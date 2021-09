Von Sophia Stoye und Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Nachdem der Gemeinderat Ende 2020 die Ausweitung der Tempo-30-Bereiche zugunsten einer Verbesserung des Lärmschutzes in St. Leon-Rot beschlossen hat, wurde die Entscheidung nun auch vom Land Baden-Württemberg gebilligt. Das hatte Bürgermeister Alexander Eger in der letzten Ratssitzung bekannt gegeben. Dort stellte die SPD-Fraktion auch den Antrag, in den beiden Ortsteilen insgesamt sieben Radarfallen aufzustellen.

Damit soll in St. Leon auf der Reilinger Straße von Franz-Antoni-Straße bis Pfalzstraße und auf der Kirrlacher Straße von Marktstraße bis Beethovenstraße künftig zusätzlich Tempo 30 gelten. In Rot werden die Autos künftig auch auf der Hauptstraße von Friedensstraße bis zur Hauptstraße Nummer 149 langsamer fahren müssen, außerdem auch auf der Walldorfer Straße von Grimmstraße bis Hauptstraße und auf der Bahnhofstraße von Wieslocher Straße bis Siedlungsstraße.

Eger zufolge müssten jetzt nur noch die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Sehr zur Empörung von SPD-Rat Wolfgang Werner dauert es damit aber noch. Seiner Ansicht nach wäre es in den Ferien eigentlich eine gute Zeit für diese Maßnahme gewesen, damit zum Schulanfang – wenn die Kinder wieder regelmäßig die Straßen überqueren – alles bereit ist. In seinen Augen braucht das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das für Reilinger, Kirrlacher und Marktstraße in St. Leon zuständig ist, zu lange. Und sogar die Gemeinde, die in Rot die Hoheit über die Geschwindigkeitsbeschränkung hat, weil Haupt-, Bahnhof- und Walldorfer Straße inzwischen Gemeindestraßen sind, kriege es nicht rechtzeitig zum Schulbeginn hin, kritisierte er.

Hier hatte Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb gegenüber der RNZ gute Nachrichten: In den nächsten Tagen macht sich der Gemeindebauhof daran, die neuen Tempo-30-Schilder anzubringen. Es habe – wie so oft in letzter Zeit – Lieferverzögerungen gegeben, urlaubsbedingt sei der Bauhof auch dünn besetzt gewesen, außerdem habe man die genauen Standorte für die Schilder festlegen müssen, so Schwalb.

In St. Leon, auf Landes- und Kreisstraßen, musste die Gemeinde erst darauf hinwirken, dass die neue Beschilderung erfolgt. Nach dem Plazet für die Lärmschutzplanung und den Abstimmungen zwischen Landratsamt und Regierungspräsidium sei das "nur eine Formsache", so Schwalb, die "in den letzten Zügen" liege. Ende September, Anfang Oktober sei es voraussichtlich so weit. In der Kirrlacher Straße herrsche übrigens im avisierten Bereich bereits Tempo 30, ergänzte er: Das sei zeitweilig wegen des Verkehrs von der und zur Autobahnbaustelle angeordnet worden. Von den mobilen Tempo-30-Schildern zu fest installierten solle ein "nahtloser Übergang" erfolgen.

Wenn dann 30 Kilometer pro Stunde gelten, muss das auch kontrolliert werden: Das forderte Wolfgang Werner im Namen der SPD-Fraktion und beantragte die Aufstellung von sieben "Blitzern": Drei stationäre Geschwindigkeitskontrollanlagen sollen in Rot, vier in St. Leon aufgestellt werden. "Leider reicht es nicht aus, an die Vernunft der Fahrerinnen und Fahrer zu appellieren, dass die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird", heißt es im SPD-Antrag, über den der Rat noch entscheiden wird.

"Unachtsamkeit oder schlichtes Ignorieren der Geschwindigkeitsbegrenzung" hätten zur Folge, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Fahrerinnen und Fahrer zu schnell fahre. Zwar würden immer mal wieder tagsüber Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, so die SPD: "Doch gerade auch nachts ist zu beobachten, wie jüngere Fahrer in terrorisierender Weise durch die Orte rasen." Nur stationäre Anlagen könnten solche Fahrerinnen und Fahrer erfassen, "da es für die Ordnungskräfte unzumutbar erscheint, auf diese vereinzelten, aber dennoch besonders gefährlichen Fahrer – PKW und Motorrad – zu warten".

Zudem zeige der Blick in andere Gemeinden der Umgebung, dass dort vielfach und erfolgreich Blitzer installiert worden seien, erklärte Wolfgang Werner. Als Beispiel wurden Wiesloch, Walldorf oder auch Leimen und Angelbachtal genannt. "Gerade Anlagen, die schon seit Jahren betrieben und kürzlich erneuert wurden, zeigen, dass sie sinnvoll sind", so die SPD.

Über die mögliche Aufstellung von Blitzern im Fall von St. Leon müssen die übergeordneten Behörden entscheiden. Eine Sprecherin des Kreises erklärte gegenüber der RNZ, dass man auf den genannten Straßenzügen bereits regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durchführe. Die Entscheidung, ob Blitzer in den aufgeführten Straßen in Rot aufgestellt werden, fällt – wie auch bei möglichen Geschwindigkeitsbeschränkungen – die Gemeindeverwaltung und der Rat, so Ordnungsamtsleiter Schwalb.