St. Leon-Rot. (kf) Wie immer standen zahlreiche Zuschauer, zum Teil kostümiert, applaudierend, winkend und schunkelnd am Straßenrand und sorgten beim Fastnachtsumzug in Rot für den passenden Rahmen eines farbenfrohen, stimmungsvollen und zum Teil recht lauten Spektakels, dem das regnerische Wetter nichts anhaben konnte. Erwartungsvoll formierte sich in der Sepp-Herberger-Straße der von Elke Gehring und ihrem Team vom TSV Rot organisierte Gaudiwurm und machte sich auf den Weg durch die Hauptstraße zur Kirrgasse.

Die Gruppe des TSV versammelte sich hinter einer Riesenlokomotive, die direkt aus "Jim Knopf" zu stammen schien, jedoch von Muskelkraft fortbewegt wurde: "Der Roter Handball lässt keinen kalt, selbst ’Emma’ macht hier halt!" Dahinter brachten die "Extrawerschd" dekorativ als lebensgroße Partytische verkleidet, noch einmal das 50-jährige Jubiläum der Parkringschule mit einem "Diner en blanc" in Erinnerung. Der "Jagsthaufen" bediente sich bei der Kultband "Queen" und ihrem Hit "Radio Gaga", hatte ein überdimensionales "Kofferradio" auf dem Wagen und bemerkte lakonisch: "Wir sind alle ein bisschen gaga!" Der Linder-Clan hatte den zur Weihnachtszeit aufkommenden Trend zum "Christbaumloowe" aufgegriffen, in Tannenbaum-Kostümen und mit fein geschmücktem "echten" Christbaum mitsamt festlich ausstaffierten Gästen auf dem Wagen hieß es: "Jees isch des schee."

Die "Roda Riewediewe" hatten sich zum "Abriss-Ski" verabredet und versammelten sich in Skikleidung an ihrer mobilen Bar. Die "Minis Rot" trafen sich, ganz ähnlich in der Kleidung, an ihrer "Skihütte" zum "Après-Ski". Der Cäcilienchor machte als legendäre Popband Abba kostümiert auf das Konzert von "Cantus Mauritius" im März aufmerksam: "Abba and more". Die "Kellerassle" inszenierten sich als Piraten und hatten ihre "Räuberfregatte" gleich mitgebracht. Das nasse Element hatte es auch den "Matrosen" von der DLRG Rot angetan. Die Damen der SG St.Leon machten als "freche Früchtchen" auf sich aufmerksam: "Ob Traube, Beere, Ananas, die SG-Damen geben Gas!" Die AVC-Narren verkündeten selbstbewusst: "Du bist Hipster, du bist Styler, wir sind Bauern, das ist geiler." Ein Hingucker waren die "Belzgeier St. Leon" und "Hardcore Huddle Rot", verkleidet mit Second-Hand-Pelzen, rußschwarz geschminkten Gesichtern, schrillen Sonnenbrillen und Glitzerketten. Die "Mojkeffer" rasten "mit Volldampf durch die Zeit".

In Anbetracht der mit einer Erneuerung ihres "Haisls" verbundenen Kosten wünschte sich die KJG ihrem Motivwagen zufolge turmhohe Tresore: "Ein Neuanfang ist teuer." Die "Weiwer uf Axe" trugen schicke dunkle Outfits mit bunten "Filzbommeln". Blau-weiß-rot präsentierten sich die "Super-Hühner" vom Hühner-Club.

Die Crazy Dogs wiesen als Ritter auf ihr 20-jähriges Bestehen hin: "Wir sitzen nicht mehr hoch zu Ross, sondern fahren auf Motorrädern zu unserm Schloss." Anmutig die von der Zahnarztpraxis Kappels beziehungsreich präsentierten "feinen Zahnfeen". Der FC Rot hatte in Anspielung auf ein viel diskutiertes Ereignis auf seinem Wagen ein protziges goldenes "Ribery-Steak". Die "Roter Rasselbande" zeigte sich als Pandabären, hatte einen großen Eukalyptusstrauch dabei und meinte: "Du kannst mich knuddeln." Etliche Kleingruppen und Einzelpersonen schlossen sich spontan dem Zug an oder feierten kurz entschlossen ihre eigene Umzugsparty.

Die Guggenmusiker der "Bärämadd’l" aus Kronau und der "Dambacher Galgeveggel", Spielmanns- und Fanfarenzug Frauenweiler und Fanfarencorps Rauenberg hielten die Stimmung am Sieden. Zusätzlich gab es fetzige Musik aus der Konserve. Beim großen Abschluss im TSV-Zelt trugen die Musikgruppen gemeinsam mit DJ Geider dazu bei, dass die prächtige Party-Stimmung lang erhalten blieb.