Das "Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine" fidnet am 22. und 23. Juni statt. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Es ist nicht nur der Nieselregen, der ihre Kleidung tränkt: Das Team der St. Leoner Ortsvereine und des Freundeskreises Kramer-Mühle um Erich Heger und Albert Weinlein packt kräftig zu und gerät ordentlich ins Schwitzen. Mit kleinem Bagger, Schaufeln und Schubkarren werden im Außenbereich des historischen Anwesens in St. Leon Gräben gezogen.

"Ein Ringschluss", erklärt Erich Heger, Vorsitzender der St. Leoner Ortsvereine. Mit viel Eigenleistung will man ihm zufolge gemeinsam ermöglichen, dass Leitungen für Wasser, Abwasser und Strom im Boden der Mühlenwiese verlegt werden können. Die eigentliche Arbeit überlässt man natürlich den Profis, aber mit den Vorbereitungen auf rein ehrenamtlicher Basis wurden schon Zeit und Geld gespart. Künftig können Vereine und Gruppen, die ihre Stände hier aufbauen möchten, die vorhandenen Leitungen gleich nutzen: "Einfach andocken", so Heger.

Das dient zum einen der Vorbereitung des ersten "Mühlenfests der St. Leoner Ortsvereine" (dieser Name wurde durch einen Wettbewerb gefunden). Das Fest findet am Samstag, 22. Juni, ab 17 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr statt. Traditionell fand das Straßenfest der Ortsvereine immer im St. Leoner Ortskern, im Bereich der Schulstraße, statt. Kürzlich aber gab die Gemeinde das Einverständnis, es aufs Mühlenareal zu verlagern.

Die Ringleitung macht es aber auch allen Teilnehmern am "St. Leon-Roter Kultursommer" am 14. und 15. September leichter. Die Mühlenfreunde wollen - wie Albert Weinlein betont "ein absolutes Novum" - alle kulturtragenden Vereine nicht nur St. Leons, sondern auch Rots zusammenbringen. "Wir wollen lange vor der Verwirklichung des Nutzungskonzepts beweisen, wie Kultur dieses wunderbare idyllische Ambiente mit Leben füllen kann", so Weinlein. Das historische Gebäudeensemble eigne sich nämlich nicht nur für Präsentationen alter landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, es könne genauso gut Heimat für zeitgenössische kulturelle Beiträge, ob Kunst, Theater, Gesang oder Musik, sein.

Die Mühle müsse allen Bürgern offenstehen, ein weiteres verbindendes Element für die Ortsteile werden, so Weinlein. Bisher haben St. Leon und Rot ihre jeweils eigenen Veranstaltungskalender, jetzt wolle man alle Vereine "unter einen Hut bringen". Daher freut sich Albert Weinlein sehr über die große Resonanz auf den "Kultursommer": "Ich habe schon Probleme mit dem Zeitplan, obwohl der ’Kultursommer’ an zwei Tagen stattfindet."

Mit viel Eigenleistung bereitet ein Team der St. Leoner Ortsvereine und des Freundeskreises Kramer-Mühle alles vor für geplante Feste. Foto: Lerche

Dass die Mühlenfreunde so viel Eigenleistung erbringen, hat laut Erich Heger sicher nicht primär das Geldsparen zum Ziel. Man hofft aber auf ein positives Echo sowohl in Rathaus als auch Bevölkerung auf künftige Vorhaben, war doch der eigentliche Kauf der Mühle damals alles andere als unumstritten. "Wir wollen selber anpacken und nicht nur die Hand aufhalten", betont Heger. "Die Anschlüsse, die wir jetzt verlegen, kann später jeder nutzen", hoffen Heger und seine Mitstreiter künftig auf regen Betrieb in und um die Mühle.

Voll nutzbar ist sie allerdings noch nicht. Zwar hat die Gemeinde die - von vornherein gute - Bausubstanz gesichert, das Dach ist dicht, die Wände stabil. Weitere vorbereitende Untersuchungen laufen. Sanierung und Umbau sollen in vier Abschnitten erfolgen, für die ersten beiden gab es bereits Fördermittel von 1,35 und 1,62 Millionen Euro, zusammen knapp drei Millionen. Die Gelder stammen aus dem von Bund und Land gemeinsam aufgelegten Programm "Soziale Integration im Quartier". Doch vor 2021 dürfte sich baulich zumindest nichts tun, schätzen die Mühlenfreunde, ist die Gemeinde doch gegenwärtig mit sehr vielen anderen Großprojekte beschäftigt.

Dank der intensiven Bürgerbeteiligung herrscht jedenfalls kein Mangel an Ideen zur Nutzung der Kramer-Mühle. Feste der Vereine und Organisationen, aber auch private Feiern sollen ebenso möglich sein wie die Erholung auf der Mühlenwiese. Diverse Räumesollen den Vereinen und Gruppen etwa für Proben und Versammlungen zur Verfügung gestellt werden, ebenso soll eine Künstlerwerkstatt mit Ausstellungsflächen eingerichtet werden. Neben einem zentralen Kultur- und Veranstaltungssaal, dem Innenhof als vielfältig nutzbarer Fläche, einem Trauungszimmer und der Gastronomie mit Biergarten soll die Bibliothek und Mediathek das Herz der Mühle bilden. Angedacht sind auch ein Lift und weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit und Sicherheit sowie die energetische Modernisierung. Unter all dem darf der historische Charakter des Gebäudeensembles natürlich nicht leiden. Kein Wunder also, dass man sich für die Realisierung Zeit nimmt.