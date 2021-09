Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. Ungeachtet aller Pandemie-Einschränkungen gelang es dem Freundeskreis Kramer-Mühle zum dritten Mal in Folge, seinen "Kultursommer" zu veranstalten und wie bei der Premiere 2019 erneut als zweitägiges "Event" auszugestalten.

Vor der malerischen Kulisse der über 500 Jahre alten Mühle hob der Vereinsvorsitzende Albert Weinlein in seiner Begrüßung die logistische Unterstützung seitens der Gemeinde hervor und bedankte sich bei Schirmherr Bürgermeister Alexander Eger. Der wiederum würdigte das Engagement von Albert Weinlein und seinem Team und dankte den unermüdlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

Eröffnet wurde der Kultursommer mit einem Auftritt der "Showband Soulfinger". Mit ihrer "Sweet Soul Music Revue" entführten die insgesamt 30 Musikerinnen und Musiker ihr frenetisch mitgehendes Publikum vor ausverkauftem Gelände auf eine musikalische Reise "Down Funky Street" mit Soulmusik der 50er bis 70er Jahre. So erklangen unvergessliche Titel von Soul-Ikonen wie Ray Charles, Otis Redding, The Platters, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, The Temptations und anderen mehr. Moderiert wurde die Show von dem bekannten Entertainer Ron Williams, der auch selbst als Sänger mitwirkte. "Eine gigantische, großartige Veranstaltung mit hochkarätiger Musik und unbändiger Begeisterung des Publikums", lautete das euphorische Fazit des stellvertretenden Vorsitzenden der Mühlenfreunde, Holger Maier.

Die Mühlenwiese bot das passende, stimmungsvolle Ambiente für die mitreißenden Konzerte des „Kultursommers“ in St. Leon-Rot. Foto: Theo Vetter

Der zweite Tag des Events wurde geprägt von ortsansässigen Künstlerinnen und Künstlern. Die St. Leon-Roter A-cappella-Gruppe "Artverwandt" präsentierte ein weiteres musikalisches Highlight des Kultursommers. Schon mit "Circle of Life", einem speziell arrangierten Song aus dem Film "König der Löwen", ließen die vier Sängerinnen und zwei Sänger das Publikum buchstäblich "aufhorchen". Es folgte ein A-cappella- Klassiker mit hohen Ansprüchen an präzise, rhythmische Artikulation und Stimmgebung: "Chili con carne."

Dass die Formation gesanglich auch das komische Fach bestens zu bedienen vermag, bewies sie mit dem deutschsprachigen Titel "Flamingo", passenderweise auf einem Bein stehend gesungen. Eine weitere ungewöhnliche Darbietung war die gesangliche Verbindung und Überblendung von zwei Songs zu einem: Die Hits "Sweet Dreams" (Eurythmics) und "Seven Nation Army" (White Stripes).

Anrührend war die Erinnerung an eine vor Kurzem verstorbene Bekannte: "Artverwandt" trug Leonard Cohens berühmte Ballade "Hallelujah" vor. Mehrere bekannte ältere und neuere Pop-Hits entfalteten eine überraschende, starke Wirkung als A-cappella-Versionen, klangen frisch und authentisch. Manche tief bewegend, manche mitreißend und elektrisierend: Der Simon-and-Garfunkel-Evergreen "Sound of Silence", der Beatles-Song "All you need is Love", der Prince-Hit "Purple Rain", Meghan Trainors "No" oder Mark Ronsons "Uptown Funk".

"Artverwandt" stellte nicht nur die Vielfalt der ihnen vertrauten musikalischen Stilrichtungen unter Beweis, sondern zeigte auch großartiges künstlerisches Können. Die Gruppe begeisterte mit ihrer stimmlichen Breite von den tiefsten Tiefen bis zu höchsten Höhen ebenso wie mit ihrer rhythmischen Vielfalt und Präzision. Witzige, lockere und kurzweilige, im Wechsel übernommene Ansagen stimmten auf die einzelnen Titel ein.

Besonders vergnüglich war die Vorstellung der Formation, die auch im alltäglichen Leben miteinander verwandt ist, als Bruder und Schwester (Günter Wawretschka, Ruth Hofstetter), als Onkel (Gebhard Hofstetter) sowie Tante, Tochter und Cousine (Lisa Wawretschka, Tina Heinzmann, Anne Rosenbauer). Unter begeistertem Applaus überließ "Artverwandt" Bühne und Mikrofone der nächsten Musikgruppe, Vanessa und Rainer Kraft aus St. Leon-Rot sowie Jeanette Friedrich und Sascha Krebs.

Das stimmgewaltige Quartett präsentierte die Songs live zu Playback-Musik. Bei mitreißenden 70er-Jahre-Oldies wie "Super Trooper", "Have you ever seen the Rain", "Don’t play your Rock’n’Roll to me" und "If you can’t give me Love" wurde die Laune im Lauf des Abends immer besser. Und die anfängliche "Sitzpolka" des Publikums entwickelte sich mit zunehmender Dunkelheit zu ausgelassener Partystimmung. Mit lustigen Sprüchen trieben die vier mit Spaß und nicht nachlassender Energie das Stimmungsthermometer weit in die Höhe: "Wir feiern heute Fastnacht, Kerwe und Oktoberfest auf einmal." Im weiteren Lauf des Abends erklangen etliche weitere Oldies, aktuelle Hits und Schlager zum Mitsingen, Grooven und Tanzen.