Genossen den Aufenthalt am St. Leoner See: (v.li.) Staatssekretär Patrick Rapp und Landtagsabgeordnete Christiane Staab (beide CDU) mit Bürgermeister Alexander Eger. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Die Erholungsanlage St. Leoner See würde stark profitieren, wenn sie nicht nur auf ihr eigenes Angebot aufmerksam macht, sondern auch für die Sehenswürdigkeiten in der ganzen Region wirbt. Das sagte Patrick Rapp, Staatssekretär im Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, als er auf Einladung von Christiane Staab, der Landtagsabgeordneten und früheren Walldorfer Bürgermeisterin, mit einer CDU-Delegation zu Besuch war.

Wobei der technische Betriebsleiter Georg Grimm eingangs deutlich machte, dass sich das Angebot des St. Leoner Sees nicht zu verstecken braucht, schließlich sei man "vier Sterne plus" zertifiziert. Auf 90 Hektar bietet die Erholungsanlage 631 Dauercampingplätze, die so gut nachgefragt sind, dass die Wartezeit auf einen Platz sieben Jahre beträgt. Hinzu kommen 130 touristische Campingplätze mit zeitgemäßem Komfort, 27 Wohnhäuschen zum Mieten, sogenannte "Mobile Homes", ein Zehn-Hektar-Badesee und ein 16-Hektar-Wassersportsee. Planschen, Schwimmen, Tauchen, Surfen, Segeln, Wasserskifahren und vieles mehr ist möglich. "Und wir sind ganzjährig geöffnet", so Grimm. "Das ist selten."

Als er auf die 19 festen Mitarbeiter und vielen Aushilfskräfte sowie die unschätzbare Unterstützung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu sprechen kam, hakte Bürgermeister Alexander Eger ein. Die Personalgewinnung mache ihnen große Sorgen, gab er dem Staatssekretär mit. Der Fachkräftemangel sei spürbar, der Markt praktisch leer gefegt, nicht nur, was Bademeister oder Aufsichten angehe, sondern auch beispielsweise Reinigungskräfte.

"Wir bewältigen es noch", aber am See bekomme man das Personalproblem ebenso zu spüren wie im Hallenbad der Gemeinde, so Eger. Daher sei zu befürchten, dass man beide Einrichtungen irgendwann zumindest zeitweise schließen müsse. Denn da hänge ein weiteres "Damoklesschwert" über ihnen: die Haftungsthematik. In den vergangenen Jahren habe es auch Todesfälle am See gegeben – wegen Vorerkrankungen, betonte der Bürgermeister, und das Seepersonal sei immer schnell vor Ort, um den Menschen zu helfen. Aber das müsse auch künftig sichergestellt sein und "so einer Verantwortung will sich auch nicht mehr jeder stellen".

Weiterhin verwies Eger auf die schwierigen Corona-Jahre: Dass die Anlage geschlossen werden musste und für die Öffnung ein derart enormer Mehraufwand zum Infektionsschutz notwendig wurde, habe zu ungewohnten Verlusten geführt. Im ersten Corona-Jahr sei die staatliche Hilfe gut, im zweiten Jahr aber "nicht mehr auskömmlich" gewesen. Jetzt, fügte er hinzu, stehe man zudem wieder vor der Herausforderung der Flüchtlingsunterbringung. Für Menschen aus der Ukraine sei sogar im Gespräch, Miethäuschen am See zu nutzen.

Christiane Staab freute sich, Patrick Rapp auf eine "spannende Region" aufmerksam machen zu können, die bezüglich Kultur und Lebensqualität viel zu bieten habe und verdient hätte, "noch populärer" gemacht zu werden. Der Staatssekretär teilte ihre Ansicht, dass es Sinn ergebe, die Nähe zu Heidelberg, Karlsruhe oder anderen interessanten Städten herauszustellen. Tauchen, Schwimmen oder Wasserski an einem Tag, Ausflüge in die Umgebung am nächsten, so entstehe ein reizvolles Freizeitprogramm.

"Die Leute wollen je nach Wetter die schöne Landschaft genießen, kulturelle Angebote wahrnehmen, gut essen", so Rapp. "Die Nähe zu interessanten Städten muss da hervorgehoben werden." Er sei gerade aus Schwetzingen angereist, auch auf die dortigen Attraktionen könnte der St. Leoner See hinweisen. Eine Kooperation biete sich in der weiteren Umgebung an – "Vernetzung" werde zum Schlüsselwort. Gerade jetzt wünschten die Menschen sich ein bisschen Normalität und vor allem Sicherheit, viele bevorzugten da den Urlaub in der Heimat.

3000 bis 4000 Gemeinden im Land hätten keine guten Einkaufsmöglichkeiten, keine medizinische Versorgung oder öffentlichen Nahverkehr ohne Tourismus, brach Rapp eine Lanze für sein Metier. Jede Infrastruktur für den Tourismus diene auch der Einwohnerschaft: "Und es entstehen neue Arbeitsplätze."

Passende, selbsttragende Konzepte zu entwickeln, liege im Interesse einer Kommune, machte er am Beispiel St. Leon-Rots deutlich. 14.000 Einwohner? Das könne man mal 600 nehmen, so viele Euro pro Person würden im Tourismus pro Jahr in Baden-Württemberg erwirtschaftet. Wichtig dabei das Willkommen: "Feriengäste müssen sich als Einheimische auf Zeit fühlen."