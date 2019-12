Die Sanierungsarbeiten auf der A 5 sind angelaufen, in St. Leon-Rot laufen die Vorbereitungen für den Abriss von drei Autobahnbrücken (unser Bild zeigt die über die Roter Straße). Fahrzeuge, die die Baustelle umfahren, haben zu einer Mehrbelastung insbesondere von St. Leon geführt. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (RNZ) Zur Sperrung der Roter Straße (Landesstraße L546) zwischen St. Leon und Rot hat das Regierungspräsidium Karlsruhe eine ergänzende Mitteilung versandt. Seit 30. September läuft die grundhafte Sanierung der Autobahn A5 zwischen Autobahnkreuz Walldorf und Anschlussstelle Bruchsal.

Die Autobahnbrücke über die Roter Straße soll durch einen Neubau ersetzt werden. Hierzu wird laut Regierungspräsidium von Freitag, 13. Dezember, bis voraussichtlich Samstag, 21. Dezember, die St. Leon zugewandte Hälfte der Brücke abgerissen. Und hierzu muss die Roter Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt werden.

Die Umleitung zwischen St. Leon und Rot erfolgt von St. Leon in Richtung Rot über Kirrlacher Straße, Hohe-Buch-Ring, Mönchsbergstraße, Kronauer Straße und anschließend über die Straße „An der Autobahn“. Der Verkehr von Rot in Richtung St. Leon wird ab dem Kreisverkehr am Harres über die Straße „An der Autobahn“ und die Kronauer Straße umgeleitet.