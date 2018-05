St. Leon-Rot. (seb) Dirk Grabhorn heißt der jüngste Zuwachs des St. Leon-Roter Rathausteams und gleich zwei wichtige Aufgaben werden ihm übertragen: Er wird die Handlungen der Gemeinde in Bezug aufs neue Umsatzsteuerrecht durchleuchten ("Tax Compliance Management") und er ist der neue Datenschutzbeauftragte.

Bis Ende 2020 haben die Kommunen Zeit, sich auf die steuerrechtlichen Änderungen einzustellen. Dann werden sie "wie jede natürliche oder juristische Person" behandelt, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Von den öffentlich-rechtlichen Pflichtaufgaben abgesehen, wird dann jede Maßnahme der Gemeinde, die Einnahmen generiert, aber theoretisch auch von privater Hand ausgeführt werden könnte, umsatzsteuerpflichtig. Als Beispiel dafür nannte Dirk Grabhorn Parkgebühren. Praktisch wird er die gesamte Buchhaltung der Spargelgemeinde und ihrer Eigenbetriebe überprüfen und auch die Mitarbeiter sensibilisieren müssen, schließlich ist da auch die Haftungsproblematik: Die Gemeinde kann bei Nichtbeachtung verklagt werden.

Allzu schwarzsehen muss man deswegen übrigens nicht, teilte Sebastian Thome vom Rechnungsamt mit: Bei den Ausgaben werde die Gemeinde teils auch vorsteuerabzugsberechtigt sein. Bürgermeister Dr. Alexander Eger wiederum erklärte, dass nicht nur die Gemeinde von den rechtlichen Änderungen betroffen sei, das betreffe beispielsweise auch Feuerwehren oder Vereine.

Eine "umfangreiche gesetzliche Änderung" betrifft laut dem Bürgermeister auch den Datenschutz, da gebe es viel zu tun. Der eigens damit Beauftragte müsse laut Gesetz völlig unabhängig sein, dürfe also nicht etwa in einer IT-Abteilung angesiedelt sein. Dirk Grabhorn übernimmt auch diese Aufgabe. Den Zuständigen vor Ort zu haben, biete sich eher an als ein externer Fachmann, so der Bürgermeister. Er sei schließlich künftig nicht nur für die Rathausmitarbeiter, sondern für alle Bürger der Ansprechpartner.

Allgemein wurde bedauert, dass das Land "nicht vorbildhaft vorangeht": Man hätte sich eine Entscheidungsgrundlage auf Landesebene gewünscht, das Datenschutzgesetz ist aber noch nicht reformiert.