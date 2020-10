Sieben mögliche Standorte für das neue Umspannwerk in St. Leon-Rot stellten Fred Oechsle und Tobias Wächter von der Netze BW dem Gemeinderat vor. Alle befinden sich in dem Gebiet zwischen dem Ortsteil Rot und dem Gewerbegebiet Rot-Malsch, da die Nähe zum SAP-Standort wichtig ist. Grafik: RNZ-Repro

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Heiß diskutiert wurde bereits im November im St. Leon-Roter Gemeinderat über die Notwendigkeit eines neuen 110-Kilovolt (KV)-Umspannwerks, nun stimmte man bei der jüngsten Gemeinderatsitzung über den künftigen Standort ab.

Denn ohne ein neues Umspannwerk in der Nähe könnte sich die SAP an ihrem Standort in Rot-Malsch nicht weiterentwickeln, man könne beispielsweise keine weiteren Serverkapazitäten schaffen und müsse den Ausbau von Büroflächen zurückstellen, hieß es bei einer Gemeinderatssitzung im letzten Jahr. Aber es ist nicht nur die SAP: Der Strombedarf in St. Leon-Rot und Umgebung sei generell stark gestiegen, ein neues Umspannwerk sei wirklich notwendig.

Insgesamt sieben Standorte standen zur Auswahl, vorgestellt wurden sie von Fred Oechsle und Tobias Wächter von der Netze BW, der 100-prozentigen Tochter von EnBW, die für den Betrieb der Leitungen und des Umspannwerks zuständig ist. Zwei der möglichen Standorte wurden nun vom Gemeinderat priorisiert. Im letzten Jahr hatte Oechsle gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Gärtner bereits zwei Standorte vorgeschlagen (Pumpwerk und Wald 1), die vom Gemeinderat allerdings mehrheitlich abgelehnt wurden. Deshalb wählte Netze BW mit verschiedenen Kriterien, darunter die Umsetzbarkeit, öffentlich rechtliche Kriterien wie beispielsweise Schutzgebiete, Anbindungen oder die Besitzerstruktur der Gebiete, weitere Standorte aus.

Darunter waren drei am Waldrand jenseits der Umgehungsstraße, gegenüber der Einmündung der verlängerten Bahnhofstraße, wo auch eine Brücke über die Umgehung führt. Außerdem drei Standorte im Gewerbegebiet zwischen Rot und dem Bahnhof Rot-Malsch, ein Standort am Golfplatz als Alternative zum ersten Vorschlag am Pumpwerk nahe des Albertushofs und schließlich der Standort "Sonderfläche" am Rand des Gewerbegebiets, ebenfalls in der Nähe des Waldes.

"Wir von Seiten der Verwaltung würden Standort ,Sonderfläche’ präferieren", erklärt Bauamtsleiter Werner Kleiber. Allerdings gibt Tobias Wächter einiges zu bedenken: Zwar sei dieser Standort in der Hinsicht geeignet, dass sich "keine entgegenstehenden, öffentlichrechtlichen Faktoren" wie beispielsweise ein Schutzgebiet auf dem Standort befinden, es in der Nähe des Gewerbegebietes und damit des Lastschwerpunktes, aber nicht zu nah an Wohngebieten sei sowie Bündelungsmöglichkeiten mit Straßeninfrastruktur möglich seien. Jedoch wäre für ein Umspannwerk auf diesem Standort ein sehr langer 110-KV-Freileitungsanschluss notwendig, der von außen deutlich sichtbar wäre. Zudem grenzt ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) direkt an, das besonderen Schutz genießt. Schließlich – für Netze BW so gut wie ein K.O.-Kriterium – befinden sich laut Wächter unbekannte Altlasten im Boden.

"Aus unserer Sicht bevorzugen wir den Standort am Golfplatz", so Wächter. Dieser entspreche zwar ein bisschen dem Standort Pumpwerk – der zuvor mehrheitlich vom Gemeinderat abgelehnt wurde – allerdings habe er ein paar weitere Vorteile. So ist ihm zufolge ein kurzer 110-KV-Freileitungsanschluss möglich, der Standort ist vom Wohngebiet aus schwer zu sehen und befindet sich in keinem Schutzgebiet. Diese Variante schloss der Gemeinderat allerdings mehrheitlich aus.

"Die Sonderfläche ist zwar im Untergrund belastet, aber mit dem Bauprojekt würde die Fläche sinnvoll genutzt werden", argumentiert Siegfried Köck (Freie Wähler), auch Michael Herling (FDP), Rouven Dittmann (Junge Liste) und Wolfgang Werner (SPD) favorisierten diesen Standort. Carsten Kamuf (CDU) und Marina Krenzke (Grüne) sprachen sich dagegen aus. Während Kamuf das Umspannwerk im Gewerbegebiet sieht, schlägt Krenzke die Standorte im Wald vor. "Entscheidend war die Entfernung zur Ortschaft und dass man dieses doch sehr unschöne Bauwerk ein bisschen im Wald verstecken kann", so die Gemeinderätin. Wegen der Unabschätzbarkeit, was sich im Boden befindet, scheide die Sonderfläche für die Grünen aus.

Somit entschieden sich die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit 16 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen für die Sonderfläche als Standort mit oberster Priorität. Wächter kann die Argumentation des Gemeinderats gut nachvollziehen, aber "wenn wir nicht rauskriegen, was da im Boden ist, sollten wir die Finger davon lassen, weil die Gefahr zu hoch ist, dass man beim Entfernen der Altlasten angrenzendes Gebiet kontaminiert", gibt er zu bedenken.

Dennoch habe die Sonderfläche bisher kein K.O.-Kriterium, was eine Planung ausschließen würde. Sollte sich aber nach einer Baugrunduntersuchung, die laut Fred Oechsle einen erheblichen Kostenmehraufwand für die Gemeinde bedeuten würde, herausstellen, dass die Sonderfläche aufgrund ihrer Altlasten im Boden ungeeignet sei, entschied der Gemeinderat mit 14 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für den Standort "Gewerbegebiet 2" als zweite Priorität. Nun müssen die beiden priorisierten Standorte im Detail überprüft werden.