St. Leon-Rot. (seb) "Sehr vielfältiges", "nicht alltägliches Engagement" wurde in der jüngsten Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats geehrt, Engagement, das über den regulären Betrieb und auch den eigentlichen Vereinszweck hinausgeht - zum Wohl der Jugend. Einhellig vergab man den Preis für vorbildliche Jugendarbeit fürs Jahr 2017 an den VfB St. Leon, die Roter Ministranten und das von zahlreichen Vereinen und Gruppen aus der Gesamtgemeinde getragene "Jugend-Sport-Event".

Für den VfB St. Leon konnte Thomas Saladin 3500 Euro entgegennehmen, Timo Steinhauser von den Ministranten Rot wurden 2000 Euro überreicht und Veronika Ledig erhielt fürs "Jugend-Sport-Event" einen Umschlag mit 500 Euro. Jedes Jahr vergibt die Gemeinde Auszeichnungen im Wert von 5000 bis 6000 Euro für außerordentliche Jugendarbeit, die sich insbesondere auf Suchtprävention fokussiert. Inzwischen versteht man darunter nicht mehr nur illegale Drogen oder Alkohol und Nikotin, auch Gewalt, Mobbing, Computerspiele, Soziale Medien und Internet waren in der Vergangenheit Schwerpunkte von Vereinsaktionen.

"Wir wollen keine Prohibition in St. Leon-Rot verhängen", sagte Bürgermeister Dr. Alexander Eger augenzwinkernd, "wir wollen das Signal geben, dass bei Kindern und Jugendlichen ein sensibler Umgang besonders mit Alkohol und Nikotin gefordert ist." Es sei heute ohnehin nicht einfach, einen Verein am Laufen zu halten, meinte Eger, "und das hier kommt noch dazu".

Zu den nun ausgezeichneten Aktionen der Ministranten Rot gehört zum einen ein Vortrag von Fachleuten der Thoraxklinik Heidelberg unter dem Titel "Ohne Kippe". Des Weiteren fand ein Ausflug in einen Kletterpark statt, ein Abenteuer rund um Selbstsicherheit und gegenseitiges Vertrauen. Zudem ging es in einem Vortrag um "Die Suche nach dem Sinn" am Beispiel der Jugendserie "Club der roten Bänder": Hier kämpft eine fiktive Gruppe junger Patienten gemeinsam gegen ihre Krankheiten und meistert Probleme des Erwachsenwerdens.

Der VfB St. Leon wurde fürs Seminar "Prävention in der Jugendarbeit - Risiken des Alkoholkonsums und sonstige Suchtgefahren" geehrt sowie für einen Kurs zur "Gewaltprävention im Fußballstadion - Auswirkungen des Alkoholkonsums", der sich sowohl an Betreuer als auch an Jugendliche wandte. Des Weiteren hatte der VfB wieder Hallenspieltage unter dem Motto "Alkoholfrei" und "rauchfreie" F-Jugend-Spieltage veranstaltet: Hier waren auch Familien und Freunde der jungen Spieler in die Präventionsaktion eingespannt worden.