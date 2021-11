Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Geschwindigkeitsmessungen werden immer kontrovers diskutiert. Die einen ärgern sich, wenn es rot blitzt und sie zur Kasse gebeten werden. Die anderen sehen in den Kontrollen einen wichtigen Beitrag, um Raserei im Ort zu unterbinden. In St. Leon-Rots Gemeinderat waren sich zumindest alle Fraktionen einig darüber, dass das Tempo viel häufiger kontrolliert und Verstöße auch geahndet werden müssten. Ein SPD-Antrag, der forderte, weitere fest installierte Blitzer in der Gemeinde aufzustellen, wurde dennoch zunächst in den Arbeitskreis Verkehr ausgegliedert – und es gab auch Kritik für den Vorstoß der Sozialdemokraten.

Die stellten im August einen Antrag über die Aufstellung mehrerer festinstallierter Blitzer. "Leider reicht es nicht aus, an die Vernunft der Fahrerinnen und Fahrer zu appellieren, dass die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Unachtsamkeit oder schlichtes Ignorieren der Geschwindigkeitsbegrenzung haben zur Folge, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Fahrerinnen und Fahrer zu schnell fährt", argumentierte die Fraktion in dem Antrag. Zwar helfen mobile Blitzer am Tag, doch gerade nachts sei zu beobachten, "wie jüngere Fahrer in terrorisierender Weise durch die Orte rasen", so die Fraktion weiter.

Hier sollen nun stationäre Blitzer im Gebiet, wo Tempo 30 ausgewiesen ist, helfen. Die Sozialdemokraten bezogen sich bei ihrem Antrag auch auf Nachbargemeinden, die bereits Blitzer "installierten". Gleich drei Standorte könnte es der SPD zufolge im Ortsteil Rot geben: in der Hauptstraße, Bahnhofsstraße und an der Walldorfer Straße. Sogar vier geeignete Orte sehen die Sozialdemokraten in St. Leon. Doch dort ist die Gemeinde selbst nicht die Verkehrsbehörde, hier hat der Rhein-Neckar-Kreis das Sagen. Anders ist dies im Ortsteil Rot, dort kann die Verwaltung selbst tätig werden. Und schon 2018 einigte sich der Gemeinderat auf einen festen Blitzer am Ortseingang von Rot, genauer in der Bahnhofsstraße auf der Höhe des entstehenden Baugebietes "Oberfeld".

Auch Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb erklärte, dass der Nachteil mobiler Messungen sei, dass diese nicht so oft nachts gemacht werden. Gerade "dann sind die Raser unterwegs". Ein zweiter Blitzer in der Bahnhofsstraße, so wie in der Vorlage genannt, sei dennoch vonseiten der Gemeinde nicht vorgesehen. Die Verwaltung schlug stattdessen vor, eine zweite Säule in der Hauptstraße zu errichten und das Messgerät im Wechsel einzusetzen. Das Wechselsystem mit mehreren Standorten und Trägern biete sich aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen an, heißt es in der Vorlage. Eine Säule – ohne Blitzer – soll 50.000 Euro kosten, das Gerät selbst ist ähnlich teuer.

"Ich habe nie erwartet, dass wir sieben Blitzer bekommen", erklärte Wolfgang Werner (SPD). Seine Fraktion wollte das Thema aber in den Rat bringen. "Es geht nicht ohne Blitzer", so Werner.

Im Rat waren sich die Mitglieder zwar einig darüber, dass verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden soll. Doch die Umsetzung wurde kontrovers diskutiert: Theo Vetter (Freie Wähler) sprach sich für Blitzer in beiden Ortsteilen aus. Dies gehe aber nicht. Daher sollten die 50.000 Euro lieber in mobile Geräte gesteckt werden. Der Antrag wäre im Arbeitskreis Verkehr besser aufgehoben, so Vetter, der vorschlug, diesen zurückzustellen und nochmals auszuarbeiten. "Von uns gibt es keine Zustimmung für das Wechselsystem, sondern eine für mehr mobile Messungen", erklärte der Freie-Wähler-Rat.

CDU-Rat Udo Back sprach sich ebenfalls für die Aufstellung von Blitzern aus. Standort und Art seien aber wichtig. Michael Herling (FDP) findet, dass mobile Blitzer mehr helfen würden. Er zweifle an den stationären Blitzern. So auch Rouven Dittmann (Junge Liste). "Wir wollen, dass mit Blitzern Tempo 30 in der Gemeinde eingehalten wird. Erreicht man das mit stationären Anlagen? Wir gehen nicht davon aus." Er plädierte für mobile Messungen, auch nachts. Karin Geis von den Grünen erklärte, dass feste Blitzer mobile nicht ausschließen würden. Sie bat zudem darum, dass die Gemeinde beim Rhein-Neckar-Kreis die Bitte einreiche, damit auch nachts verstärkt in St. Leon geblitzt werde.

"Wir alle sind für Geschwindigkeitskontrollen. Aber das führt auch zu Gegenreaktionen in der Bevölkerung", erklärte Bürgermeister Eger. Die Gemeinde zocke ab, heiße es dann. "Da möchte ich darauf hinweisen. Das trifft uns. Das sind persönliche Angriffe", sprach er die Arbeit der Ordnungsdienstmitarbeiter an.

Trotz eindeutigem Meinungsbild zum SPD-Antrag wurde im Rat nicht über den Antrag entschieden. Das Vorhaben wanderte stattdessen nochmals in den Arbeitskreis Verkehr, um von Fraktionsvertreter und der Verwaltung diskutiert zu werden. Der Arbeitskreis ist dabei kein Organ wie ein Ausschuss, hat also keine Entscheidungsfunktion. Dabei soll nach RNZ-Informationen nochmals deutlich gemacht worden sein, dass gemessen werden muss. Details sind aber noch nicht öffentlich bekannt.

Und was sagt die SPD zum wohl gescheiterten Antrag? Man habe Standorte genannt, wo Blitzer sinnvoll wären, erklärte Werner auf RNZ-Nachfrage. "Dass es nicht alle geben wird, war klar", so der Sozialdemokrat. Stattdessen war er froh darüber, dass es im Rat ein "Bewusstsein für das Thema" gebe.