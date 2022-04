Eigentlich müssen die Busse an der Haltestelle „Hohe-Buch-Ring“ in die Wendeschleife fahren. Foto: Vetter

St. Leon-Rot. (aham) Warum halten die Busse eigentlich nicht mehr regelmäßig an der St. Leoner Haltestelle "Hohe-Buch-Ring"? Diese Frage trieb eine RNZ-Leserin um, nachdem sie von ihrem Küchenfenster aus regelmäßig sieht, wie Fahrgäste umsonst auf den Bus warten. Denn anstatt in die Wendeschleife der Haltestelle einzufahren, würden manche Busfahrer kurz am Straßenrand am Hohe-Buch-Ring halten, um die Gäste ein- oder aussteigen zu lassen. Und wenn die Wartenden an der Haltestelle nicht gesehen werden, so kann es sein, dass der Bus ohne sie weiterfährt. So hat es die RNZ-Leserin häufiger beobachtet.

Kern des Problems ist die aktuelle Sperrung der Roter Straße. Die Hauptverbindung zwischen St. Leon und Rot ist bis 19. Mai gesperrt. Die Umleitung führt in St. Leon über die Mönchsbergstraße, die Kronauer Straße und "An der Autobahn". Diese betrifft auch die Buslinien 705, 719 und 720: Für sie ist es natürlich einfacher, vom Hohe-Buch-Ring direkt zur Mönchsbergstraße zu fahren – ohne Umweg in der Wendeschleife. So ist es aber nicht gedacht, wie eine Sprecherin des zuständigen Busunternehmens betont. "Wir werden der Sache nachgehen und unsere Fahrer entsprechend sensibilisieren, künftig wie vorgesehen die Haltestelle Hohe-Buch-Ring anzufahren", sagt sie auf RNZ-Nachfrage und bittet alle, die vergeblich gewartet haben, um Entschuldigung.