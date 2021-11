Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Elf Sirenen gab es noch bis in die 1990er-Jahre hinein in St. Leon-Rot. Nach einem Bundesentscheid wurden die Anlagen dann demontiert. "Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir die abgebaut haben", sagte Bürgermeister Alexander Eger in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Daher könnte sich mancher Bürgerin oder manchem Bürger in St. Leon-Rot in Zukunft die Frage aufdrängen: Was tun, wenn die Sirenen läuten? Denn der Gemeinderat hatte – mit drei Enthaltungen – beschlossen, dass eine Sireneninfrastruktur wieder aufgebaut wird. Grundlage hierfür ist ein Sonderförderprogramm des Bundes. Eger betonte daher: "Mit dem Aufbau der Sirenen ist es nicht getan. Die Bevölkerung muss wissen, wie sie sich verhalten soll." Schulungen für die Bevölkerung sind hier geplant.

Die Warnung für die Bevölkerung soll breit aufgestellt werden, weshalb neben Apps wie "Nina" oder "Katwarn" auch die Sirenen ein "geeignetes Mittel" darstellen, wie es die Verwaltung der Stadt in der Vorlage darstellte. Benjamin Schwalb, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde, erklärte: "Die Sirenen können auch überregional gesteuert werden." Dies funktioniert, weil die Anlagen Teil des Modularen Warnsystems des Bundes (Mowas) sind. Auch die Leitstelle Rhein-Neckar kann darauf zugreifen. Dazu gibt es auch die Möglichkeit der Sprachwiedergabe, also das Hinweise und Warnungen über die Sirenen an die Bevölkerung weitergegeben werden können. "Wir sind durch eine geschickte Verteilung auf elf Standorte gekommen", so Schwalb und nannte Dächer und Masten im Ortsgebiet wie beispielsweise am St. Leoner See oder auf dem Rathaus. Eine Machbarkeitsstudie soll noch kommen.

Hier hatte Udo Back (CDU) Nachfragebedarf, ob zusätzliche Sirenen in St. Leon möglich seien und ob auch die Neubaugebiete bei der Planung mitberücksichtigt wurden. Schwalb konnte hier beruhigen: Mögliche Schwankungen wurden vom Planungsbüro berücksichtigt, ebenfalls die Baugebiete, wie beispielsweise das Gebiet Oberfeld. Back lobte grundsätzlich die Aufstellung der Sirenen und sprach Gefahrenpunkte, wie die Autobahn oder die nahe Bahnlinie, über die auch "gefährliche Güter" transportiert werden, an. Auch FDP-Rat Torsten Weis erinnerte an Unfälle in der Umgebung und sagte: "Versäumnisse darf es nicht geben."

Besonders wegen der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gab es für die Sirenen eine breite Zustimmung im Rat. Denn bei dem Hochwasser war bundesweit die Warnung der Bevölkerung Thema. Daran erinnerte auch CDU-Rat Achim Schell: "Ganz ohne Sirenen kommen wir nicht aus."

Da die Verwaltung versucht, nur elf, statt zwölf Sirenen aufzubauen, könnten die Kosten sogar sinken. Maximal ist derzeit von etwa 200.000 Euro für die Anlagen die Rede. Die Fördersumme könnte vom Land bis zu 160.000 Euro betragen. Gerade deshalb sprach die Fraktion "Junge Liste" von "kontroversen" Diskussionen im Vorfeld der Ratssitzung innerhalb der Fraktion. Besonders der Vergleich mit dem Hochwasser im Ahrtal sei nicht passend. "Wir sind kein Hochwassergebiet, dass wir hier warnen müssen.", so Rouven Dittmann. Dabei war ihm aber wichtig zu betonen, dass eher die Zuschüsse vom Bund für seine Fraktion problematisch sind, als die Notwendigkeit von Sirenen: "Es gibt Förderungen, das ist gut. Aber andere Gemeinden brauchen das deutlich mehr." Man werde nicht gegen das Aufstellen der Sirenen stimmen, sich aber aus den genannten Gründen enthalten. Auch Bürgermeister Eger kam etwas ins Grübeln: "Ich kann Ihnen nicht ganz widersprechen", wandte er sich an Dittmann. Ein Atomunfall sei nach der Abschaltung des AKW Philippsburg nicht mehr möglich. "Aber oft sind es die Dinge, an die man gar nicht denkt", so Eger. Daher sei es umso wichtiger, um bestimmte Handlungen für die Bevölkerung zu ermöglichen. In eine ähnliche Kerbe schlug SPD-Rat Klaus Grün: "Zum Schutz der Bürger muss man das installieren. Man weiß nie, was kommt."

Freie-Wähler-Rätin Anneliese Runde sprach von einer "Pflicht", um die Bevölkerung effektiv warnen zu können. Dazu begrüße ihre Fraktion die Option, Solarpanele für die Stromversorgung mit zu verbauen. Zustimmung gab es ebenfalls in "allen Punkten" von den Grünen.