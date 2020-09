St. Leon-Rot. (RNZ) Im Zug der Sanierung der Autobahn A5 in St. Leon-Rot wird eine Vollsperrung des Geh- und Radwegs an der Kronauer Straße notwendig: Sie dauert voraussichtlich von Samstag, 12., bis Freitag, 25. September. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Seit dem 17. August dieses Jahres wird die Richtungsfahrbahn Frankfurt der A5 grundhaft erneuert. In diesem Streckenabschnitt werden die anderen Hälften der Autobahnbrücken abgerissen und neu gebaut, nachdem die auf St. Leoner Seite bereits erneuert wurden. Von Samstag, 12. September, bis einschließlich Freitag, 25. September, werden die hierzu notwendigen Abbrucharbeiten an der Brücke über die Kronauer Straße zwischen St. Leon und Rot erfolgen. In diesem Zeitraum wird neben der bereits für Fahrzeuge gesperrten Kronauer Straße auch der Geh- und Radweg entlang der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt. Die Umleitung für die Fußgänger und Radfahrer erfolgt im Ortsteil St. Leon in Richtung Rot über die Roter Straße. Im Ortsteil Rot erfolgt die Umleitung in Richtung St. Leon über die Straße "An der Autobahn" und anschließend über die Roter Straße.