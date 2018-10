St. Leon-Rot. (seb) Obwohl es noch sehr früh im Verfahren ist und ein Planentwurf erst angefertigt werden muss, entspann sich in St. Leon-Rots Gemeinderat jüngst eine intensive Debatte ums Neubaugebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand: Man wollte früh die Weichen stellen für einen ruhigeren und langsameren Verkehrsfluss in der Bahnhofstraße sowie mehr Sicherheit auch für Radfahrer und Fußgänger und außerdem Rücksicht nehmen auf Wünsche der Anwohner.

In dem 2,2 Hektar großen Gebiet sind nun 44 Baugrundstücke für 22 Einzelhäuser, 18 Doppelhaushälften und vier mehrgeschossige Wohnblöcke vorgesehen. Möglich wird die Erschließung erst, seit die Verlagerung einer 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung in die Wege geleitet wurde. Bauamtsleiter Werner Kleiber und Elke Gericke vom zuständigen Planungsbüro gingen auf die Anregungen des Rats aus der Sitzung vom November 2017 ein, wobei sie mehrfach zu bedenken gaben, dass es am Ende weniger harmonisch aussehen könnte und in einigen Varianten entweder Flächenverluste drohen, sodass weniger Häuser errichtet werden könnten, oder die Gemeinde versuchen müsste, weitere Grundstücke zu erwerben. Und, so Bürgermeister Dr. Alexander Eger skeptisch, die Verhandlungen seien erfahrungsgemäß langwierig und mühsam.

Dennoch entschied der Rat bei 16 Ja-Stimmen und sechs Mal Nein, Grundstücksverhandlungen aufzunehmen, um aus der Abzweigung der Erschließungsstraße zum Wohngebiet von der Bahnhofstraße einen Kreisverkehr zu machen - möglichst so, dass die ursprünglich geplanten Bauflächen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Davon versprachen sich vor allem FDP, CDU, Junge Liste, Union und Grüne eine wirksame Temporeduktion, anders als von einer Fahrbahnverschwenkung der Bahnhofstraße, die, so die Meinung der Mehrheit, bei zweifelhaftem Nutzen zu viel Platz eingenommen hätte.

Zugleich waren 13 Räte vor allem von Freien Wählern und SPD dafür, auch einen "Blitzer" aufstellen zu lassen, der für eine angepasste Geschwindigkeit sorgen soll. Neun Mal wurde mit Nein gestimmt. Da sind aber laut dem Bürgermeister noch Fragen offen, außerdem entscheiden letztendlich Landratsamt, Polizei und Verkehrsbehörde.

Eine zentrale Energieversorgung über ein Blockheizkraftwerk wurde mit 17 Nein-Stimmen (vier Mal Ja) abgelehnt: Damit sich das für einen Betreiber lohnt, wäre laut der Verwaltung ein Nutzungszwang für alle Bauherren nötig und trotzdem wäre wegen der geringen Größe des Wohngebiets mit vergleichsweise hohen Kosten zu rechnen. Das schreckte die Mehrheit ab, die Grünen wiederum zeigten sich enttäuscht, dass nicht nach Fördermöglichkeiten gesucht und nicht mehr Ideen für eine alternative Energieversorgung geprüft worden waren.

Allgemein begrüßt wurde die Reaktion auf die Anregungen der Anwohner: Wie Werner Kleiber dargelegt hatte, ist es möglich, die Standorte von Einzelhäusern und Geschosswohnungsbau zu tauschen, damit eine optische Angleichung an die Häuser im Birkenweg erreicht wird. Eine moderne Architektur - hierfür ließ der Rat bei 19 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen neben Sattel- und Walm- auch Pultdächer zu - könnte zudem dafür sorgen, dass die Häuser nicht zu wuchtig wirken.

FDP und CDU war die Wirkung der Bebauung direkt am Ortseingang wichtig, die dürfe nicht zu klobig sein. Andererseits, so Bürgermeister Eger, sei die vor Verkehrslärm schützende Wirkung der Mehrfamilienhäuser aufs gesamte Gebiet fest mit eingerechnet. Grüne, SPD und Union hoben außerdem hervor, dass St. Leon-Rot dringend Wohnraum benötige, gerade auch für den kleinen Geldbeutel. Drei Vollgeschosse müssten machbar sein, so Eger, wobei man Details zur Architektur später klären könne. Einhellig wurde schließlich der Radweg begrüßt, der von der verlängerten Ipfler-Straße ins Gebiet führen soll.