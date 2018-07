St. Leon-Rot. (bz) Zwei Tage Kaiserwetter, wunderbar präparierte Bahnen und eine große Familie, die zum 13. Mal zu den Deutschen Meisterschaften im Fußballgolf zusammengekommen ist. Der Soccerpark Rhein-Neckar in St. Leon erlebte ein knappes Jahr nach seiner Eröffnung seinen vorläufigen Höhepunkt.

109 Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten Deutschlands Beste in zwei Einzelkonkurrenzen sowie im Doppel aus. Interessant dabei: Der älteste Starter war stolze 68 Jahre alt, der Jüngste gerade einmal zwölf. "Und der Zwölfjährige ist ein richtig Guter", hat Olaf Wilde aus dem Organisationsteam aufmerksam beobachtet.

Die Veranstaltung erstreckte sich über zwei Tage und zwei Plätze. Zum einen verfügt der Soccerpark über einen sogenannten "Fun-Platz" mit 18 Löchern auf kurzen, abwechslungsreichen Bahnen. Richtung Wald erstreckt sich der "Premiumplatz", auf dem es mitunter bis zu 200 Meter vom Abschlag bis zum Grün zu überwinden gilt. Am besten hat sich dabei Laura Rolli aus Karlsruhe bei den Frauen angestellt, die mit souveränen sechs Schlägen Vorsprung ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte.

"Bis zu sechs Stunden verbringen die Teilnehmer pro Wettkampftag auf den Bahnen", rechnete Wilde vor. Dabei ist neben der nötigen Geschicklichkeit mit dem Fuß am Ball eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit gefragt, denn jeder einzelne Schuss kann letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz ist der Zusammenhalt der Fußballgolfer ein besonderer, denn auf den zahlreichen nationalen Turnieren trifft man sich ständig, tauscht sich und hilft sich gegenseitig bei Fragen zur Technik, Material oder Bahnbeschaffenheit. Exoten unter sich in einer Randsportart, die mehr wahrgenommen werden möchte. "In der Spitze hat sich das Niveau in den vergangenen Jahren enorm gesteigert", berichtete Marinus Stadler, der Titelträger aus dem Jahr 2017, "allerdings fehlt uns leider etwas der Zuwachs in der Breite. Neue Gesichter sind immer herzlich willkommen." Trotz seiner erst 25 Jahre Lebenserfahrung ist Stadler bereits ein alter Hase. 2012 hat der Bayer bei der Europameisterschaft vor der eigenen Haustür in Inzell seinen ersten Wettkampf bestritten und wurde auf Anhieb 13.

Volle Konzentration war beim "Soccergolf" gefordert. Foto: Pfeifer

"Ich bevorzuge beispielsweise den WM-Spielball aus 2014 in Brasilien, denn der hat auf der Oberfläche lauter kleine Noppen, daher mehr Grip und ist daher besser zu platzieren", verrät Laura Rolli, nicht nur doppelte Deutsche Meisterin, sondern auch Dritte bei den Weltmeisterschaften in Dänemark, spannende Details. Dazu hat die Witterung einen ganz wichtigen Einfluss auf die eigene Spielweise. In St. Leon ging es jedenfalls sehr schnell zu. "Wenn es warm und trocken ist, die Plätze dazu kurz gemäht, dann rollen die Bälle sehr schnell und weit", erklärte die Karlsruherin, die ganz gerne unter solchen Bedingungen einlocht.

In Sachen Digitalisierung macht den Fußballgolfern bereits jetzt keiner etwas vor. "Über das Smartphone tragen die Teilnehmer ihre Schlagzahlen nach jedem Loch online ein", zeigte Joshua Gröner aus der Turnierleitung am eigenen Gerät die kinderleichte Bedienung. Auf einem großen Bildschirm oder eben im Internet konnte jeder die aktuellen Zwischenstände verfolgen. "Das ist eine spannende Sache, da diese Informationen gleichzeitig Einfluss auf die Konkurrenten und die Taktik haben können", sagte Gröner, "im besten Fall weiß ich stets, ob ich einen Vorsprung absichern oder einen Rückstand aufholen muss."

Um sich von den mental anstrengenden Stunden zu erholen, stieg am Samstagabend die "Players Party" mit leckerem Essen und kühlen Getränken. Dabei wurde reichlich gefachsimpelt, um sich für den Finaltag noch ein bisschen besser vorzubereiten. Michael Wickenheißer aus Reilingen steigerte sich am zweiten Tag enorm, rollte das Feld von hinten auf und hat als neuer Deutscher Vizemeister in seinem erst zweiten offiziellen Turnier für eine große Überraschung gesorgt. "Ich hätte vorher niemals damit gerechnet und bin total glücklich damit", gab der 27-jährige Abwehrspieler des Landesligisten VfB St. Leon im Nachgang zu Protokoll.