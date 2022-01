Zu Besuch in der RNZ-Redaktion in Wiesloch: Der Grünen-Abgeordnete Norbert Knopf (v.l.) im Gespräch mit den Redakteuren Timo Teufert und Tobias Törkott über Verkehr, Gesundheit und die Unterschiede zwischen der Arbeit als Gemeinderat und Abgeordneter. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert und Tobias Törkott

Wiesloch. Im März 2021 wurde Norbert Knopf in den Landtag Baden-Württembergs gewählt. Dort ist der Grünen-Politiker aus St. Leon-Rot Sprecher seiner Fraktion für Gesundheitswirtschaft und Hochschulmedizin. Im RNZ-Interview spricht der leidenschaftliche Radfahrer darüber, wie man mehr Menschen auf den Sattel bekommt, nennt erste Erfolge als Abgeordneter und sagt, was er von der Legalisierung von Cannabis hält.

Herr Knopf, vom Gemeinderat St. Leon-Rot in den Stuttgarter Landtag. Haben Sie sich schon eingelebt?

Inzwischen ganz gut, ich versuche auch während der Sitzungswoche in Stuttgart zu bleiben und wohne dann dort im Hotel. Es steht den Abgeordneten zu, vor und nach den Sitzungen zu übernachten. Dienstags ist meist Fraktionssitzung, da fahre ich dann vormittags mit dem Fahrrad hin. Das ist ein guter Ausgleich.

Wie oft sind Sie wirklich schon mit dem Rad gefahren?

Bei Schnee lässt mich meine Frau nicht, aber seit Antritt meines Landtagsmandats im Mai etwa zehn Mal schon. Also ich versuche mindestens einmal pro Monat das Rad zu nehmen.

Wie lange sind Sie dann unterwegs?

Gute drei Stunden. Ich fahre dann immer durch den Wald Richtung Ubstadt-Weiher, dann raus Richtung Oberderdingen und von dort aus durch den Wald Richtung Mühlacker nach Stuttgart. Da sind teilweise, trotz E-Bike, heftige Steigungen dabei. Ich habe so zwei, drei Varianten. Je nachdem wie viel Zeit ich habe, fahre ich auch mal mehr durch Wald und über Feld.

Und das bisher ohne Pannen?

Einen Platten hatte ich noch nicht, aber eine Schraube habe ich verloren. Das passierte natürlich genau dann, als im Umkreis von zehn Kilometern kein Fahrradladen war. Ich habe dann kurz vor Ladenschluss noch ein Geschäft erreicht.

Der Ausbau der Radschnellwege ist für Sie wohl besonders wichtig, oder?

Radwege ausbauen, das wäre schon gut. Gerade im Großraum Stuttgart müssen wir dafür sorgen, dass sich was verbessert. Im Umland ist auch viel Luft nach oben auf den landwirtschaftlichen Wegen.

Wie kann man denn noch mehr Menschen zum Umsteigen bewegen?

Es gibt interessante Studien, wie man Menschen vom Radfahren überzeugt. Das hängt natürlich auch von der Infrastruktur ab. Ich muss aber auch nicht hundert Prozent Radfahren oder Autofahren. Ein Einstieg wäre zum Beispiel, bei schönem Wetter Rad zu fahren. Für eine Studie haben Arbeitgeber ihren Angestellten E-Bikes angeboten, und nach dem Versuchszeitraum sind etwa 70 Prozent beim Radfahren geblieben. Gegen Ende der Studie war auch das Wetter nicht mehr das Hauptargument, warum man nicht fährt. Der Wunsch vieler Autofahrer ist da, das Rad zu nehmen.

Apropos Infrastruktur: Zwischen Rauenberg und Wiesloch gibt es eine schöne Strecke. Die darf aus Naturschutzgründen nicht beleuchtet werden. Ist das sinnvoll?

Ich bin da gespalten. Als Viel-Radler fahre ich auch gerne mal im Dunkeln, habe aber auch ein gutes Licht. Ich kann verstehen, dass es beleuchtete Wege zwischen den Orten geben muss, gerade bei Schulwegen. Da ist immer die Frage, wie man das mit dem Naturschutz regelt. Die Gutachten sind so teuer wie die Beleuchtung selbst. Möglicherweise könnte man nochmals mit den Behörden sprechen. Vielleicht gibt es eine pragmatische Lösung mit dimmbaren Lampen. Ein Schulweg muss ja nicht nachts um drei Uhr beleuchtet werden. Es ist auch die Frage, wie viele lichtsensible Lebewesen es gibt. Gerade im Außenbereich ist man aus Naturschutzgründen bei Beleuchtungen kritisch, da das die Insekten und dann auch die Vögel beeinflusst. Die Verkehrssicherheit hat aber Vorrang.

Ein weiteres Thema, das für Irritationen in St. Leon-Rot gesorgt hat, ist die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe und die möglichen Trassen. Was denken Sie darüber?

Das Projekt gibt es seit den 1990er-Jahren. Die Schweizer haben es da einfacher, sie müssen nur einen Tunnel bauen. Wir müssen in der Ebene Gleise verlegen, und dort gibt es Anwohner, die sich wehren. Das rechtfertigt aber nicht die verzögerte Planung. Vor zehn Jahren hätte man gemeinsam mit der Autobahn eine Lösung finden können.

