Auf der A5 (hier kurz vor der Ausfahrt Kronau) beginnt Ende September die fast zwei Jahre dauernde Fahrbahnsanierung. In St. Leon-Rot werden im Zug der Maßnahme drei Brücken erneuert, was für den örtlichen Verkehr Umleitungen und Sperrungen mit sich bringt. Foto: Rößler

St. Leon-Rot. Nachdem die Arbeiten an den Autobahnbrücken über Roter sowie auch Kronauer Straße in St. Leon-Rot begonnen haben, geht es jetzt an der Brücke der A5 über den Kehrgraben weiter. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Ab dem heutigen Samstag wird der Geh- und Radweg zwischen St. Leon und Rot entlang des Kehrgrabens unter der Brücke gesperrt. Wie auch die anderen beiden wird diese Brücke durch einen Neubau ersetzt, damit der Lärmschutz verbessert werden kann. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mitte 2021.

Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt über die Wege entlang von Roter und Kronauer Straße: An der Roter Straße werden laut Regierungspräsidium nur tageweise Sperrungen für den motorisierten Verkehr notwendig, der Fuß- und Radweg entlang der Kronauer Straße soll heute wieder freigegeben werden, während Kraftfahrzeuge bis voraussichtlich Juni hier nicht mehr unter der Autobahn hindurchfahren können.

Die grundhafte Sanierung der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal soll bis Mitte 2021 andauern.