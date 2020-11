Vier Bagger sind damit beschäftigt, die Brücke der A 5 über die Roter Straße abzureißen. Der Großteil des Bauwerks stammt aus den 1930er Jahren und ist sehr massiv. An der frei werdenenden Stelle entsteht dann in Kürze eine neue Brücke, die bei der Unterführung deutlich breiter wird und mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer bietet. Foto: Theo Vetter

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Vier Bagger mit großen hydraulischen Meißeln und Scheren arbeiten seit Samstagmorgen daran, die Brücke für die beiden östlichen Fahrspuren der A5 über die Roter Straße in St. Leon-Rot abzureißen. Nach Angaben von Jens Patitz, im Regierungspräsidium Karlsruhe als Projektleiter für die grundhafte Erneuerung der Strecke zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau verantwortlich, liegt der Abriss im Zeitplan. Noch bis Mittwochmorgen, 3 Uhr, bleibt die Roter Straße gesperrt. Pünktlich zum Berufsverkehr am Morgen soll die Verbindung dann wieder offen sein.

"Durch die Ortsnähe – die Wohnbebauung beginnt in nur 100 Metern Entfernung – dauert es etwas länger, die Brücke abzureißen", berichtet Patitz auf RNZ-Nachfrage. Bei anderen Autobahnbaustellen werde rund um die Uhr gearbeitet. "Ursprünglich waren acht Tage für den Abriss angesetzt, wie beim Abriss der Brücke für die westlichen Fahrspuren", sagt der Projektleiter. Doch man habe die Arbeiten durch finanzielle Anreize für den Auftragnehmer beschleunigen können. Nun wird der Abriss der Brücke – das ursprüngliche Bauwerk wurde in den 1930er Jahren in sehr massiver Bauweise gebaut und in den 1970ern verbreitert – in vier Tagen erledigt.

Für Auswärtige hat das Regierungspräsidium eine weiträumige Umfahrung eingerichtet, allerdings gibt es auch örtliche Umleitungen: "Die sind aber bewusst nur für Autos und Linienbusse ausgewiesen", berichtet Patitz. So führt der Weg von St. Leon nach Rot über die Kronauer Straße, in die Gegenrichtung über den Feldscheuerweg. "Beide Routen sind als Einbahnstraße ausgewiesen", so der Projektleiter. In der Kronauer Straße habe man trotz Baustelle an der dortigen Brücke extra Platz für die Strecke gemacht. "Für den Fußgänger- und Radverkehr von St. Leon zum Einkaufszentrum haben wir zudem den Kehrgrabenradweg provisorisch ertüchtigt und gesichert", so Patitz.

Während auf den neuen, westlichen Fahrspuren der A 5 der Verkehr läuft, zerkleinern die Bagger den Beton der anderen Brückenhälfte über die Roter Straße. Foto: Theo Vetter

Die nächste Sperrung der Roter Straße steht erst dann wieder an, wenn die Betonfertigteile für die neue Brücke eingehoben werden müssen. "Das wird sich aber auf zwei Abende beziehen, an denen wir ab 18 Uhr sperren müssen", so Jens Patitz. Der Umleitungsverkehr soll dann in beiden Richtungen über den Feldscheuerweg führen.

Die Fahrbahnsanierung ist zudem in vollem Gange. Mit der Freigabe der Spuren aus Karlsruhe Richtung Walldorfer Kreuz – zumindest zwischen Anschlussstelle Kronau und Parkplatz Mönchberg, kurz vor den Brückenbaustellen – rechnet Patitz am 10. Dezember. "Vor zwei Wochen ist die Betonfahrbahndecke fertig geworden, die jetzt eine Oberflächenbehandlung erhält." Außerdem müssen noch die Fugen gefräst und kleinere Teilstücke nachbetoniert werden.

Bei der Lärmschutzwand für St. Leon werden die Arbeiten nicht so schnell abgeschlossen sein, dort kam es zu unerwarteten Problemen: "Die Baufirma hat mir gerade mitgeteilt, dass sie die Arbeiten im Dezember nicht mehr hinkriegen", so Patitz. Zunächst müssen nämlich hunderte von Löchern an den blauen Stützen gebohrt werden, bevor Winkel verschraubt werden können, die dann die Lärmschutzelemente halten. Alle Arbeiten müssen vom rückwärtigen Bereich ausgeführt werden, da der Verkehr derzeit direkt an den Pfosten vorbeifährt.

"Wir prüfen gerade verkehrlich und sicherheitstechnisch, ob so dicht neben dem Verkehr gearbeitet werden kann", so Patitz. Er rechnet damit, dass zwei Drittel der Lärmschutzwand im Januar fertig sind, der Rest wohl erst im Frühsommer 2021. Denn mit Hubsteigern und Kränen kann man durch Wiesen und Bachläufe nicht alle Stellen der Lärmschutzwand von außen erreichen.