Wie kann man sich gegen die Pläne wehren?

Wenn man als Kommune etwas erreichen will, muss man meiner Meinung nach mit gezielten Fragen auf den Gesprächspartner zugehen und sich zusammenschließen mit anderen Gemeinden. Es lohnt sich, mit einer Stimme aufzutreten. Das hat auch schon beim Bypass Mannheim geholfen.

Sie waren sieben Jahre im Gemeinderat und sitzen nun im Landtag. Wie stark unterscheidet sich die Arbeit?

Man hat teils ähnliche Probleme, doch es kommt viel mehr an Vorlagen an als im Gemeinderat. Im Rat hat man sich allerdings in seiner Freizeit damit beschäftigen müssen, nun geht das tagsüber. Deshalb habe ich großen Respekt vor den Ratskolleginnen und -kollegen, die das in ihrer Freizeit bewältigen. Der Vorteil ist nun, dass ich mich auf Sitzungen und Gespräche besser vorbereiten kann, bei mir beispielsweise im Bereich Krankenhauswirtschaft. Ich hatte etwa die Aufgabe vom Finanz- und Sozialausschuss, bei den Kliniken zu vergleichen, wie diese die Intensivwägen auf den Stationen nutzen. Diese Zugänge hat man eben als Landtagsabgeordneter.

Fachlich gehen Sie also in Ihrem Mandat voll auf?

Wenn man aus dem Gesundheitswesen kommt, hat das Vorteile. Da gibt es wenige Experten in der Politik. Corona, Suchtthemen sowie Forschung und Finanzierung im Gesundheitsbereich sind ein großer Block, der viel Zeit einnimmt. Ich bin damit zufrieden. Der Satz, den neue Abgeordnete oft hören, ist: "Arbeite dich doch mal in ein Thema ein." Das ergibt keinen Sinn. Es ist besser, das Wissen, das ich mitbringe, mit in die Arbeit einfließen zu lassen. Da hilft dann etwa das Vorwissen zum Thema Psychiatrie, wenn im Landtag über das Thema Forensik gesprochen wird. Da habe ich dann auch mit Peter Aenis von der PZN-Geschäftsleitung gesprochen, wie es da aussieht. Wenn das auch noch Wahlkreisbezug hat plus Forensik, plus Finanzen ist das gut. Schnelle Umsetzungserfolge gibt es meist nur, wenn man Fachwissen mitbringt.

Haben Sie schon konkrete Erfolge hier im Wahlkreis?

Beispielsweise die Finanzierung des PZN-Zentralgebäudes für 28 Millionen. Da konnte ich als Finanz- und Sozialpolitiker an den richtigen Stellen wegen der Finanzierung nachbohren. Teilweise müssen wir hier auch noch mal nachlegen. Das sind Kleinigkeiten, die ich nicht als meinen Erfolg verkaufen kann, aber die konnte ich anstoßen. Ein weiteres Beispiel ist die Straßenbahn-Verbindung von Wiesloch nach Heidelberg. Da geht es darum, im Ministerium die Förderung von Bahn- auf Schienenverkehr umzustellen. Das Ministerium wird nie sagen, dass "der Knopf uns da drauf gestoßen hat", aber: "Der Abgeordnete hat nachgefragt und wir haben das geprüft." Das ist unspektakulär für mich als Abgeordneter, aber im Hintergrund wurde gekämpft und es gibt eventuell eine Förderung.

Zu Ihren Themenfeldern als Sprecher für das Gesundheitswesen gehört auch die Suchtpolitik: Ihr Koalitionspartner ist ein anderer wie im Bund bei der Ampel, auch die Einstellung bei der Legalisierung von Cannabis unterscheidet sich. Das birgt doch Konfliktpotenzial?

Ich habe mit dem Koalitionspartner gesprochen, dessen Sprecher sind da offener, auch wenn es in der Fraktion noch starke Vorbehalte gibt. Je nachdem, wie die Regelung des Bundes aussieht, gibt es hier vielleicht Spielräume für Länder, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Für mich ist klar, dass die Prävention gestärkt werden muss. Da sind wir uns im Land einig.

Wäre es nicht kurios, wenn im grüngeführten Bundesland eine strengere Drogen-Politik gelte, als im Bund?

Das wäre kurios, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit der CDU eine Lösung finden. Es geht auch um Jugendschutz. Jugendliche dürfen nicht einfach an Drogen rankommen. Zudem muss die Polizei entlastet werden. Allein 30000 Straftaten gab es wegen Cannabis in geringer Menge im Land im vergangenen Jahr, da muss man von weg kommen.

Wie ist Ihre persönliche Meinung zur Legalisierung?

Ich persönlich halte nichts davon. Wenn das gesellschaftlich gewollt ist, ist es aber in Ordnung. Dann aber mit einem verstärkten Einsatz für Jugendschutz und Prävention. Oft ist es so, dass die Attraktivität verloren geht, wenn etwas nicht mehr den Reiz des Verbotenen hat. Darauf setze ich.