dies attraktiver auf besser geeignete Bewerber wirke.

Für die FDP erinnerte Torsten Weis an den Antrag seiner Fraktion im Oktober 2018, den Vollzugsdienst auf zwei Vollzeitstellen aufzustocken, der Wunsch reiche eigentlich sogar bis 2015 zurück. Wie auch die Verwaltung erinnert hatte, waren die Kernaufgaben des Vollzugsdiensts der Grund für den Antrag: Da gehe es nicht nur ums Bestrafen von Falschparkern, sondern auch um Lärm- und Umweltschutz, Friedhofsordnung, Obdachlosenunterbringung, Straßennutzung, Ermittlungen in Bußgeldverfahren oder andere Aspekte des Ordnungsrechts.

Theo Vetter (Freie Wähler) erklärte, man sei ursprünglich gegen eine Aufstockung gewesen, doch "die Vorzeichen haben sich geändert". Bisher habe man beispielsweise eine klare Regelung der Parkraumbewirtschaftung vermisst, jetzt aber gebe es die "Arbeitsgruppe Verkehr" der Gemeinde, die unter anderem Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, gerade für Schulkinder, erarbeite.

Vetter regte an, die Vollzugsbediensteten in einer Art Schichtbetrieb arbeiten zu lassen, "damit nicht um 17 Uhr Schluss ist". Die zweite Vollzeitstelle sah auch Jan Haffner (CDU) als gerechtfertigt an, insbesondere unter dem Sicherheitsaspekt. Rouven Dittmann (Junge Liste) konnte ebenfalls zustimmen.

Norbert Knopf (Grüne) meinte, eineinhalb Stellen hätten eigentlich gereicht, doch könne man diese Aufstockung mittragen. Prof. Wolfgang Werner hob den großen Bedarf am zweiten in Vollzeit tätigen Vollzugsbediensteten hervor, eineinhalb Stellen seien nur ein "fauler Kompromiss" gewesen. Der Rat stimmte mit 22 Ja-Stimmen und ein Mal Nein zu.