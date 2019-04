Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Vor zwei Jahren hat die Gemeinde St. Leon-Rot ein Sozialticket eingeführt, das Grundsicherungs- oder Sozialhilfeempfängern sowie Flüchtlingen erleichtern soll, mit dem Bus etwa zu Bewerbung beziehungsweise Arbeitsplatz oder auch zu Behörden zu gelangen. Damals kostete das Rhein-Neckar-Ticket 83,20 Euro pro Monat, die Gemeinde schießt seither 39,60 Euro monatlich zu. Bisher gab es 59 Interessenten, 23 kündigten das Ticket wieder, sodass der Gemeinde 2530 Euro (2017) und 16.216 Euro (2018) an Kosten entstanden. Mit 19 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und ein Mal Nein entschied der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung, diesen Zuschuss um weitere zwei Jahre zu verlängern und ihn auf 41,40 Euro pro Monat anzuheben.

"Bei Weitem höher als erwartet" nannte Tobias Rehorst (Freie Wähler) die Resonanz, "der Bedarf ist da". Acht Schuldner "mit erheblichen Zahlungsausfällen" gebe es laut Verwaltung, denen müsse man das Ticket eben wieder nehmen. Eine "enorme Unterstützung" für den Einzelnen nannte Udo Back (CDU) diesen Zuschuss, auch wenn er nur an wenige Empfänger gehe. Er konnte zustimmen. Auf Roland Heckers (FDP) Frage erläuterte Elke Ott vom Hauptamt, dass die Gemeinde den Zuschuss jeden Monat und direkt an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar, nicht an den Fahrgast, zahle. Torsten Weis (FDP) erhielt als Antwort, dass der Zuschuss nicht fließe, wenn das Ticket nicht genutzt beziehungsweise gar nicht erst gezahlt werde.

"Auf jeden Fall weitermachen", meinte Norbert Knopf (Grüne) und brachte eine stärkere Zuschusserhöhung ins Spiel - so koste ihn selbst, alles andere als sozialhilfeberechtigt, das Mannheimer "City-Ticket" weniger als dieses Sozialticket. Auch Klaus Grün (SPD) meinte, mit immer noch 45 Euro sei ein Ticket "für die Ärmsten der Armen" immer noch teuer. Man könne es doch "ganz umsonst" anbieten.

Da betonte Bürgermeister Dr. Alexander Eger jedoch, dass eine Gemeinde, selbst wenn sie es sich leisten könne, der falsche Ansprechpartner sei: "Das ist die Zuständigkeit des Bunds, der legt den Sozialhilfesatz fest." Der Anteil für öffentliche Verkehrsmittel müsse schlicht "realistischer werden". Mit diesem Sozialticket, genau genommen, "subventionieren wir den Sozialhilfesatz".

Für eine Taktverdichtung beim Ruftaxi plädierten die Grünen in einem Antrag. Bürgermeister Eger gab zu bedenken, dass es zwar für Busse im Linienbündel, nicht aber für die Taxis Zuschüsse gebe. Man müsse jetzt zunächst ein passendes Angebot finden und werde dann die Kosten prüfen. Diesem Vorgehen konnte der Rat einhellig zustimmen.

Laut Norbert Knopf ist derzeit "eine zeitraubende und unpraktikable Umsteigerei" nötig, um beispielsweise am Wochenende die S-Bahn zu erreichen. Eine direkte Ruftaxi-Linie zu den Bahnhöfen Rot-Malsch oder Neulußheim gebe es nicht, der "Umweg" über Walldorf sei notwendig. Das Ruftaxi-Angebot sei flexibel und "besser als große Busse, die dann leer in der Gegend herumfahren". Der "guten Idee" konnten die übrigen Fraktionssprecher zustimmen, weil sie sich eine relativ günstige und bedarfsgerechte Ergänzung des ÖPNV-Angebots versprachen.