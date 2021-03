So, wie hier auf einem Silo in St. Leon-Rot, sehen die Mobilfunkmasten aus. Foto: Stoye

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. "Teilweise sehr schlecht" ist die Mobilfunk-Netzabdeckung in St. Leon-Rot, manchmal ist "sogar das einfache Telefonieren mit dem Handy nicht möglich": Immer wieder wenden sich Bürger kritisch an die CDU-Fraktion, schreibt Gemeinderat Udo Back in einem Antrag. "Das ist in der heutigen Zeit für eine so fortschrittliche Gemeinde nicht gerade sehr positiv", findet der Fraktionsvorsitzende.

Deshalb hatte die CDU gefordert, dass die Verwaltung die Mobilfunk-Netzabdeckung in der Gemeinde überprüfen soll und dem Rat dann die Ergebnisse präsentiert. Sollten die Ergebnisse aufzeigen, dass eine flächendeckende Versorgung mit mindestens dem 4G-Netz nicht gewährleistet ist, verlangt die Fraktion, Kontakt mit den Mobilfunknetzbetreibern aufzunehmen.

"Wir als Verwaltung sind nicht dafür zuständig", stellte Sascha Rachow vom Bauamt direkt zu Beginn der Diskussion klar. "Das ist Aufgabe des Bundes und der Netzbetreiber." Verpflichtungen zur Netzqualität und Netzgeschwindigkeit würden über ein Ausschreibungsverfahren des Bundes geregelt. "Die Gemeinde kann hier nur unterstützend bei der Standortsuche von Mobilfunksendeanlagen tätig werden", heißt es in der Beschlussvorlage

Wie gut die Mobilfunk-Netzabdeckung in St. Leon-Rot ist, sei für jeden über die Internetseite breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur öffentlich einsehbar, so Rachow. Dennoch präsentierte er dem Gemeinderat die Schaubilder – aufgeteilt nach Netz und Anbieter – und verglich sie mit den Informationen, die die Netzbetreiber auf ihren eigenen Internetseiten veröffentlicht haben. "Man muss auf jeden Fall anmerken, dass die Daten nicht immer übereinstimmen", erklärte Rachow.

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht auf ihrer Internetseite Messungen zur Netzabdeckung in Deutschland. In St. Leon-Rot soll man der Grafik zufolge überall, wo Einfärbungen sind, 4G-Empfang haben. Bei den freien Stellen wurde nicht gemessen. Foto: Bundesnetzagentur/Repro RNZ

Während bei den Daten des Mobilfunkanbieters Vodafone beispielsweise angezeigt wird, dass man in der gesamten Gemeinde Zugang zum 4G/LTE-Netz hat, fallen die Messungen der Bundesnetzagentur bescheidener aus: Vor allem im Ortsteil Rot sei die Anbindung an dieses Netz nicht gut. Auf RNZ-Nachfrage erklärte ein Pressesprecher der Bundesnetzagentur, dass die Funklochkarte (wie hier im Bild) die Netzverfügbarkeit anzeigt, die von den Nutzerinnen und Nutzern ermittelt wurde.

"Sie gibt aber keine abschließende Auskunft über die vor Ort maximal verfügbare Netztechnologie des Betreibers", sagte der Pressesprecher. Das sei nämlich bei jedem und jeder unterschiedlich – je nach Endgerät und Mobilfunkvertrag. Zudem seien bei der Karte der Bundesnetzagentur in einzelnen Regionen wenige Messungen vorhanden. "Auch kann der Fortschritt beim Netzausbau für Abweichungen zwischen den Karten sorgen", so der Pressesprecher.

"Man weiß auch nicht, wie die Messungen stattgefunden haben", merkte Sascha Rachow an. So sei der Mobilfunkempfang innerhalb eines Gebäudes beispielsweise schlechter als außerhalb. Die Stellen, an denen die Bundesnetzagentur keine Messungen durchgeführt hat, bleiben im Schaubild frei, erklärte Rachow dem Rat.

"Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung", so Bürgermeister Alexander Eger, "aber es gibt Grenzen". Wenn es in St. Leon-Rot Defizite gebe, sei es Aufgabe des Bundes, das in einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Auch ihn wunderte es, dass man teilweise in Siedlungsnähe keinen Empfang habe. "Gefühlt ist das im Ausland nicht so wie bei uns in Deutschland", sagte Eger schmunzelnd. Er versprach, die lokalen Bundestagsabgeordneten über die Defizite in St. Leon-Rot zu informieren.

"Dass die Gemeinde nicht dafür verantwortlich ist, wissen wir", erklärte CDU-Rat Udo Back. "Aber wir wollten es thematisieren, um diesen Missstand für die Bürger zu beseitigen."

Mit seiner Anregung, die Gemeinde könne den Netzbetreibern als Verbesserungsmöglichkeit vorschlagen, Mobilfunkmasten auf öffentlichen Gebäuden zu installieren, erntete er Kritik. "Das ist ein sehr diffiziles Thema", meinte Bürgermeister Eger.

Erst vor Kurzem hätte ihn ein Schreiben von einer Initiative erreicht, die gegen solche Masten ist. Darin sei behauptet worden, die Gemeinde würde mit der Errichtung der Mobilfunkmasten Körperverletzung begehen. Deshalb mahnte Tobias Rehorst (Freie Wähler) bei diesem Thema zur Vorsicht: "Das ist nicht ganz ohne, was da an Widerstand zu erwarten ist."

"Auch andere Seiten sollte man berücksichtigen", appellierte Grünen-Rätin Marina Krenzke. In den vergangenen 30 Jahren seien beispielsweise Krankheiten entstanden, nachdem auch Mobilfunkmasten "sehr stark im Kommen gewesen sind". Zudem gebe es in diesem Bereich viele Studien und Forschungen. "Manches wird dabei sicher unter den Tisch gekehrt, um Geld zu verdienen", so Krenzke weiter.

SPD-Gemeinderat Wolfgang Werner war der Meinung, dass ein guter Mobilfunkempfang im Ort weniger wichtig sei als außerhalb. "Innerorts ist WLAN inzwischen gut verbreitet", so Werner. "Es ist wichtiger, wenn man draußen in der Natur ist und mal Kontakte herstellen will." Michael Herling (FDP) hingegen kritisierte die Mobilfunkanbieter scharf: "Gut, dass man mal transparent sieht, wie schlecht deren Job eigentlich ist."

Info: Wie gut das Mobilfunknetz in Deutschland oder der Region ausgebaut ist, findet man unter www.breitbandmessung.de. Dort kann zwischen Betreiber und Netzart gewählt werden.