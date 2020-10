Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Ob es das Online-Bezahlsystem ist, um an ein Ticket für den St. Leoner-See zu kommen, oder die Möglichkeit, per Handy an der Supermarktkasse zu bezahlen: Die Digitalisierung ist in Deutschland immer weiter auf dem Vormarsch – und das sowohl regional als auch bundesweit. Um gerade die älteren Bürgerinnen und Bürger darüber aufzuklären und sie Teil dieser Entwicklung werden zu lassen, organisiert das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg verschiedene Themenreihen für Seniorinnen und Senioren ab 60: Am gestrigen Freitag fand der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe zum Thema "Unberechenbar online unterwegs – Herausforderungen und Potenziale von Algorithmen" in St. Leon-Rot statt.

Algorithmen sind unsichtbare Mechanismen, die persönliche Daten auswerten oder Bewegungsabläufe aufzeichnen und sie dann zu Profilen verarbeiten. Anhand derer werden automatisierte Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise das Auftauchen von Internetwerbung für einen bestimmten Supermarkt, kurz nachdem man darin einkaufen war. "Für uns war es wichtig, als wir mit dem Thema Algorithmus gestartet sind, zu informieren", erklärt der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU). Dabei seien vor allem die Jugendlichen und Senioren sensible Gruppen. Allerdings gehe es laut Verbraucherschutzminister Hauk nicht darum, Algorithmen zu verteufeln – schließlich sind manche Informationen auch willkommen – sondern aufzuklären und zu sensibilisieren, damit man wisse, "was im Hintergrund passiert" und welche Daten man besser nicht freigeben sollte. "Zum Beispiel benutzen zunehmend ältere Menschen Facebook, was an sich sehr erfreulich ist. Aber auch dort werden Algorithmen dafür gebraucht, um weitere persönliche Informationen für Großkonzerne zu sammeln", erklärt Hauk. Interessant sei auch, dass beispielsweise die Information, wo man wohne, dazu führen könne, dass man – je nach Wohnort – bei der Bewertung eines Ratenkaufs nach unten rutsche.

Allerdings liege die Aufklärung über solche Prozesse nicht nur in der Hand des Ministeriums, erklärt der Geschäftsführer der "Verbraucher Initiative" Georg Abel. Deshalb arbeite das Ministerium gemeinsam mit dem Landesseniorenrat sowie dem Bundesverband "Verbraucher Initiative" und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zusammen, um das Thema "Algorithmus" näher an die Seniorinnen und Senioren zu bringen.

Verbraucherschutzminister Peter Hauk. Foto: Pfeifer

"Wir merken – ob offline oder online –, dass der Verbraucher durch Datensammlung immer gläserner wird", erläutert Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale und ergänzt: "Entscheidungen, die der Verbraucher trifft, werden dabei nicht nur von ihm getroffen, sondern mit Hilfe der Algorithmen, die bestimmte Interessen verwerten, auch von der Technik." Solche Entwicklungen gewinnen gerade im kommunalen Bereich immer weiter an Bedeutung, betont Bürgermeister Alexander Eger. "Während der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass die Online-Angebote nicht nur für Marketing-Zwecke nützlich sind, sondern auch, um die Hygieneregeln einzuhalten", spielt Eger auf den Verkauf der See-Tickets an, der größtenteils nur online getätigt werden konnten. Deswegen sei es wichtig, dass solche Veranstaltungen für digitale Themen sensibilisieren.

Zudem erklärt Eger, dass er den mit diesen Entwicklungen einhergehenden Ärger verstehen könne, weswegen man versuchen müsse, immer mehr Menschen weiter auf den Weg der Digitalisierung mitzunehmen. "Deshalb sind wir auch auf das ehrenamtliche Engagement angewiesen", so der Bürgermeister. Denn gerade online Buchungs- und Bezahlvorgänge müssen individuell getätigt werden und können nicht in der Gruppe erklärt werden.

Wenn demnach digitale Entwicklungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, Algorithmen bei der Nutzung digitaler Angebote allerdings personenbezogene Daten speichern, wie können sich dann Seniorinnen und Senioren vor unerwünschter Informationspreisgabe schützen? "Sparsam mit dem umgehen, was man preisgibt", antwortet Verbraucherschutzminister Peter Hauk und führt das Beispiel an, dass man bei Facebook nicht unbedingt sein Geburtsdatum angeben müsse. Zudem gebe es auch Einstellungen, die der Verbraucher nutzen könne, um häufig automatisierte Prozesse wie die Preisgabe des Standorts zu verhindern. "Entscheidend ist, dass man mit seinen Daten richtig haushaltet. Denn alles, was man ins Internet gibt, ist nicht mehr rückholbar – damit muss man umgehen können", so Hauk. Außerdem ergänzt Oliver Buttler als Tipp, dass man nicht alle Online-Beschäftigungen über ein Endgerät laufen lassen muss. "Zum Beispiel sollten die Social Media-Aktivitäten nicht über das gleiche Gerät laufen wie die Bankgeschäfte. Das kann man voneinander trennen", meint Buttler.

Damit die Seniorinnen und Senioren aber auch über die Veranstaltung hinaus informiert bleiben und eine Anlaufstelle haben, unterstützt sie der Kreis- sowie der Landesseniorenrat dabei, sich beispielsweise in der digitalen Welt zurecht zu finden und über Themen wie Cyber-Attacken oder eben Algorithmen aufzuklären, so Bernd Ebert. "Deshalb begleiten wir diese Reihe mit Herzblut und gerne", erklärt das Vorstandsmitglied des Landesseniorenrats.