Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. Vielen Vorbeifahrenden dürfte auf ihrem Weg von oder zu den Einkaufsmärkten in St. Leon-Rot ein derzeit noch allein stehender, recht weit gediehener Rohbau im Haubenlerchenweg ins Auge gefallen sein. Hier entsteht das zukünftige Domizil der Kirchlichen Sozialstation Walldorf-St. Leon–Rot. Träger der Sozialstation sind neben der katholischen Kirchengemeinde Walldorf-St. Leon-Rot der Vincentiusverein St. Leon und der Vinzentiusverein Rot.

"Wir freuen uns auf das neue Gebäude und die zu erwartenden sehr guten Arbeitsbedingungen", sagt Wolfgang Heger, Vorsitzender der Sozialstation. Er legt dar, dass man mit dem Neubau erstmals von einer zentralen Stelle aus Beratung, Pflege und Betreuung der Klienten und Patienten organisieren und anbieten kann, und dass sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die innerbetriebliche Kommunikation, für organisatorische Abläufe und die Logistik wesentliche Erleichterungen ergeben. Man sei sehr dankbar für die Unterstützung von Bürgermeister Alexander Eger, Gemeinde St. Leon-Rot und der Gemeindegremien beim Erwerb des fast 2200 Quadratmeter großen Geländes auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets "Im Schiff".

Das unterkellerte, zweigeschossige Gebäude hat eine Gesamtnutzungsfläche von 700 Quadratmetern, wie Heger erläuterte. Im Untergeschoss entstehen Umkleide-, Sanitär- und Lagerräume. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss sind Beratungsräume, Räumlichkeiten für das Pflegepersonal, für die Verwaltung sowie für die Leitung vorgesehen. Größter Raum wird mit 120 Quadratmetern der Therapieraum im Erdgeschoss sein. Er ist für Gruppentreffen für ältere und hilfebedürftige Menschen mit und ohne demenzielle Fähigkeitsstörungen, sogenannte "Betreute Gruppen", vorgesehen sowie für interne Veranstaltungen, Schulungen und Vorträge.

Ein Aufzug wird den barrierefreien Zugang zu allen Geschossen ermöglichen. Im Außenbereich ist eine Fläche für Bewegungstherapie für Seniorinnen und Senioren geplant. Hier werden außerdem Stellflächen für die PKW-Flotte der Sozialstation bereitgestellt.

Die Gebäudehülle ist nach aktuellen baubiologischen Erkenntnissen errichtet, mit sogenannten atmenden wärmedämmenden Wänden. Das Dach wird begrünt. Bei der Energieversorgung wird auf den Einsatz fossiler Brennstoffe verzichtet, sie erfolgt stattdessen über Wärmepumpe und Fotovoltaik. Mit der Erstellung von Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder im Außenbereich wird sich verändernden Mobilitätskonzepten Rechnung getragen.

Für die Planung sind die beiden ortsansässigen Architekten Ralf Breitner und Rainer Mertel verantwortlich. Bei der Bauausführung sollen – soweit möglich – einheimische Handwerker berücksichtigt werden. Man hofft, dass man im Sommer dieses Jahres Richtfest feiern kann. Bis zum zweiten Quartal des Jahres 2022 soll der neue Standort bezogen werden. Aktuell liegt das Vorhaben einigermaßen im Zeitplan, auch wenn man sich freilich wegen Baustoffmangel und stark steigenden Materialkosten Sorgen macht.

Dass die kirchliche Sozialstation in der Lage ist, einen solchen finanziellen Kraftakt zu bewältigen, ist Wolfgang Heger zufolge nur dank der historisch begründeten speziellen Vereinsstruktur in Verbindung mit einer in der Vergangenheit äußerst erfolgreichen Geschäftsführung möglich.

Die kirchliche Sozialstation wurde 1978 von den katholischen Pfarrgemeinden Walldorf, St. Leon und Rot unter Beteiligung des Vincentiusvereins St. Leon, des Vinzentiusvereins Rot und des Krankenpflegevereins Walldorf als "eingetragener Verein" gegründet. In den Anfangsjahren gab es für die Versorgung der Patienten eine Anlaufstelle in Walldorf, eine in St. Leon und eine in Rot. Das Franziskushaus in Rot wurde Hauptsitz.

Für den "Dienst am Nächsten" waren anfangs ausschließlich Ordensschwestern zuständig. Mit der Auflösung des Schwesternhauses St. Leon im Jahr 1994 entfiel die dortige Anlaufstelle. In den folgenden Jahren hatte man in Walldorf vier Umzüge zu bewältigen, in Rot drei. Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 gab es einen deutlichen Umbruch für den pflegerischen Bereich. Es kam ein weiterer Einsatzbereich hinzu: die "Hauswirtschaft", damals "Hauspflegehilfe" genannt.

Mit dem Austritt der Pfarrgemeinde Walldorf aus der kirchlichen Sozialstation 1999 und der Umwandlung der drei Pfarrgemeinden zu einer Seelsorgeeinheit 2007 veränderte sich entsprechend auch die Zusammensetzung des Vereins. Von 1978 bis 2019 hatte Edgar Thome das Amt des Vorsitzenden inne. Zusätzlich übte er im gesamten Zeitraum – bemerkenswerterweise im Nebenamt – die Tätigkeit des Geschäftsführers aus. Es konnten mit Weitblick und, so betont Wolfgang Heger, "geschickter und professioneller Haushaltsführung" im Lauf der Jahre beträchtliche Rücklagen erwirtschaftet werden, sodass die Vorstandschaft vor mehr als zehn Jahren den Beschluss zur Errichtung eines zentralen Gebäudes fasste.

Das aktuelle Leistungsspektrum der kirchlichen Sozialstation Walldorf-St. Leon-Rot beinhaltet umfassende Angebote in den Bereichen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft. Mehrmals wurde der Einrichtung vom sozialmedizinische Beratungs- und Begutachtungsdienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (MKD) Baden-Württemberg "eine außerordentliche Leistung in allen Bereichen" bescheinigt.

Mit dem neuen Domizil sieht man sich auch räumlich bestens aufgestellt für aktuelle und zukünftige Aufgaben und Herausforderungen. Im Bedarfsfall gebe es, so Wolfgang Heger, Optionen für einen Anbau oder eine Objekterweiterung.