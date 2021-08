In einer kleinen Feierstunde durchschnitt der VFB St. Leon das Band und gab damit sein runderneuertes Rasenspielfeld frei. Foto: U.Lawinger

St. Leon-Rot. (RNZ) "Ein Prozess, mit dem 2015 ursprünglich begonnen wurde, konnte jetzt letztendlich realisiert werden": So begann Helmut Lawinger, der Vorsitzende des VfB St. Leon, seine Rede zur Einweihung des neuen Rasenspielfeldes des Vereins.

Rückblickend schilderte Lawinger gemeinsam mit den Projektleitern des VfB Roman Heger und Thomas Saladin die Historie des Platzes: Nach dem Umzug des Sportgeländes 1972 von der Roter in die Kronauer Straße entstand zunächst ein Tartanspielfeld. Zum zehnjährigen Vereinsbestehen gab der damalige Bundesligist Karlsruher SC ein Gastspiel. 1992 wurde das nicht mehr zeitgemäße Areal in ein Rasenspielfeld umgewandelt, die Drainage wurde allerdings aus Kostengründen nicht erneuert.

2015, nach Problemen mit der veralteten Beregnungsanlage – es gab längst keine Ersatzteile mehr – wurden die ersten Anträge auf Bezuschussung einer neuen Beregnungsanlage gestellt. 2018 wurden die Anträge überarbeitet, nachdem sich die nötigen Arbeiten aufwendiger darstellten als gedacht. 2019 machte dann noch ein starker Regenwurmbefall den Spielbetrieb unmöglich. Mitte 2020 wurden dann erneute Anträge gestellt, die Finanzierung war Lawinger zufolge Ende des Jahres einigermaßen sichergestellt, sodass im Frühjahr 2021 mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden konnte.

Bereits am 21. Mai wurde der Rollrasen verlegt "und heute kann der Rasenplatz mitsamt seiner neuen LED-Flutlichtanlage seiner Bestimmung übergeben werden", so Lawinger. Insgesamt rund 300.000 Euro hat der VFB für alle Arbeiten in die Hand genommen, die Gemeinde förderte dies mit einem Zuschuss von 99.000 und der Badische Sportbund mit 80.000 Euro.

Bürgermeister Alexander Eger und der Gemeinderat konnten einer Bezuschussung des Projekts zustimmen: Der VfB St. Leon sei ein verlässlicher Partner und besitze innerhalb der Gemeinde gerade aufgrund seiner Jugendarbeit einen hohen Stellenwert.

Henrik Westerberg sprach Grußworte für die Dietmar-Hopp-Stiftung, die sich für Projekte im Bereich Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz stark engagiert. Die Stiftung konnte mit einem hohen Zuschussbetrag die Finanzierung des Rasenplatzes und der LED-Flutlichtanlage sicherstellen. Mit dem neuen Spielfeld werden nicht nur die Senioren- und Jugendmannschaften des VfB St. Leon, sondern auch die Mädchen- und Frauenmannschaften der TSG 1899 Hoffenheim hoffentlich viel Freude haben. Das bekräftigte auch Ralf Zwanziger vom Kooperationspartner TSG 1899 Hoffenheim Frauen. Gerhard Schäfer vom Badischen Sportbund und Sportkreis Heidelberg beglückwünschte den VfB zu der neuen Spielstätte und wünschte dem Verein möglichst viele Siege und Punkte.

Diesem Wunsch wurde die erste Mannschaft des VfB St. Leon gerecht, denn nachdem das offizielle Band durchtrennt und das Spielfeld freigegeben war, konnte der Ortsnachbar FC Rot als Kreisligist beim freundschaftlichen Eröffnungsspiel mit 5:0 besiegt werden.